Простой способ предзагрузки изображений с jQuery

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Быстрый ответ

Чтобы загрузить изображения предварительно, можно использовать цикл $.each() , который применим к массиву с URL-адресами изображений. В ходе итерации создавайте экземпляры new Image() и присваивайте им атрибут src . Браузер сразу же начнёт кешировать эти изображения:

JS Скопировать код ['img1.jpg', 'img2.png'].forEach(src => { $('<img>').attr('src', src).appendTo('body').hide(); });

Этот метод не только обеспечивает предзагрузку, но и гарантирует мгновенную доступность изображений при необходимости.

Контроль всего процесса: использование событий onload и onerror

Если у вас большое количество изображений, вас может заинтересовать использование обработчиков событий onload и onerror . Они позволяют контролировать процесс загрузки и своевременно отреагировать на возможные ошибки:

JS Скопировать код function preloadImages(sources, callback) { let counter = 0; sources.forEach(src => { let img = new Image(); img.onload = () => { counter++; if(counter === sources.length) { callback(); } }; img.onerror = () => { console.error(`Ошибка загрузки изображения: ${src}`); }; img.src = src; }); }

Тщательная обработка ожидаемых проблем с загрузкой поможет избежать рисков для пользовательского интерфейса.

Сжатый формат

Если вы столкнулись с необходимостью быстрого прототипирования или работаете с небольшим количеством изображений, попробуйте простой и быстрый способ: $(new Image()).src = 'image-url.jpg'; .

Относительность восприятия скорости

Скорость работы сайта влияет на впечатление пользователя от его использования. Оптимальная стратегия включает запуск предварительной загрузки после загрузки основного контента или в моменты пользователями бездействия, используя для этого Ajax-колбеки. Такой подход избавит от неожиданных проволочек и придаст странице профессиональный вид.

Всё самое важное без избыточника

Перед тем, как использовать jQuery-плагины, подумайте, действительно ли вам нужны все их функции и зависимости. Во многих случаях достаточно работы с основным JavaScript и простым синтаксисом jQuery.

Визуализация

Представьте предварительную загрузку изображений как подготовку всех необходимых для приготовления блюда компонент.

JS Скопировать код $('<img/>')[0].src = '🍲'; // Собираем ингредиенты $('<img/>')[0].src = '🍹'; // Готовим специи $('<img/>')[0].src = '🍰'; // Не забываем о секретном ингредиенте!

В результате вы получите полностью готовую веб-страницу, все элементы которой находятся на своих местах и готовы к отображению без задержек.

Прогресс загрузки: Следите за процессом

Если ситуация требует загрузки большого количества визуальных элементов, или вы работаете над приложением с прогрессивным веб-интерфейсом (PWA), можно воспользоваться индикаторами прогресса. Они позволяют пользователю видеть, что происходит в фоновом режиме:

JS Скопировать код // 'progress-update' – функция для обновления пользовательского интерфейса sources.forEach(src => { let img = new Image(); img.onload = () => { counter++; progressUpdate(counter, sources.length); }; img.src = src; });

Обеспечьте готовность к ошибкам

Ошибки – это неотъемлемый элемент работы любого приложения. Несмотря на это, важно быть готовым к возможным проблемам, таким как неправильные пути к файлам или сбои в сети:

JS Скопировать код img.onerror = () => { handleImageLoadError(src); };

Загружать только нужное: Условная загрузка

Эффективная загрузка предусматривает загрузку только того контента, который пользователь видит, или того, который вскоре должен стать видимым. Для этих целей могут быть полезны медиа-запросы или плагин jQuery .in-viewport :

JS Скопировать код if($('#myImage').is(':in-viewport')) { preloadImages(['img-visible-on-viewport.jpg']); }

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