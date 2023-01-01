Проверка существования свойства объекта через переменную в JS#Основы JavaScript #Переменные и области видимости #Объекты и прототипы
Быстрый ответ
Для того чтобы установить, присутствует ли в объекте свойство, имя которого содержится в переменной, можно воспользоваться двумя подходами:
- Оператор
in, который позволяет проверить всю цепочку прототипов объекта:
let prop = 'key', obj = { key: 'value' };
let exists = prop in obj; // obj подтвердит наличие 'key'
- Метод
hasOwnProperty(), который анализирует только сам объект, не обращаясь к прототипам:
let prop = 'key', obj = { key: 'value' };
let exists = obj.hasOwnProperty(prop); // obj подтвердит, что у него есть 'key'
Использование оператора
in имеет несколько преимуществ, включая удобство работы с динамическими именами свойств и устранение риска, связанного с переопределением метода
hasOwnProperty.
Использование динамических имен свойств
В ситуации с динамическими именами свойств приходится отказаться от точечной нотации в пользу скобочной. Это позволяет оперировать переменными непосредственно в синтаксисе доступа к свойствам:
let propertyName = 'dynamicKey';
let exists = propertyName in obj; // obj поддерживает динамические имена
Если вы ищете свойство во вложенном объекте, используйте следующий подход:
let nestedProp = 'innerKey';
// Обязательно проверьте, что obj[nestedProperty] существует
let exists = obj[nestedProperty] && nestedProp in obj[nestedProperty];
Особенности проверки свойств
Несмотря на похожую простоту, имеются некоторые нюансы, которыми стоит воспользоваться. Например, если метод
hasOwnProperty() был переопределен, то его можно вызвать через
Object.prototype:
let exists = Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, prop);
Во имя безопасности откажитесь от идеи использовать функцию
eval для динамической проверки свойств. Скобочная нотация и оператор
in — это надежные и безопасные инструменты.
Проверка наличия свойства и его типа
Используя оператор
typeof, можно не только определить наличие свойства, но и его тип:
let typeCheck = typeof obj[prop] !== "undefined";
Однако важно учесть, что наличие свойства не всегда говорит о том, что оно истинно:
let propertyFeature = 'optionalFeature';
if (obj[propertyFeature]) {
// Свойство присутствует и оно истинно!
} else {
// Свойства нет либо оно ложно
}
Помните, что необходимо вокруг имени свойства ставить кавычки при использовании метода
hasOwnProperty и оператора
in.
Визуализация
В качестве наглядного примера возьмем объект "дом" с различными комнатами и ключ, указывающий на одну из них:
Дом: {Зал: "да", Кухня: "да", Ванная: "да", Спальня: "да"}
Ключ: [ "Гостевая" ]
Требуется выяснить, есть ли в доме комната, название которой указано на ключе:
const house = {"Зал": "да", "Кухня": "да", "Ванная": "да", "Спальня": "да"};
const roomKey = "Гостевая";
Существует ли данная комната?
if (roomKey in house) {
//🔓 Дверь открыта
**Доступ разрешен! Добро пожаловать!**
} else {
//🔒 Комната не найдена
**Доступ запрещен! Такой комнаты не существует**
}
Вот так просто можно визуализировать подход.
hasOwnProperty
Выбор между
hasOwnProperty и
in будет определяться вашей целью:
hasOwnPropertyподойдет, когда необходимо ограничить проверку лишь самим объектом, не затрагивая его прототипы.
inбудет уместно в случаях, когда требуется учитывать унаследованные свойства или динамические имена свойств.
Если
hasOwnProperty был переопределен, можете проверить его через
Object.prototype:
let exists = Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, prop);
Зная эту разницу, можно эффективнее работать с проверкой свойств и избегать ошибок.
Полезные материалы
- in – JavaScript | MDN — подробное описание оператора
in.
- Object.prototype.hasOwnProperty() – JavaScript | MDN — руководство по методу
hasOwnPropertyдля надежной проверки свойств объекта.
- How do I check if an object has a key in JavaScript? – Stack Overflow — практические примеры и решения от участников сообщества.
- Reflect.has() – JavaScript | MDN — пример применения метода
Reflect.hasдля проверки свойств.
- Truthy – Glossary | MDN — объяснение "истинности" в контексте проверки свойств.
- Объекты – JavaScript.info — подробный обзор темы объектов для полного понимания проверки свойств.
- no-prototype-builtins – ESLint – Pluggable JavaScript Linter — лучшие практики по работе со свойствами объекта.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик