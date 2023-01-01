Простой способ предзагрузки изображений с jQuery#Веб-разработка #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
Чтобы загрузить изображения предварительно, можно использовать цикл
$.each(), который применим к массиву с URL-адресами изображений. В ходе итерации создавайте экземпляры
new Image() и присваивайте им атрибут
src. Браузер сразу же начнёт кешировать эти изображения:
['img1.jpg', 'img2.png'].forEach(src => { $('<img>').attr('src', src).appendTo('body').hide(); });
Этот метод не только обеспечивает предзагрузку, но и гарантирует мгновенную доступность изображений при необходимости.
Контроль всего процесса: использование событий onload и onerror
Если у вас большое количество изображений, вас может заинтересовать использование обработчиков событий
onload и
onerror. Они позволяют контролировать процесс загрузки и своевременно отреагировать на возможные ошибки:
function preloadImages(sources, callback) {
let counter = 0;
sources.forEach(src => {
let img = new Image();
img.onload = () => {
counter++;
if(counter === sources.length) {
callback();
}
};
img.onerror = () => {
console.error(`Ошибка загрузки изображения: ${src}`);
};
img.src = src;
});
}
Тщательная обработка ожидаемых проблем с загрузкой поможет избежать рисков для пользовательского интерфейса.
Сжатый формат
Если вы столкнулись с необходимостью быстрого прототипирования или работаете с небольшим количеством изображений, попробуйте простой и быстрый способ:
$(new Image()).src = 'image-url.jpg';.
Относительность восприятия скорости
Скорость работы сайта влияет на впечатление пользователя от его использования. Оптимальная стратегия включает запуск предварительной загрузки после загрузки основного контента или в моменты пользователями бездействия, используя для этого Ajax-колбеки. Такой подход избавит от неожиданных проволочек и придаст странице профессиональный вид.
Всё самое важное без избыточника
Перед тем, как использовать jQuery-плагины, подумайте, действительно ли вам нужны все их функции и зависимости. Во многих случаях достаточно работы с основным JavaScript и простым синтаксисом jQuery.
Визуализация
Представьте предварительную загрузку изображений как подготовку всех необходимых для приготовления блюда компонент.
$('<img/>')[0].src = '🍲'; // Собираем ингредиенты
$('<img/>')[0].src = '🍹'; // Готовим специи
$('<img/>')[0].src = '🍰'; // Не забываем о секретном ингредиенте!
В результате вы получите полностью готовую веб-страницу, все элементы которой находятся на своих местах и готовы к отображению без задержек.
Прогресс загрузки: Следите за процессом
Если ситуация требует загрузки большого количества визуальных элементов, или вы работаете над приложением с прогрессивным веб-интерфейсом (PWA), можно воспользоваться индикаторами прогресса. Они позволяют пользователю видеть, что происходит в фоновом режиме:
// 'progress-update' – функция для обновления пользовательского интерфейса
sources.forEach(src => {
let img = new Image();
img.onload = () => {
counter++;
progressUpdate(counter, sources.length);
};
img.src = src;
});
Обеспечьте готовность к ошибкам
Ошибки – это неотъемлемый элемент работы любого приложения. Несмотря на это, важно быть готовым к возможным проблемам, таким как неправильные пути к файлам или сбои в сети:
img.onerror = () => {
handleImageLoadError(src);
};
Загружать только нужное: Условная загрузка
Эффективная загрузка предусматривает загрузку только того контента, который пользователь видит, или того, который вскоре должен стать видимым. Для этих целей могут быть полезны медиа-запросы или плагин jQuery
.in-viewport:
if($('#myImage').is(':in-viewport')) {
preloadImages(['img-visible-on-viewport.jpg']);
}
Полезные материалы
Элина Баранова
разработчик Android