Как создать игры на JavaScript: от простых концепций к реализации#Веб-разработка #Основы JavaScript #Основы геймдева
Для кого эта статья:
- Новички в программировании, интересующиеся разработкой игр
- Студенты, изучающие JavaScript и веб-разработку
Люди, желающие получить практические навыки в создании интерактивных приложений и игр
Создание игр — это удивительное сочетание логики, творчества и технических навыков. JavaScript стал мощным инструментом для разработки браузерных игр, позволяя новичкам без специальных программ создавать интерактивные проекты. Когда я создал свою первую игру-платформер на чистом JS, я был поражен, как несколько сотен строк кода могут оживить персонажей и создать целый мир. Поэтому если вы мечтаете о создании собственных игр, но не знаете с чего начать — я расскажу, как JavaScript может стать вашим проводником в мир игровой разработки. 🎮
Основы JavaScript для создания игр: что нужно знать
Прежде чем погрузиться в увлекательный мир создания игр, необходимо освоить фундаментальные концепции JavaScript, которые станут вашими верными инструментами в игровой разработке. Начнем с того, что JavaScript — это язык, работающий непосредственно в браузере, что делает его идеальным для создания игр, доступных на любом устройстве с веб-браузером. 🔍
Игорь Петров, разработчик игр с 8-летним стажем
Помню своего первого студента, Максима, который пришел ко мне с нулевыми знаниями программирования, но с горящими глазами и идеей для игры-головоломки. Мы начали с самых базовых концепций JavaScript — переменных, циклов и функций. Через три месяца Максим создал простую, но работающую версию своей игры, где нужно было собирать фигуры из падающих блоков.
Ключевым моментом для него стало понимание того, как работает игровой цикл — концепция, о которой я всегда говорю новичкам в первую очередь. Максим обнаружил, что его игра работает медленно на некоторых устройствах. Мы переписали код с использованием requestAnimationFrame вместо setInterval, и производительность значительно выросла. Этот опыт показал ему, насколько важно не просто знать синтаксис языка, но и понимать специфику его применения именно в игровой разработке.
Для разработки игр на JavaScript вам понадобятся следующие базовые концепции:
- Переменные и типы данных — для хранения игрового состояния, координат объектов, очков игрока
- Функции — для организации логики игры и повторного использования кода
- Условные операторы — для проверки столкновений, выигрыша/проигрыша
- Циклы — для обновления состояния множества игровых объектов
- Объекты и массивы — для создания игровых сущностей и управления коллекциями объектов
Особенно важно понять, как JavaScript взаимодействует с HTML и CSS. Для игр вы будете использовать один из двух подходов:
|Подход
|Преимущества
|Недостатки
|Лучше для
|Canvas API
|Высокая производительность, полный контроль над рендерингом
|Более сложная работа с интерфейсом, всё нужно рисовать вручную
|Динамичных игр, требующих частой перерисовки (платформеры, шутеры)
|DOM-манипуляции
|Проще для новичков, легче создавать UI
|Ниже производительность при большом количестве элементов
|Простых казуальных игр (карточные, головоломки)
Помимо этого, полезно познакомиться с современными возможностями ES6+, которые значительно упрощают разработку:
- Стрелочные функции — для более компактного кода игровых обработчиков
- Шаблонные строки — для динамического создания игровых сообщений
- Деструктуризация — для удобной работы с игровыми объектами
- Классы — для создания чётких шаблонов игровых сущностей
Теперь, когда мы имеем представление о необходимых инструментах, давайте погрузимся в детали синтаксиса и структур данных, которые особенно важны для разработки игр. 🧩
Синтаксис и структуры данных JS для игровой разработки
Для эффективной разработки игр необходимо не просто знать базовый синтаксис JavaScript, но и уметь правильно применять его специфические конструкции для решения игровых задач. Эти знания позволят вам создавать чистый, поддерживаемый код и избежать типичных "подводных камней". 📝
Начнем с основополагающей структуры любой игры — игрового объекта. В JavaScript игровые объекты обычно представляются как объекты или экземпляры классов:
// Игровой объект с использованием простого объекта
const player = {
x: 100,
y: 200,
width: 32,
height: 48,
speed: 5,
health: 100,
move: function(direction) {
if (direction === 'left') this.x -= this.speed;
if (direction === 'right') this.x += this.speed;
// и т.д.
}
};
// Более современный подход с использованием классов
class GameObject {
constructor(x, y, width, height) {
this.x = x;
this.y = y;
this.width = width;
this.height = height;
}
update() {
// Логика обновления объекта
}
render(context) {
// Отрисовка объекта на canvas
}
}
class Player extends GameObject {
constructor(x, y) {
super(x, y, 32, 48);
this.speed = 5;
this.health = 100;
}
move(direction) {
// Реализация движения
}
}
Использование классов для игровых объектов дает несколько преимуществ:
- Инкапсуляция — вся логика, связанная с объектом, находится в одном месте
- Наследование — позволяет создавать иерархии игровых объектов (враги, препятствия и т.д.)
- Полиморфизм — различные объекты могут иметь разное поведение при вызове одинаковых методов
Для хранения множества игровых объектов обычно используются массивы. Например, список врагов или препятствий:
const enemies = [];
// Создание нескольких врагов
for (let i = 0; i < 5; i++) {
enemies.push(new Enemy(Math.random() * canvas.width, 0));
}
// Обновление всех врагов в игровом цикле
function updateEnemies() {
for (const enemy of enemies) {
enemy.update();
// Проверка коллизий
if (checkCollision(player, enemy)) {
player.takeDamage(enemy.damage);
}
}
// Удаление "мертвых" врагов
enemies = enemies.filter(enemy => enemy.isAlive);
}
Для реализации игровой логики ключевую роль играют следующие структуры данных:
|Структура данных
|Применение в играх
|Пример использования
|Объекты
|Представление игровых сущностей
|Игрок, враги, предметы, уровни
|Массивы
|Коллекции игровых объектов
|Список врагов, препятствий, пуль
|Map
|Хранение ключ-значение с произвольными ключами
|Кэширование ресурсов, состояний игровых объектов
|Set
|Хранение уникальных значений
|Отслеживание активных клавиш, коллизий
|Очереди
|Обработка событий в порядке поступления
|Очередь звуков, анимаций, действий игрока
Одной из наиболее полезных техник для игр является использование "состояний" для управления различными фазами игры:
const GameState = {
LOADING: 'loading',
MENU: 'menu',
PLAYING: 'playing',
PAUSED: 'paused',
GAME_OVER: 'gameOver'
};
let currentState = GameState.LOADING;
function gameLoop() {
switch (currentState) {
case GameState.LOADING:
loadAssets();
break;
case GameState.MENU:
renderMenu();
break;
case GameState.PLAYING:
updateGame();
renderGame();
break;
case GameState.PAUSED:
renderPauseScreen();
break;
case GameState.GAME_OVER:
renderGameOver();
break;
}
requestAnimationFrame(gameLoop);
}
Теперь, когда мы разобрались с основными структурами данных, давайте перейдем к изучению Canvas API и DOM-манипуляций для создания визуальной составляющей наших игр. 🎨
Canvas API и DOM-манипуляции в игровых проектах
Когда дело доходит до визуализации игры, у JavaScript-разработчиков есть два основных подхода: использование Canvas API для рисования и манипулирование DOM-элементами. Каждый из них имеет свои уникальные преимущества и особенности применения. Рассмотрим их подробнее. 🖌️
Canvas API: рисуем игровой мир
Canvas API представляет собой низкоуровневый интерфейс для рисования 2D-графики. Это фактически холст, на котором вы можете рисовать с помощью JavaScript:
// Создание canvas элемента
const canvas = document.getElementById('gameCanvas');
const ctx = canvas.getContext('2d');
// Настройка размера
canvas.width = 800;
canvas.height = 600;
// Отрисовка игрока
function drawPlayer(x, y, width, height) {
ctx.fillStyle = 'blue';
ctx.fillRect(x, y, width, height);
// Добавим глаза для персонажа
ctx.fillStyle = 'white';
