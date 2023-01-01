Проверка существования свойства объекта через переменную в JS

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Быстрый ответ

Для того чтобы установить, присутствует ли в объекте свойство, имя которого содержится в переменной, можно воспользоваться двумя подходами:

Оператор in , который позволяет проверить всю цепочку прототипов объекта:

JS Скопировать код let prop = 'key', obj = { key: 'value' }; let exists = prop in obj; // obj подтвердит наличие 'key'

Метод hasOwnProperty() , который анализирует только сам объект, не обращаясь к прототипам:

JS Скопировать код let prop = 'key', obj = { key: 'value' }; let exists = obj.hasOwnProperty(prop); // obj подтвердит, что у него есть 'key'

Использование оператора in имеет несколько преимуществ, включая удобство работы с динамическими именами свойств и устранение риска, связанного с переопределением метода hasOwnProperty .

Использование динамических имен свойств

В ситуации с динамическими именами свойств приходится отказаться от точечной нотации в пользу скобочной. Это позволяет оперировать переменными непосредственно в синтаксисе доступа к свойствам:

JS Скопировать код let propertyName = 'dynamicKey'; let exists = propertyName in obj; // obj поддерживает динамические имена

Если вы ищете свойство во вложенном объекте, используйте следующий подход:

JS Скопировать код let nestedProp = 'innerKey'; // Обязательно проверьте, что obj[nestedProperty] существует let exists = obj[nestedProperty] && nestedProp in obj[nestedProperty];

Особенности проверки свойств

Несмотря на похожую простоту, имеются некоторые нюансы, которыми стоит воспользоваться. Например, если метод hasOwnProperty() был переопределен, то его можно вызвать через Object.prototype :

JS Скопировать код let exists = Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, prop);

Во имя безопасности откажитесь от идеи использовать функцию eval для динамической проверки свойств. Скобочная нотация и оператор in — это надежные и безопасные инструменты.

Проверка наличия свойства и его типа

Используя оператор typeof , можно не только определить наличие свойства, но и его тип:

JS Скопировать код let typeCheck = typeof obj[prop] !== "undefined";

Однако важно учесть, что наличие свойства не всегда говорит о том, что оно истинно:

JS Скопировать код let propertyFeature = 'optionalFeature'; if (obj[propertyFeature]) { // Свойство присутствует и оно истинно! } else { // Свойства нет либо оно ложно }

Помните, что необходимо вокруг имени свойства ставить кавычки при использовании метода hasOwnProperty и оператора in .

Визуализация

В качестве наглядного примера возьмем объект "дом" с различными комнатами и ключ, указывающий на одну из них:

Markdown Скопировать код Дом: {Зал: "да", Кухня: "да", Ванная: "да", Спальня: "да"} Ключ: [ "Гостевая" ]

Требуется выяснить, есть ли в доме комната, название которой указано на ключе:

JS Скопировать код const house = {"Зал": "да", "Кухня": "да", "Ванная": "да", "Спальня": "да"}; const roomKey = "Гостевая";

Существует ли данная комната?

Markdown Скопировать код if (roomKey in house) { //🔓 Дверь открыта **Доступ разрешен! Добро пожаловать!** } else { //🔒 Комната не найдена **Доступ запрещен! Такой комнаты не существует** }

Вот так просто можно визуализировать подход.

hasOwnProperty

Выбор между hasOwnProperty и in будет определяться вашей целью:

hasOwnProperty подойдет, когда необходимо ограничить проверку лишь самим объектом, не затрагивая его прототипы.

подойдет, когда необходимо ограничить проверку лишь самим объектом, не затрагивая его прототипы. in будет уместно в случаях, когда требуется учитывать унаследованные свойства или динамические имена свойств.

Если hasOwnProperty был переопределен, можете проверить его через Object.prototype :

JS Скопировать код let exists = Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, prop);

Зная эту разницу, можно эффективнее работать с проверкой свойств и избегать ошибок.

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