Проверка существования функции в JavaScript: обработка ошибок

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Быстрый ответ

Для проверки присутствия функции перед её вызовом можно воспользоваться оператором typeof :

JS Скопировать код if (typeof myFunc === "function") { myFunc(); }

Также при работе с методами объектов уместно использование опционального цепного вызова:

JS Скопировать код me.onChange?.();

Проверка присутствия функции: Детальное руководство

Проверка с помощью typeof

Оператор typeof помогает удостовериться в том, что перед вами находится именно функция:

Это надежный инструмент для предотвращения ошибок типа ReferenceError.

Он позволяет избежать лишних конструкций try-catch.

С его поддержкой вы всегда будете уверены, что вызываете функцию, а не обращаетесь к случайно выбранному свойству.

Опциональный цепной вызов — высокопрофессиональный инструмент

Опциональный цепной вызов ( ?. ) был внедрен в стандарт ES2020:

Позволяет провести вызов метода onChange только при условии, что он действительно существует, избегая таким образом ошибок типа TypeError.

только при условии, что он действительно существует, избегая таким образом ошибок типа TypeError. Данное средство обеспечивает прозрачный и эффективный код, минимизировав количество явных проверок на undefined .

Важно: использование eval может быть рискованным!

При вызове функций с динамическими именами через eval , всегда помните о безопасности:

Сначала необходимо проверить наличие функции при помощи typeof .

. По возможности избегайте использования eval , поскольку это может представлять угрозу безопасности.

Визуализация

Для наглядности представим упрощенный пример структуры функций:

Markdown Скопировать код Ваш Комплект Инструментов (🧰): [🔨, 🪓, 🛠, 🔧] Искомый Инструмент (🔍): 'hammerFunction' // Важно убедиться в его присутствии! Готов ли он к использованию? 'hammerFunction' в 🧰 ? ✅ : ❌ // Без молотка работать нельзя!

А вот как этот пример может выглядеть на JavaScript:

JS Скопировать код function isFunctionReady(funcName) { return typeof funcName === 'function'; } isFunctionReady(hammerFunction) ? console.log('Готов к стуканью!') : console.log('Без шума и стука...');

Не забывайте: прежде чем начать работу, убедитесь в готовности ваших функций.

Проверка наличия свойства и его типа в кратком виде

При работе с сложными объектами и классами можно воспользоваться оператором 'in' :

JS Скопировать код if ('onChange' in me) { // 'onChange' есть, но является ли он функцией? if (typeof me.onChange === 'function') { me.onChange(); } }

Таким образом, onChange не только присутствует как свойство me , но также выполняет предполагаемые функции.

Распространенные ошибки и способы их преодоления

Избегайте беспорядочных проверок: me.onChange !== 'undefined' следует заменить на более корректные typeof me.onChange === 'function' .

следует заменить на более корректные . Обдумывайте порядок использования операторов: Всегда начинайте с typeof , прежде чем прибегнуть к eval . Это поможет вам избежать ошибок.

Хорошие практики

Обработка eval с использованием стандартных возможностей языка

Вместо использования рискованного eval лучше прибегнуть к надежным функциональным возможностям JavaScript.

Качественная документация

Опирайтесь на официальные ресурсы по JavaScript, такие как MDN и спецификации ECMAScript, для того чтобы наиболее полно разобраться в работе функций.

Тестирование и оптимизация

Проводите тестирование кода в разных условиях, чтобы предотвратить ситуации несовместимости на различных платформах и в разных окружениях.

Полезные материалы