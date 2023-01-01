Применение fadeOut и remove в jQuery: удаление div#Веб-разработка #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
Если вам нужно построить изящное исчезновение элемента в jQuery, а затем удалить его, воспользуйтесь следующим кодом:
$("#yourDivId").fadeOut("slow", function() { $(this).remove(); });
В этой строке
$("#yourDivId") отыскивает необходимый элемент,
.fadeOut("slow") запускает анимацию затухания, а
function() { $(this).remove(); } полностью удаляет элемент по окончании анимации.
Преобразование встроенного JavaScript в обработчики событий
Встраивание JavaScript прямо в HTML может быть непрактичным, так как это может привести к разрозненному и устаревшему коду. Более целесообразно применять метод
.on() из jQuery для улучшения структуры кода:
$('#buttonId').on('click', function() {
$("#yourDivId").fadeOut("slow", function() { $(this).remove(); });
});
Теперь код выглядит куда более организованно. Неплохо!
Создание пользовательских плагинов jQuery для повторного использования кода
Cоздавайте свои плагины jQuery для упрощения и повышения эффективности использования кода. Например, плагин
fadeOutAndRemove может быть таким же ёмким, как и его название:
$.fn.fadeOutAndRemove = function(speed) {
return this.each(function() {
$(this).fadeOut(speed, function() { $(this).remove(); });
});
};
// Применение плагина:
$(".yourClass").fadeOutAndRemove("slow");
Вы только что открыли новые горизонты в мире повторного использования кода!
Делегирование событий для динамических элементов
Вам не обязательно беспокоиться о динамически добавляемых элементах. Примените метод
.on() к родительскому элементу, чтобы контролировать события всего дерева, в том числе будущих элементов:
$(document).on('click', '.dynamicDiv', function() {
$(this).fadeOut("slow", function() { $(this).remove(); });
});
Таким образом, все, как текущие, так и будущие элементы
.dynamicDiv, находятся под вашим контролем. Отлично справились!
Визуализация
Иллюстрируем на примере виртуальной вечеринки:
Сцена вечеринки (🎉): [🎈, 🎈, 🎈, 🎈, 🎈]
"Плавно скроем" и "удалим" один воздушный шар:
$('#balloon').fadeOut(300, function() { $(this).remove(); });
До: [🎉, 🎈, 🎈, 🎈, 🎈, 🎈]
В процессе исчезновения: [🎉, 🎈🌫️, 🎈, 🎈, 🎈, 🎈]
После: [🎉, 🎈, 🎈, 🎈, 🎈]
Шарик словно растворился в воздухе! Точно таким же образом вы можете убирать ненужные элементы из своего кода.
Завершение. Индивидуальные пользовательские анимации
Если вам нужна глубокая детализация и индивидуальность в анимациях, сочетание CSS-анимаций и jQuery будет вашим незаменимым инструментом:
// Ваша CSS анимация
@keyframes customFadeOut {
to { opacity: 0; transform: translateY(-50px); }
}
// Анимированное удаление
$("#animatedDiv").on('click', function() {
$(this).css('animation', 'customFadeOut 0.5s forwards').one('animationend', function() {
$(this).remove();
});
});
С помощью
.one() волшебство происходит только один раз для каждого элемента! Вот это да!
Подтверждения и изменения стандартного поведения
Если вы хотите запросить у пользователя разрешение перед удалением элемента, простой диалог подтверждения может быть вам в помощь:
$("#deleteButton").on('click', function(event) {
event.preventDefault();
if (confirm('Вы уверены, что хотите удалить этот элемент?')) {
$("#confirmDiv").fadeOut("slow", function() { $(this).remove(); });
}
});
Вот как работает
.preventDefault(), позволяя изменить стандартное поведение кнопки. Успешно получено согласие пользователя!
Полезные материалы
- .fadeOut() | Официальная документация jQuery — Изучите подробности о методе
fadeOutв официальной документации jQuery.
- .remove() | Официальная документация jQuery — Ознакомьтесь с функцией
removeв официальной документации jQuery.
- Секретные приёмы использования fadeOut и remove в jQuery — Интересные обсуждения и практические примеры на Stack Overflow.
- Callback function – Не оценённый достаточно герой JavaScript | MDN — Обширный обзор функций обратного вызова от MDN, важных для анимаций в jQuery.
- animation | Волшебник веб-дизайна – CSS-Tricks — Изучите многогранность анимаций в jQuery и узнайте больше о веб-анимациях на CSS-Tricks.
- Settings – Опыт для ниндзя JS | JSFiddle — Интерактивная площадка для тестирования и освоения методов
fadeOutи
removeв jQuery.
Элина Баранова
разработчик Android