ctx.fillRect(x + 5, y + 5, 5, 5);
ctx.fillRect(x + width – 10, y + 5, 5, 5);
}
// Отрисовка врага
function drawEnemy(x, y, radius) {
ctx.beginPath();
ctx.arc(x, y, radius, 0, Math.PI * 2);
ctx.fillStyle = 'red';
ctx.fill();
ctx.closePath();
}
// Очистка экрана и отрисовка всего
function render() {
ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
drawPlayer(playerX, playerY, 30, 30);
// Отрисовка нескольких врагов
enemies.forEach(enemy => {
drawEnemy(enemy.x, enemy.y, enemy.radius);
});
requestAnimationFrame(render);
}
Преимущества Canvas API:
- Высокая производительность при большом количестве объектов
- Полный контроль над каждым пикселем
- Отлично подходит для динамичных игр с постоянной перерисовкой
- Поддержка сложных графических эффектов (тени, градиенты, трансформации)
- Упрощенная работа со спрайтами и анимацией
DOM-манипуляции: строим игры с помощью HTML и CSS
Альтернативный подход — использование DOM-элементов (div, img и т.д.) для представления игровых объектов:
// Создание игрового поля
const gameContainer = document.getElementById('game-container');
gameContainer.style.width = '800px';
gameContainer.style.height = '600px';
gameContainer.style.position = 'relative';
// Создание игрока
function createPlayer(x, y) {
const player = document.createElement('div');
player.className = 'player';
player.style.width = '30px';
player.style.height = '30px';
player.style.backgroundColor = 'blue';
player.style.position = 'absolute';
player.style.left = x + 'px';
player.style.top = y + 'px';
gameContainer.appendChild(player);
return player;
}
// Обновление позиции игрока
function updatePlayerPosition(playerElement, x, y) {
playerElement.style.left = x + 'px';
playerElement.style.top = y + 'px';
}
// Создаем игрока и управляем им
const player = createPlayer(100, 100);
document.addEventListener('keydown', (e) => {
let x = parseInt(player.style.left);
let y = parseInt(player.style.top);
if (e.key === 'ArrowRight') x += 5;
if (e.key === 'ArrowLeft') x -= 5;
if (e.key === 'ArrowUp') y -= 5;
if (e.key === 'ArrowDown') y += 5;
updatePlayerPosition(player, x, y);
});
Преимущества DOM-манипуляций:
- Проще для начинающих разработчиков
- Естественная интеграция с HTML/CSS (можно использовать CSS-анимации, трансформации)
- Легче создавать и стилизовать UI-элементы (меню, счетчики)
- Отлично работает для пошаговых или более статичных игр
- Более простая обработка событий (кликов, наведений)
Анна Соколова, ведущий разработчик браузерных игр
В 2019 году я работала над образовательной игрой "Код Героя" для детей, изучающих программирование. Изначально мы планировали использовать Canvas для всего проекта, но быстро столкнулись с проблемой: нам нужно было интегрировать сложные интерактивные элементы интерфейса — редактор кода с подсветкой синтаксиса, drag-and-drop блоков кода и мгновенную обратную связь.
Решение пришло, когда мы применили гибридный подход: основное игровое поле с персонажем и уровнями реализовали на Canvas для производительности, а весь интерфейс — через DOM-манипуляции. Для взаимодействия между этими двумя мирами мы создали систему событий, которая синхронизировала состояние игры.
Самым сложным было научиться правильно разделять ответственность: что должно обрабатываться в Canvas-мире, а что — в DOM. Но когда мы нашли баланс, производительность игры значительно выросла, а интерфейс стал гораздо удобнее. Этот опыт научил меня главному: не бывает универсального инструмента — успех приходит, когда вы умеете комбинировать подходы.
Выбор подхода для вашей первой игры
Для начинающих разработчиков игр я рекомендую руководствоваться следующими критериями при выборе технологии:
|Характеристика игры
|Canvas API
|DOM-манипуляции
|Динамичные игры (платформеры, шутеры)
|✅ Оптимальный выбор
|⚠️ Возможны проблемы с производительностью
|Головоломки, карточные игры
|⚠️ Избыточно для простых элементов
|✅ Отлично подходит
|Сложные графические эффекты
|✅ Встроенная поддержка
|⚠️ Требует CSS-трюков
|Сложные UI с формами, вводом
|❌ Требует ручной реализации
|✅ Нативная поддержка
|Оптимально для новичков
|⚠️ Требует понимания графики
|✅ Проще освоить
Теперь, когда мы понимаем основные подходы к визуализации, давайте перейдем к ключевой концепции любой игры — игровому циклу и обработке событий, которые приводят нашу игру в движение. 🔄
Игровой цикл и обработка событий на JavaScript
Сердцем любой игры является игровой цикл — механизм, который обновляет состояние игры и перерисовывает экран с определенной частотой. Именно он создает иллюзию движения и обеспечивает отзывчивость игры на действия пользователя. 💓
Классический игровой цикл в JavaScript состоит из трех основных этапов:
- Update (обновление) — обновление состояния всех игровых объектов
- Render (отрисовка) — визуализация текущего состояния игры
- Repeat (повторение) — запуск следующего кадра
Давайте реализуем базовый игровой цикл:
// Состояние игры
const game = {
player: {
x: 100,
y: 100,
speed: 5,
width: 32,
height: 32
},
enemies: [
{ x: 200, y: 150, speed: 2, width: 32, height: 32 },
{ x: 300, y: 250, speed: 3, width: 32, height: 32 }
],
keysPressed: {},
score: 0,
isGameOver: false
};
// Обработка нажатий клавиш
document.addEventListener('keydown', (e) => {
game.keysPressed[e.code] = true;
});
document.addEventListener('keyup', (e) => {
game.keysPressed[e.code] = false;
});
// Функция обновления состояния игры
function update(deltaTime) {
if (game.isGameOver) return;
// Обновление позиции игрока на основе нажатых клавиш
if (game.keysPressed['ArrowRight']) {
game.player.x += game.player.speed;
}
if (game.keysPressed['ArrowLeft']) {
game.player.x -= game.player.speed;
}
if (game.keysPressed['ArrowUp']) {
game.player.y -= game.player.speed;
}
if (game.keysPressed['ArrowDown']) {
game.player.y += game.player.speed;
}
// Обновление врагов
game.enemies.forEach(enemy => {
// Простая логика движения врага к игроку
if (enemy.x < game.player.x) enemy.x += enemy.speed;
else enemy.x -= enemy.speed;
if (enemy.y < game.player.y) enemy.y += enemy.speed;
else enemy.y -= enemy.speed;
// Проверка столкновений
if (checkCollision(game.player, enemy)) {
game.isGameOver = true;
}
});
// Увеличение счета со временем
game.score += deltaTime / 1000;
}
// Функция проверки столкновений (простая реализация AABB)
function checkCollision(obj1, obj2) {
return obj1.x < obj2.x + obj2.width &&
obj1.x + obj1.width > obj2.x &&
obj1.y < obj2.y + obj2.height &&
obj1.y + obj1.height > obj2.y;
}
// Функция отрисовки
function render() {
// Очистка canvas
ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
// Отрисовка игрока
ctx.fillStyle = 'blue';
ctx.fillRect(game.player.x, game.player.y, game.player.width, game.player.height);
// Отрисовка врагов
ctx.fillStyle = 'red';
game.enemies.forEach(enemy => {
ctx.fillRect(enemy.x, enemy.y, enemy.width, enemy.height);
});
// Отрисовка счета
ctx.fillStyle = 'black';
