Решаем проблему выполнения JS-файла с GitHub в браузере#Веб-разработка #Git и GitHub #Подключение JavaScript
Быстрый ответ
Для подключения и выполнения JavaScript-файла, расположенного на GitHub, вставьте ссылку на сырой контент в элемент
<script>:
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/user/repo@version/filename.js"></script>
jsDelivr является оптимальным решением для данной задачи, поскольку он преобразует URL-адреса GitHub в соответствующие MIME-типы, кэширует контент и обходит ограничения на прямое использование файлов с GitHub.
Важно заменить значения
user,
repo,
version и
filename.js на актуальную информацию вашего проекта. Если версия не указана, jsDelivr будет использовать последнюю доступную версию файла, что может привести к кэшированию и задержке при получении обновлений.
Ваш JavaScript код на GitHub и Интернет
Выбор способа доставки
GitHub предназначен для хранения ваших репозиториев и не является сетью доставки контента (CDN). В качестве CDN для доставки JavaScript-файлов ваших проектов наилучшим выбором будут jsDelivr и GitHub Pages, обеспечивающие правильную установку MIME-типа
text/javascript для корректной работы скриптов.
Мастерство выбора версии
В процессе работы важно ссылаться на убийственную версию, коммит или тег релиза, чтобы защитить свой сайт от неожиданных изменений, которые могут быть внесены в более поздние версии.
Навык управления кэшированием
Кэширование – это своего рода сверхспособность, требующая осторожного использования. CDNs могут стать как благословением, так и проклятием из-за долгого времени хранения данных в кэше. Версии и теги релизов должны быть надежной защитой вашего сайта.
MIME: больше, чем мимика
При использовании ссылок с
raw.githubusercontent.com напрямую возникнут проблемы с MIME-типом скрипта, что приведет к проблемам с блокировкой его выполнения в браузере. Поэтому важно выбирать CDN-сервисы, способные решить вопросы с MIME-типами.
Альтернативные решения
Если необходимо применить другой подход, вы можете использовать GitHub Pages — это простой и надежный способ обеспечения файлов с правильным MIME-типом. Для этого создайте ветку
gh-pages.
Решения для продвинутых разработчиков
Хостинг на GitHub Pages
Создание ветки
gh-pages гораздо проще, чем это кажется:
1. В вашем репозитории создайте ветку `gh-pages`.
2. Разместите в ней файл .js, сделайте коммит и запустите push.
3. Файл будет доступен по адресу `https://user.github.io/repo/filename.js`.
При этом MIME-тип будет установлен правильно.
GitHub в качестве элемента процесса сборки
Можно автоматизировать процесс, получив файлы непосредственно в процессе сборки с помощью инструментов вроде Webpack или Gulp. Это позволит интегрировать скрипт в приложение, оптимизировать его и объединить с другими ресурсами.
Визуализация
Подключение внешнего файла с GitHub можно представить так:
🏠 — ваш сайт. 🛒 — внешний JS-файл на GitHub. 🚚💨 — ссылка на JS-файл.
Ваши действия:
Отправка: 📦➡️🏠
И результат:
Использование: 📦🔓->💻 (сайт обогащается новыми функциями)
Как свежая пицца, JS-файл приносит радость и новые возможности на ваш сайт. 🍕
Защита безопасности
Используйте CORS для своей безопасности
Импорт скриптов с других доменов может столкнуться с правилами CORS (Cross-Origin Resource Sharing) или потребовать учета Политики Безопасности Содержимого (CSP).
Знание среды
Понимание того, что GitHub не является оптимальной площадкой для хостинга сырого JavaScript, поможет избежать конфликтов с браузером. Использование подходящего стороннего сервиса обеспечит безопасную работу.
Полезные материалы
<script>: Элемент Script— разъяснение принципов подключения внешнего JavaScript-скрипта.
- Переход с GitHub на jsDelivr — использование GitHub как CDN.
<script>: Элемент Scriptс атрибутами async и defer.
- Cross-Origin Resource Sharing (CORS) — понимание проблем безопасности, связанных с CORS.
- Политика Безопасности Содержимого (CSP) — описание CSP и его влияния на загрузку внешних скриптов.
- GitHub Pages — инструкция по созданию и размещению страниц на GitHub.
- Подключение и выполнение внешнего JavaScript-файла, размещенного на GitHub – Stack Overflow — обсуждение возможных вариантов решения.
- Модули JavaScript — описание ES-модулей и принципов их использования.
Рустам Мельников
Java-инженер