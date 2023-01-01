Разбиение строки по первому пробелу: regex в JavaScript#Основы JavaScript #Строки и шаблонные литералы #Регулярные выражения
Быстрый ответ
Чтобы разделить строку на подстроки по первому пробелу, можно воспользоваться методом
split в JavaScript. Данный метод принимает два аргумента: регулярное выражение
(/\s/) и лимит
2. Первый аргумент указывает на пробельный символ, второй же определяет количество разбиений. Таким образом, строка будет разделена только по первому встреченному пробелу.
const str = "Разделить здесь и не после";
const [first, rest] = str.split(/\s/, 2);
console.log(first); // Выведет "Разделить"
console.log(rest); // Выведет "здесь и не после"
Обработка случаев отсутствия пробелов
Не исключайте вероятность случая, когда в строке могут отсутствовать пробелы. Для обработки таких ситуаций следует использовать следующий подход:
const str = "БезПробеловЗдесь";
const parts = str.split(/\s/, 2);
if (parts.length === 1) {
console.log("Пробел не найден. Строка остается неизменной:", parts[0]);
} else {
console.log("Первый фрагмент:", parts[0]);
console.log("Оставшийся текст:", parts[1]);
}
В мире пространства пробелов
Пробел может быть представлен различными символами, такими как табуляция, перенос строки или другие пробельные символы Юникода. Для идентификации таких символов в регулярном выражении используйте
\s:
const str = "Раздели\tэту\nстроку";
const [first, rest] = str.split(/\s/, 2);
console.log(first); // Выведет "Раздели"
console.log(rest); // Выведет "эту\nстроку"
Визуализация
Представим, что предложение — это поезд, каждое слово которого — вагон.
Поезд: 🚂 "Этот_вагон_первый 🛞⬜ все_остальные_вагоны 🛞🛞🛞..."
Используя функцию
split с RegExp, мы отсоединяем первый вагон от остальных:
let [firstCar, restOfTheTrain] = sentence.split(/\s(.+)/);
Это приводит к следующему визуальному результату:
Первый Вагон: 🛞⬜
Остальные Вагоны: 🛞🛞🛞...
Задача выполнена одним решительным движением🚀✂️🛞⬜.
Другие варианты разбиения строки
Элегантное разделение с помощью скобок захвата
Скобки захвата позволяют сохранить разделитель в результирующей строке для более изящного разделения:
const str = "Сохранить это разделение";
const [before, space, after] = str.split(/(\s)/);
console.log(before); // "Сохранить"
console.log(space); // " " — пробел сохранен!
console.log(after); // "это разделение"
Использование lookbehinds приемов из ES2018 для точности
С использование lookbehind из ES2018 можно точнее определить место для разделения без утраты символов:
const str = "Разделить это тоже";
const [first, rest] = str.split(/(?<=^\S+)\s/);
console.log(first); // "Разделить"
console.log(rest); // "это тоже"
Вариант с поиском и разбиением
Если требуется не только разделить строку, но и найти в ней определенный сегмент, можно использовать метод
match:
const str = "Найти и разделить";
const match = str.match(/(\S+)\s(.+)/);
const first = match[1];
const theRest = match[2];
console.log(first); // "Найти"
console.log(theRest); // "и разделить"
Сценарий со строками, начинающимися с пробелов
Если вы столкнулись со строкой, начинающейся с пробелов, используйте функцию
trim для их удаления. Затем с помощью
split разделите полученную строку:
const str = " С началом пробелы";
const [first, rest] = str.trim().split(/\s/, 2);
console.log(first); // "С"
console.log(rest); // "началом пробелы"
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Кристина Крылова
JavaScript-инженер