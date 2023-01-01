Разбиение строки по первому пробелу: regex в JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы разделить строку на подстроки по первому пробелу, можно воспользоваться методом split в JavaScript. Данный метод принимает два аргумента: регулярное выражение (/\s/) и лимит 2 . Первый аргумент указывает на пробельный символ, второй же определяет количество разбиений. Таким образом, строка будет разделена только по первому встреченному пробелу.

JS Скопировать код const str = "Разделить здесь и не после"; const [first, rest] = str.split(/\s/, 2); console.log(first); // Выведет "Разделить" console.log(rest); // Выведет "здесь и не после"

Обработка случаев отсутствия пробелов

Не исключайте вероятность случая, когда в строке могут отсутствовать пробелы. Для обработки таких ситуаций следует использовать следующий подход:

JS Скопировать код const str = "БезПробеловЗдесь"; const parts = str.split(/\s/, 2); if (parts.length === 1) { console.log("Пробел не найден. Строка остается неизменной:", parts[0]); } else { console.log("Первый фрагмент:", parts[0]); console.log("Оставшийся текст:", parts[1]); }

В мире пространства пробелов

Пробел может быть представлен различными символами, такими как табуляция, перенос строки или другие пробельные символы Юникода. Для идентификации таких символов в регулярном выражении используйте \s :

JS Скопировать код const str = "Раздели\tэту

строку"; const [first, rest] = str.split(/\s/, 2); console.log(first); // Выведет "Раздели" console.log(rest); // Выведет "эту

строку"

Визуализация

Представим, что предложение — это поезд, каждое слово которого — вагон.

Markdown Скопировать код Поезд: 🚂 "Этот_вагон_первый 🛞⬜ все_остальные_вагоны 🛞🛞🛞..."

Используя функцию split с RegExp, мы отсоединяем первый вагон от остальных:

JS Скопировать код let [firstCar, restOfTheTrain] = sentence.split(/\s(.+)/);

Это приводит к следующему визуальному результату:

Markdown Скопировать код Первый Вагон: 🛞⬜ Остальные Вагоны: 🛞🛞🛞...

Задача выполнена одним решительным движением🚀✂️🛞⬜.

Другие варианты разбиения строки

Элегантное разделение с помощью скобок захвата

Скобки захвата позволяют сохранить разделитель в результирующей строке для более изящного разделения:

JS Скопировать код const str = "Сохранить это разделение"; const [before, space, after] = str.split(/(\s)/); console.log(before); // "Сохранить" console.log(space); // " " — пробел сохранен! console.log(after); // "это разделение"

Использование lookbehinds приемов из ES2018 для точности

С использование lookbehind из ES2018 можно точнее определить место для разделения без утраты символов:

JS Скопировать код const str = "Разделить это тоже"; const [first, rest] = str.split(/(?<=^\S+)\s/); console.log(first); // "Разделить" console.log(rest); // "это тоже"

Вариант с поиском и разбиением

Если требуется не только разделить строку, но и найти в ней определенный сегмент, можно использовать метод match :

JS Скопировать код const str = "Найти и разделить"; const match = str.match(/(\S+)\s(.+)/); const first = match[1]; const theRest = match[2]; console.log(first); // "Найти" console.log(theRest); // "и разделить"

Сценарий со строками, начинающимися с пробелов

Если вы столкнулись со строкой, начинающейся с пробелов, используйте функцию trim для их удаления. Затем с помощью split разделите полученную строку:

JS Скопировать код const str = " С началом пробелы"; const [first, rest] = str.trim().split(/\s/, 2); console.log(first); // "С" console.log(rest); // "началом пробелы"

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