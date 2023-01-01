Применение fadeOut и remove в jQuery: удаление div

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Быстрый ответ

Если вам нужно построить изящное исчезновение элемента в jQuery, а затем удалить его, воспользуйтесь следующим кодом:

JS Скопировать код $("#yourDivId").fadeOut("slow", function() { $(this).remove(); });

В этой строке $("#yourDivId") отыскивает необходимый элемент, .fadeOut("slow") запускает анимацию затухания, а function() { $(this).remove(); } полностью удаляет элемент по окончании анимации.

Преобразование встроенного JavaScript в обработчики событий

Встраивание JavaScript прямо в HTML может быть непрактичным, так как это может привести к разрозненному и устаревшему коду. Более целесообразно применять метод .on() из jQuery для улучшения структуры кода:

JS Скопировать код $('#buttonId').on('click', function() { $("#yourDivId").fadeOut("slow", function() { $(this).remove(); }); });

Теперь код выглядит куда более организованно. Неплохо!

Создание пользовательских плагинов jQuery для повторного использования кода

Cоздавайте свои плагины jQuery для упрощения и повышения эффективности использования кода. Например, плагин fadeOutAndRemove может быть таким же ёмким, как и его название:

JS Скопировать код $.fn.fadeOutAndRemove = function(speed) { return this.each(function() { $(this).fadeOut(speed, function() { $(this).remove(); }); }); }; // Применение плагина: $(".yourClass").fadeOutAndRemove("slow");

Вы только что открыли новые горизонты в мире повторного использования кода!

Делегирование событий для динамических элементов

Вам не обязательно беспокоиться о динамически добавляемых элементах. Примените метод .on() к родительскому элементу, чтобы контролировать события всего дерева, в том числе будущих элементов:

JS Скопировать код $(document).on('click', '.dynamicDiv', function() { $(this).fadeOut("slow", function() { $(this).remove(); }); });

Таким образом, все, как текущие, так и будущие элементы .dynamicDiv , находятся под вашим контролем. Отлично справились!

Визуализация

Иллюстрируем на примере виртуальной вечеринки:

Markdown Скопировать код Сцена вечеринки (🎉): [🎈, 🎈, 🎈, 🎈, 🎈]

"Плавно скроем" и "удалим" один воздушный шар:

JS Скопировать код $('#balloon').fadeOut(300, function() { $(this).remove(); });

Markdown Скопировать код До: [🎉, 🎈, 🎈, 🎈, 🎈, 🎈] В процессе исчезновения: [🎉, 🎈🌫️, 🎈, 🎈, 🎈, 🎈] После: [🎉, 🎈, 🎈, 🎈, 🎈]

Шарик словно растворился в воздухе! Точно таким же образом вы можете убирать ненужные элементы из своего кода.

Завершение. Индивидуальные пользовательские анимации

Если вам нужна глубокая детализация и индивидуальность в анимациях, сочетание CSS-анимаций и jQuery будет вашим незаменимым инструментом:

JS Скопировать код // Ваша CSS анимация @keyframes customFadeOut { to { opacity: 0; transform: translateY(-50px); } } // Анимированное удаление $("#animatedDiv").on('click', function() { $(this).css('animation', 'customFadeOut 0.5s forwards').one('animationend', function() { $(this).remove(); }); });

С помощью .one() волшебство происходит только один раз для каждого элемента! Вот это да!

Подтверждения и изменения стандартного поведения

Если вы хотите запросить у пользователя разрешение перед удалением элемента, простой диалог подтверждения может быть вам в помощь:

JS Скопировать код $("#deleteButton").on('click', function(event) { event.preventDefault(); if (confirm('Вы уверены, что хотите удалить этот элемент?')) { $("#confirmDiv").fadeOut("slow", function() { $(this).remove(); }); } });

Вот как работает .preventDefault() , позволяя изменить стандартное поведение кнопки. Успешно получено согласие пользователя!

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