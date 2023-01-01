Регулярные выражения в JS: только буквы и цифры

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Быстрый ответ

Чтобы обработать буквенно-цифровые символы (буквы, цифры и подчёркивания) в JavaScript, используйте данное регулярное выражение: /^\w+$/ .

Пример применения:

JS Скопировать код const regex = /^\w+$/; const isValid = regex.test("Sample123"); // возвращает true для буквенно-цифровых символов

Изучение синтаксиса регулярного выражения

Понимание синтаксиса регулярных выражений может показаться нетривиальной задачей. Давайте разберем его отдельные элементы:

^ : устанавливает требование соответствия шаблона началу строки.

: устанавливает требование соответствия шаблона началу строки. [a-z0-9] : выполняет поиск буквенно-цифровых символов — от a до z и от 0 до 9.

: выполняет поиск буквенно-цифровых символов — от a до z и от 0 до 9. + : обозначает присутствие одного или нескольких символов, которые определены предыдущим элементом.

: обозначает присутствие одного или нескольких символов, которые определены предыдущим элементом. $ : устанавливает соответствие шаблона концу строки.

: устанавливает соответствие шаблона концу строки. /i : флаг указывает на поиск без учета регистра. Если важен учет регистра — нужно опустить этот флаг.

Кастомизация регулярного выражения

Если в вашем случае подчеркивания, которые присутствуют в сокращении \w , не требуются, их можно исключить, внеся изменения в ваш regex:

JS Скопировать код const regex = /^[A-Za-z0-9]+$/; // Убираем подчеркивания! const isValid = regex.test("Sample123"); // возвращает true для буквенно-цифровых символов, исключая подчеркивание

Чтобы учесть не латинские алфавиты, используйте Unicode:

JS Скопировать код const regex = /^[\p{L}\p{N}]+$/u; // Поддержка персидских букв и цифр const isValid = regex.test("مثال۱۲۳"); // true для персидских буквенно-цифровых символов

Здесь \p{L} соответствует любой букве в Unicode, \p{N} — любой цифре. Флаг u активирует поддержку Unicode.

Особенности работы и методы их решения

Работа с регулярными выражениями похожа на сборку кубика Рубика. Вот некоторые тонкости, которые стоит учитывать:

Пустые строки : замените + на * , чтобы допустить пустые строки. Убедитесь, что это соответствует вашим требованиям.

: замените на , чтобы допустить пустые строки. Убедитесь, что это соответствует вашим требованиям. Специальные символы: если требуется допустить пробелы, подчеркивания или тире, расширьте выражение: JS Скопировать код const regex = /^[A-Za-z0-9 _-]+$/; // Допускаем пробелы, подчеркивания и тире const isValid = regex.test("Sample 123_"); // возвращает true для строк с пробелами и подчеркиваниями

Аспекты безопасности

Крайне важно учитывать разницу между буквенно-цифровыми символами различных языков. Для работы с символами Unicode воспользуйтесь классами /\p{Alphabetic}\p{Number}/ с флагом u .

JS Скопировать код const regex = /^[\p{L}\p{N}]+$/u; // Поддержка символов на основе Unicode

Познакомьтесь с таблицей символов Unicode, чтобы узнать больше о доступных классах символов.

Визуализация

Можно представить регулярные выражения в виде ворот, которые пропускают только определенные символы.

Markdown Скопировать код Разрешено: [A-Z, a-z, 0-9] 📄: "Hello123" 🔒: /^[A-Za-z0-9]+$/

Наш RegEx выступает в роли охранника на входе:

Markdown Скопировать код 🚪🔑: /^[A-Za-z0-9]+$/ Оценка результатов: "Hello123" ✅ "Hi there!" ❌ (Извините, пробелы и восклицательные знаки здесь не допускаются!)

Таким образом, мы поддерживаем наш "символьный сад" в порядке и аккуратности:

Markdown Скопировать код До: [🤖, 🚀, 💡, " ", "!", "@"] После: [🤖, 🚀, 💡]

Буквенно-цифровые символы допускаются, остальные должны ожидать своего разрешения!

Детальный разбор наборов символов

Если есть необходимость инвертировать логику и искать все, что не является буквенно-цифровыми символами, используйте [^a-z0-9] :

JS Скопировать код const regex = /[^a-z0-9]/gi; // Применяем поисковую логику ко всему, что не является буквенно-цифровыми символами, без учета регистра и на всей длине строки

Если вы хотите допустить буквенно-цифровые символы с пробелами, исключая знаки препинания и спецсимволы:

JS Скопировать код const regex = /^[A-Za-z0-9 ]+$/; // Разрешаем буквенно-цифровые символы и пробелы, исключая знаки препинания и спецсимволы

Внимательно подойдите к регистру символов: проверьте, соответствует ли применение флага /i вашим ожиданиям.

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