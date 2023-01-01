Прикрепить div к верху экрана при прокрутке: HTML, CSS#Основы HTML #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы решить эту задачу мгновенно, предлагаем вам использовать свойство CSS
position: sticky. Этот параметр позволит вам зафиксировать ваш
div в верхней части экрана во время прокрутки. Установка значения
top: 0; прикрепит элемент к верхней границе области просмотра.
.sticky {
position: sticky;
top: 0;
}
Затем добавьте класс
sticky к нужному
div:
<div class="sticky">Содержимое, которое остаётся в поле зрения</div>
Кроссбраузерность: Бермудский треугольник кодирования
Поддержка
position: sticky не в каждом браузере гарантирована, проблемы могут возникнуть, например, в старых версиях IE и Edge. В этом случае на помощь придут JavaScript и полифиллы такие, как Stickyfill.
// Возможно, это 90-е? Поддерживает ли браузер `position: sticky`?
if (!CSS.supports('position', 'sticky')) {
// Если нет, то используем Stickyfill
var stickyElements = document.querySelectorAll('.sticky');
Stickyfill.add(stickyElements);
}
Отзывчивость: манеры хамелеона
В адаптивном дизайне свойство
position: sticky может быть капризным. В таких случаях прекрасно работают Медиа-запросы.
.sticky {
position: sticky;
top: 0;
}
@media (max-width: 600px) {
.sticky {
top: 10px; // На мобильных устройствах может потребоваться поднять чуть выше
}
}
Динамическое позиционирование: Игра со сменой мест стульев
В некоторых ситуациях может потребоваться изменение
position: absolute на
fixed в зависимости от положения скролла. В этом случае на сцену выходит событие прокрутки JavaScript.
window.onscroll = function() {
var header = document.getElementById('myHeader');
var stickyOffset = header.offsetTop;
if (window.pageYOffset > stickyOffset) {
header.classList.add('sticky'); // Теперь он будет зафиксирован!
} else {
header.classList.remove('sticky'); // И снова в исходное положение
}
};
Расширенные возможности с использованием jQuery
Пользуетесь jQuery и любите удобство управления скроллингом? Ваши пожелания услышаны.
$(window).scroll(function() {
var header = $('#myHeader');
var stickyOffset = header.offset().top;
if ($(window).scrollTop() > stickyOffset) {
header.addClass('sticky'); // Начинаем трансформацию
} else {
header.removeClass('sticky'); // Возвращаемся к обычному состоянию
}
});
Для реализации мощных решений на jQuery можно использовать плагины, например Sticky-Kit.
Визуализация
Можно представить процесс прокрутки и перехода в зафиксированное состояние, как работу лифта:
🖥️ Экран [📄📄📄] – Ваш лифт (DIV) находится здесь, готов подняться вверх вместе с прокруткой.
При прокрутке вниз: 🖥️ Экран [📄👀📄] – Лифт (DIV) поднимается.
При достижении верха: 🖥️ Экран [👀📄📄] – Отлично! Лифт (DIV) достиг верхнего этажа.
И при дальнейшей прокрутке: 🖥️ Экран [🛗📄👀] – Лифт (фиксированный DIV) остаётся на верху, в то время как остальная часть "здания" продолжает движение вниз.
Таким образом ваш
div становится надёжным лифтёром, всегда на виду!
Преодоление потенциальных препятствий
Утрата видимости из-за z-index
Если элементы перекрывают друг друга, проблему поможет решить z-index.
.sticky {
z-index: 1000; // Чтобы быть на высоте
}
Беспокойство относительно отступов
Большой заголовок или другие элементы пользовательского интерфейса могут мешать положению
div? Просто отрегулируйте свойство
top.
Структурированная HTML-разметка
Размещайте элементы в чётком порядке: сначала header, потом content, и в конце footer.
Использование data-атрибутов
HTML data-атрибуты позволяют более тонко контролировать позиционирование sticky.
Полезные материалы
- position – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Все тайны позиционирования sticky в CSS.
- position | CSS-Tricks — Детальный разбор различных типов позиционирования в CSS.
- How To Create a Sticky Element — Пошаговое руководство по созданию sticky элементOV.
- How does the "position: sticky;" property work? – Stack Overflow — Обсуждение работы свойства sticky.
- CSS "position: sticky" – Introduction and Polyfills — SitePoint — Возможные решения для обеспечения поддержки в старых браузерах.
- Sticky-Kit | jQuery plugin for sticky elements — Создание sticky элементов с использованием jQuery.
- How To Create an On Scroll Fixed Header — Руководство по фиксации элементов при прокрутке.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда