Реализация AJAX запросов без jQuery: примеры на чистом JavaScript

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// Применяем XMLHttpRequest const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open("GET", "your/endpoint", true); // Ожидаем ответ xhr.onload = () => { if (xhr.status === 200) { const data = JSON.parse(xhr.response); console.log(data); } else { console.error("Произошла ошибка"); } }; xhr.send();