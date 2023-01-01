Проверка строки JSON в JS без try/catch: эффективные методы

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Быстрый ответ

Для проверки строки на валидность в отношении формата JSON в JavaScript, рекомендуется использовать функцию JSON.parse() в связке с конструкцией try..catch . Если разбор выполняется успешно, возвращаем true , в противном случае – false .

JS Скопировать код const isValidJSON = str => { try { JSON.parse(str); return true; } catch (e) { return false; } }; // Примеры использования: console.log(isValidJSON('{"valid": true}')); // возвращает true console.log(isValidJSON('Неверный JSON')); // возвращает false

Альтернативные варианты и подводные камни валидации

Подход с использованием try..catch является надежным, однако иногда бывает необходима валидация без применения исключений. Приведем несколько альтернативных методов:

Функция без использования исключений:

JS Скопировать код function isJSONWithoutExceptions(str) { if (/^[\],:{}\s]*$/.test(str .replace(/\\["\\\/bfnrtu]/g, '@') .replace(/"[^"\\

\r]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?/g, ']') .replace(/(?:^|:|,)(?:\s*\[)+/g, ''))) { return true; } return false; }

Этот подход использует регулярные выражения для проверки структурной корректности JSON-строки.

Проверка результата парсинга:

В этом случае строку анализируют, после чего проверяют тип полученного результата. Для валидного JSON-формата в JavaScript допустимы только объекты и массивы.

JS Скопировать код const isValidJSONStructure = str => { try { const result = JSON.parse(str); return (result && typeof result === 'object' && result !== null); } catch (e) { return false; } };

Учет специфической структуры JSON

Валидация массива объектов:

JS Скопировать код const isArrayOfObjectsValid = str => { try { const jsonArray = JSON.parse(str); return Array.isArray(jsonArray) && jsonArray.every(item => typeof item === 'object' && item !== null); } catch (e) { return false; } };

Через этот метод сначала осуществляется проверка результата парсинга на соответствие массиву, а затем – проверяется, соответствует ли каждый элемент массива требованиям JSON-объекта.

Отладка примеров из реальной практики

Если при отладке возникают трудности при использовании try..catch или вы хотели бы их избежать, стоит прибегнуть к альтернативным методам.

Подход с применением метода замены:

JS Скопировать код const isValidJSONAdvanced = str => { let replacedStr = str.replace(/[\\]/g, '@'); if (/^[\],:{}\s]*$/.test(replacedStr)) { // Здесь можно разместить дополнительные проверки return true; } return false; };

Визуализация

Рассматривайте JSON-строку как компонент пазла, который подходит только тогда, когда он корректно вписывается в общую структуру JSON.

Markdown Скопировать код Проверка пазла JSON: Попытка уложить элемент: 🛠️ Вставляем элемент Неудачная попытка уложить элемент: ⚠️ Элемент не соответствует структуре

С технической точки зрения код будет выглядеть так:

JS Скопировать код let isPuzzleComplete = piece => { try { JSON.parse(piece); return true; } catch (error) { return false; } };

Markdown Скопировать код Входное значение: '{"name":"John", "age":30}' // Это часть пазла? 🧩 Выходное значение: ✅ // Отлично вписывается! Входное значение: "name:'John', age:30" // Этот элемент подходит? ❓ Выходное значение: ❌ // Не соответствует структуре JSON.

Валидный JSON — это такой элемент, который идеально подходит под формат и структуру JSON.

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