Проверка наличия свойства в объекте JS: методы без typeof

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Быстрый ответ

Чтобы обнаружить наличие конкретного свойства в объекте, воспользуйтесь выражением 'propertyName' in object для учета унаследованных свойств или методом object.hasOwnProperty('propertyName') , если хотите проверить лишь собственные свойства объекта:

JS Скопировать код if ('age' in person) { // Свойство 'age' присутствует в объекте, возможно, оно унаследовано. } if (person.hasOwnProperty('age')) { // Свойство 'age' является собственным этого объекта, не унаследовано. }

Точное определение наличия свойства

Точность в JavaScript – это что-то в духе искусства. Иногда ответ не столь очевиден, как может казаться:

Бдите: значения undefined и null

Свойства объекта могут быть намеренно заданы на undefined или null , и это может вызвать заблуждения:

JS Скопировать код const universe = { matter: undefined }; 'matter' in universe; // Возвращает true, так как свойство 'matter' существует и равно undefined. universe.matter !== undefined; // Вернёт false и может вызвать путаницу.

Собственные и унаследованные свойства

Метод hasOwnProperty ищет только собственные свойства объекта, унаследованные он не затрагивает. А вот оператор in проверяет наличие свойства на всех уровнях прототипного наследования:

JS Скопировать код function Ancestry() { this.inherited = true; } Ancestry.prototype.familySilver = 'stylish'; const descendant = new Ancestry(); descendant.hasOwnProperty('inherited'); // Возвращает true, так как 'inherited' является собственным свойством. 'familySilver' in descendant; // Возвращает true, поскольку свойство 'familySilver' унаследовано.

Проверка перед взаимодействием с объектом

Прежде чем обращаться к свойствам объекта, убедитесь, что он не равен undefined или null , во избежание ошибок выполнения:

JS Скопировать код if (typeof treasureMap !== 'undefined' && treasureMap !== null && 'X' in treasureMap) { // Если карта существует и 'X' обозначает местоположение сокровища. }

Погрузитесь подробнее, воспользуйтесь этими методами

Работа с объектами в JavaScript порой напоминает разгадывание головоломки:

Современные методы: утилиты из библиотек

Библиотеки, например, Underscore.js или Lodash, предоставляют методы вроде _.has(object, 'property') , облегчающие работу с объектами.

API Reflect: расширенные возможности

Современный JavaScript предлагает более сложные инструменты, такие как Reflect.has(object, propertyKey) , которые выполняют подобные функции в рамках API Reflect.

Визуализация

Для наглядности представим аналогию: вы находитесь в инструментальной мастерской (🛠️), где есть разнообразные инструменты:

Markdown Скопировать код Содержимое мастерской: [🔨, 🪓, 🔧, 🪚]

Проверим, имеется ли '🔧' (гаечный ключ) в мастерской:

JS Скопировать код 'wrench' in shedContents; // Проверяем наличие гаечного ключа.

Результат проверки:

Markdown Скопировать код | Запрос | Инструмент найден? | | ----------------- | ------------------ | | 'wrench' in shed | ✅ | | 'saw' in shed | ❌ |

Использование оператора in можно сравнить с металлоискателем: нет нужды в раскопках, достаточно пройтись по поверхности.

Настоящие волшебники JavaScript оставили несколько заметок для вас

Когда дело доходит до тонкостей JavaScript, знание нескольких хитростей может пригодиться:

Перечисляемость свойств

Перечисляемость свойств в JavaScript может сделать их невидимыми при переборе:

JS Скопировать код const magicBook = Object.create({}, { hiddenSpell: { value: true, enumerable: false } }); 'hiddenSpell' in magicBook; // Возвращает true magicBook.propertyIsEnumerable('hiddenSpell'); // Возвращает false, свойство не перечисляемое.

Встроенные свойства объекта

Глобальные свойства объекта, вроде toString , могут вести себя несколько неожиданно:

JS Скопировать код ({}).hasOwnProperty('toString'); // Возвращает false, поскольку toString – встроенное свойство.

Объекты без прототипа

Объекты без прототипа не следуют стандартной иерархии прототипов JavaScript и могут вести себя нестандартно при использовании hasOwnProperty :

JS Скопировать код const alienObject = Object.create(null); alienObject.key = true; typeof alienObject.hasOwnProperty; // Возвращает undefined, так как у alienObject отсутствует прототип с hasOwnProperty. 'key' in alienObject; // Возвращает true.

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