ctx.font = '20px Arial';
ctx.fillText(`Счет: ${Math.floor(game.score)}`, 20, 30);
// Отрисовка экрана окончания игры
if (game.isGameOver) {
ctx.fillStyle = 'rgba(0, 0, 0, 0.7)';
ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
ctx.fillStyle = 'white';
ctx.font = '36px Arial';
ctx.textAlign = 'center';
ctx.fillText('ИГРА ОКОНЧЕНА', canvas.width/2, canvas.height/2);
ctx.font = '24px Arial';
ctx.fillText(`Ваш счет: ${Math.floor(game.score)}`, canvas.width/2, canvas.height/2 + 40);
}
}
// Время последнего кадра
let lastTime = 0;
// Основной игровой цикл
function gameLoop(timestamp) {
// Расчет времени, прошедшего с предыдущего кадра
const deltaTime = timestamp – lastTime;
lastTime = timestamp;
update(deltaTime);
render();
// Запрос следующего кадра
requestAnimationFrame(gameLoop);
}
// Запуск игрового цикла
requestAnimationFrame(gameLoop);
Важно отметить, что в современном JavaScript для создания игрового цикла используется функция
requestAnimationFrame вместо устаревших
setInterval или
setTimeout, поскольку она:
- Синхронизируется с частотой обновления экрана (обычно 60 кадров в секунду)
- Приостанавливается в неактивных вкладках, экономя ресурсы
- Обеспечивает более плавную анимацию
- Автоматически учитывает высокие частоты обновления экранов (120Hz+)
Обработка пользовательского ввода
Одной из ключевых частей интерактивной игры является обработка действий пользователя. JavaScript предлагает несколько способов получения ввода:
|Тип ввода
|События
|Применение в играх
|Клавиатура
|keydown, keyup, keypress
|Управление персонажем, горячие клавиши
|Мышь
|mousedown, mouseup, mousemove, click
|Прицеливание, выбор объектов, UI взаимодействие
|Сенсорный ввод
|touchstart, touchmove, touchend
|Мобильное управление, жесты
|Геймпад
|gamepadconnected, gamepaddisconnected
|Консольное управление для более сложных игр
Современный подход к обработке ввода в играх — создание системы состояния ввода, которая регистрирует все нажатия и отпускания клавиш:
// Объект для отслеживания состояния ввода
const input = {
keys: {},
mouse: {
x: 0,
y: 0,
pressed: false
},
touches: []
};
// Обработчики клавиатуры
window.addEventListener('keydown', (e) => {
input.keys[e.code] = true;
});
window.addEventListener('keyup', (e) => {
input.keys[e.code] = false;
});
// Обработчики мыши
canvas.addEventListener('mousemove', (e) => {
// Получаем координаты относительно canvas
const rect = canvas.getBoundingClientRect();
input.mouse.x = e.clientX – rect.left;
input.mouse.y = e.clientY – rect.top;
});
canvas.addEventListener('mousedown', () => {
input.mouse.pressed = true;
});
canvas.addEventListener('mouseup', () => {
input.mouse.pressed = false;
});
// Обработчики сенсорного ввода
canvas.addEventListener('touchstart', (e) => {
e.preventDefault(); // Предотвращаем зум и другие действия браузера
const rect = canvas.getBoundingClientRect();
input.touches = Array.from(e.touches).map(touch => ({
id: touch.identifier,
x: touch.clientX – rect.left,
y: touch.clientY – rect.top
}));
});
// В функции update используем состояние ввода
function update() {
// Проверка нажатий клавиш
if (input.keys['ArrowRight']) {
player.x += player.speed;
}
// Проверка нажатия мыши
if (input.mouse.pressed) {
// Создание выстрела в направлении курсора
createBullet(player.x, player.y, input.mouse.x, input.mouse.y);
}
// и так далее...
}
Такой подход позволяет создать более гибкую систему управления и упрощает добавление поддержки различных устройств ввода. Теперь давайте рассмотрим, как применить все изученные концепции для создания полноценной игры. 🎮
Первая игра на JavaScript: от концепции к реализации
Настало время объединить все полученные знания и создать простую, но полноценную игру. В качестве примера мы разработаем мини-игру "Космический защитник" — классический шутер, где игрок управляет космическим кораблем и уничтожает приближающихся врагов. 🚀
Давайте разобьем процесс создания на логические этапы и посмотрим, как воплотить нашу игру в коде:
Шаг 1: Структура проекта и базовая настройка
Начнем с создания базовой структуры HTML и подключения JavaScript:
<!-- index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Космический защитник</title>
<style>
body {
margin: 0;
overflow: hidden;
background-color: #000;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
height: 100vh;
}
canvas {
border: 2px solid #333;
}
</style>
</head>
<body>
<canvas id="gameCanvas"></canvas>
<script src="game.js"></script>
</body>
</html>
Далее создадим базовую структуру JavaScript файла:
// game.js
// 1. Инициализация canvas и контекста
const canvas = document.getElementById('gameCanvas');
const ctx = canvas.getContext('2d');
canvas.width = 800;
canvas.height = 600;
// 2. Создание основных объектов игры
const game = {
isRunning: true,
score: 0
};
const player = {
x: canvas.width / 2,
y: canvas.height – 50,
width: 50,
height: 30,
speed: 5,
color: '#0F0'
};
const enemies = [];
const bullets = [];
const particles = [];
// 3. Система управления
const input = {
keys: {},
mouse: { x: 0, y: 0, pressed: false }
};
// Обработчики событий
window.addEventListener('keydown', (e) => {
input.keys[e.code] = true;
});
window.addEventListener('keyup', (e) => {
input.keys[e.code] = false;
});
canvas.addEventListener('click', () => {
// Создаем пулю при клике
fireBullet();
});
// 4. Инициализация игрового цикла
let lastTime = 0;
requestAnimationFrame(gameLoop);
Шаг 2: Реализация основных игровых механик
Теперь добавим основные функции для работы игры:
// Создание нового врага
function spawnEnemy() {
const enemy = {
x: Math.random() * (canvas.width – 40),
y: -30,
width: 40,
height: 30,
speed: 1 + Math.random() * 3,
color: 'red'
};
enemies.push(enemy);
}
// Создание пули
function fireBullet() {
const bullet = {
x: player.x + player.width / 2 – 2.5,
y: player.y,
width: 5,
height: 15,
speed: 7,
color: '#FFF'
};
bullets.push(bullet);
}
// Создание эффекта взрыва
function createExplosion(x, y) {
for (let i = 0; i < 20; i++) {
const particle = {
x: x,
y: y,
size: 2 + Math.random() * 3,
speed: 1 + Math.random() * 3,
angle: Math.random() * Math.PI * 2,
color: `hsl(${Math.random() * 30 + 10}, 100%, 50%)`,
lifespan: 30 + Math.random() * 30,
age: 0
};
particles.push(particle);
}
}
// Проверка столкновений
function checkCollision(obj1, obj2) {
return obj1.x < obj2.x + obj2.width &&
obj1.x + obj1.width > obj2.x &&
obj1.y < obj2.y + obj2.height &&
obj1.y + obj1.height > obj2.y;
}
// Функция обновления состояния игры
function update(deltaTime) {
// Обработка управления
if (input.keys['ArrowLeft'] && player.x > 0) {
player.x -= player.speed;
}
if (input.keys['ArrowRight'] && player.x < canvas.width – player.width) {
player.x += player.speed;
}
// Периодическое создание врагов
if (Math.random() < 0.02) {
spawnEnemy();
}
// Обновление положения пуль
bullets.forEach((bullet, bulletIndex) => {
bullet.y -= bullet.speed;
// Удаление пуль, вышедших за границы
if (bullet.y < 0) {
bullets.splice(bulletIndex, 1);
}
});
// Обновление положения врагов
enemies.forEach((enemy, enemyIndex) => {
enemy.y += enemy.speed;
// Проверка столкновений с пулями
bullets.forEach((bullet, bulletIndex) => {
if (checkCollision(bullet, enemy)) {
// Удаляем пулю и врага
bullets.splice(bulletIndex, 1);
enemies.splice(enemyIndex, 1);
// Создаем эффект взрыва
createExplosion(enemy.x + enemy.width / 2, enemy.y + enemy.height / 2);
// Увеличиваем счет
game.score += 100;
}
});
// Проверка столкновения с игроком или выхода за границу
if (enemy.y > canvas.height) {
enemies.splice(enemyIndex, 1);
game.score -= 50; // Штраф за пропуск врага
} else if (checkCollision(enemy, player)) {
game.isRunning = false; // Игра окончена
}
});
// Обновление частиц эффектов
particles.forEach((particle, index) => {
particle.x += Math.cos(particle.angle) * particle.speed;
particle.y += Math.sin(particle.angle) * particle.speed;
particle.age++;
if (particle.age > particle.lifespan) {
particles.splice(index, 1);
}
});
}
// Функция отрисовки
function render() {
// Очистка экрана
ctx.fillStyle = '#000';
ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
// Отрисовка игрока
ctx.fillStyle = player.color;
ctx.fillRect(player.x, player.y, player.width, player.height);
// Отрисовка кабины
ctx.fillStyle = '#007';
ctx.fillRect(player.x + player.width / 2 – 5, player.y – 5, 10, 10);
// Отрисовка пуль
ctx.fillStyle = '#FFF';
bullets.forEach(bullet => {
ctx.fillRect(bullet.x, bullet.y, bullet.width, bullet.height);
});
// Отрисовка врагов
enemies.forEach(enemy => {
ctx.fillStyle = enemy.color;
ctx.fillRect(enemy.x, enemy.y, enemy.width, enemy.height);
});
// Отрисовка частиц
particles.forEach(particle => {
ctx.fillStyle = particle.color;
ctx.globalAlpha = 1 – (particle.age / particle.lifespan);
ctx.beginPath();
ctx.arc(particle.x, particle.y, particle.size, 0, Math.PI * 2);
ctx.fill();
ctx.globalAlpha = 1;
});
// Отрисовка счета
ctx.fillStyle = '#FFF';
ctx.font = '20px Arial';
ctx.fillText(`Счет: ${game.score}`, 20, 30);
// Экран окончания игры
if (!game.isRunning) {
ctx.fillStyle = 'rgba(0, 0, 0, 0.7)';
ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
ctx.fillStyle = '#FFF';
ctx.font = '36px Arial';
ctx.textAlign = 'center';
ctx.fillText('ИГРА ОКОНЧЕНА', canvas.width / 2, canvas.height / 2);
ctx.font = '24px Arial';
ctx.fillText(`Ваш счет: ${game.score}`, canvas.width / 2, canvas.height / 2 + 50);
ctx.font = '18px Arial';
ctx.fillText('Кликните, чтобы начать заново', canvas.width / 2, canvas.height / 2 + 100);
}
}
Шаг 3: Завершение игрового цикла и рестарт игры
Наконец, завершим наш код, добавив игровой цикл и функцию рестарта:
// Игровой цикл
function gameLoop(timestamp) {
// Расчет времени между кадрами
const deltaTime = timestamp – lastTime;
lastTime = timestamp;
if (game.isRunning) {
update(deltaTime);
}
render();
requestAnimationFrame(gameLoop);
}
// Рестарт игры
canvas.addEventListener('click', () => {
if (!game.isRunning) {
// Сбрасываем состояние игры
game.isRunning = true;
game.score = 0;
player.x = canvas.width / 2;
enemies.length = 0;
bullets.length = 0;
particles.length = 0;
} else {
// Стреляем, если игра идет
fireBullet();
}
});
Вот и всё! У нас получилась простая, но функциональная игра "Космический защитник", которая демонстрирует все основные принципы игровой разработки на JavaScript, которые мы изучили:
- Инициализацию и настройку игрового окружения
- Создание и управление игровыми объектами
- Реализацию игрового цикла с обновлением состояния и отрисовкой
- Обработку пользовательского ввода
- Систему столкновений и игровых событий
- Визуальные эффекты и отображение игрового интерфейса
Эта игра является прекрасной отправной точкой для дальнейших экспериментов и усовершенствований. Вы можете добавить звуки, улучшить графику, создать системы уровней, бонусов и многое другое! 🎯
JavaScript открывает перед вами целую вселенную возможностей для создания игр – от простых головоломок до сложных многопользовательских проектов. Ключ к успеху лежит не в сложности кода, а в последовательном применении базовых принципов. Начните с малого, создайте свою первую игру, пусть даже самую простую. С каждым новым проектом вы будете расширять свои навыки и понимание. Как говорил знаменитый геймдизайнер Сид Мейер: "Игра — это серия интересных решений". И теперь вы можете создавать эти решения сами, превращая строки кода в интерактивные миры, которыми будут наслаждаться другие люди.
Читайте также
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик