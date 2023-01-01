Прикрепить div к верху экрана при прокрутке: HTML, CSS

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Быстрый ответ

Чтобы решить эту задачу мгновенно, предлагаем вам использовать свойство CSS position: sticky . Этот параметр позволит вам зафиксировать ваш div в верхней части экрана во время прокрутки. Установка значения top: 0; прикрепит элемент к верхней границе области просмотра.

CSS Скопировать код .sticky { position: sticky; top: 0; }

Затем добавьте класс sticky к нужному div :

HTML Скопировать код <div class="sticky">Содержимое, которое остаётся в поле зрения</div>

Кроссбраузерность: Бермудский треугольник кодирования

Поддержка position: sticky не в каждом браузере гарантирована, проблемы могут возникнуть, например, в старых версиях IE и Edge. В этом случае на помощь придут JavaScript и полифиллы такие, как Stickyfill.

JS Скопировать код // Возможно, это 90-е? Поддерживает ли браузер `position: sticky`? if (!CSS.supports('position', 'sticky')) { // Если нет, то используем Stickyfill var stickyElements = document.querySelectorAll('.sticky'); Stickyfill.add(stickyElements); }

Отзывчивость: манеры хамелеона

В адаптивном дизайне свойство position: sticky может быть капризным. В таких случаях прекрасно работают Медиа-запросы.

CSS Скопировать код .sticky { position: sticky; top: 0; } @media (max-width: 600px) { .sticky { top: 10px; // На мобильных устройствах может потребоваться поднять чуть выше } }

Динамическое позиционирование: Игра со сменой мест стульев

В некоторых ситуациях может потребоваться изменение position: absolute на fixed в зависимости от положения скролла. В этом случае на сцену выходит событие прокрутки JavaScript.

JS Скопировать код window.onscroll = function() { var header = document.getElementById('myHeader'); var stickyOffset = header.offsetTop; if (window.pageYOffset > stickyOffset) { header.classList.add('sticky'); // Теперь он будет зафиксирован! } else { header.classList.remove('sticky'); // И снова в исходное положение } };

Расширенные возможности с использованием jQuery

Пользуетесь jQuery и любите удобство управления скроллингом? Ваши пожелания услышаны.

JS Скопировать код $(window).scroll(function() { var header = $('#myHeader'); var stickyOffset = header.offset().top; if ($(window).scrollTop() > stickyOffset) { header.addClass('sticky'); // Начинаем трансформацию } else { header.removeClass('sticky'); // Возвращаемся к обычному состоянию } });

Для реализации мощных решений на jQuery можно использовать плагины, например Sticky-Kit.

Визуализация

Можно представить процесс прокрутки и перехода в зафиксированное состояние, как работу лифта:

🖥️ Экран [📄📄📄] – Ваш лифт (DIV) находится здесь, готов подняться вверх вместе с прокруткой.

При прокрутке вниз: 🖥️ Экран [📄👀📄] – Лифт (DIV) поднимается.

При достижении верха: 🖥️ Экран [👀📄📄] – Отлично! Лифт (DIV) достиг верхнего этажа.

И при дальнейшей прокрутке: 🖥️ Экран [🛗📄👀] – Лифт (фиксированный DIV) остаётся на верху, в то время как остальная часть "здания" продолжает движение вниз.

Таким образом ваш div становится надёжным лифтёром, всегда на виду!

Преодоление потенциальных препятствий

Утрата видимости из-за z-index

Если элементы перекрывают друг друга, проблему поможет решить z-index.

CSS Скопировать код .sticky { z-index: 1000; // Чтобы быть на высоте }

Беспокойство относительно отступов

Большой заголовок или другие элементы пользовательского интерфейса могут мешать положению div ? Просто отрегулируйте свойство top .

Структурированная HTML-разметка

Размещайте элементы в чётком порядке: сначала header, потом content, и в конце footer.

Использование data-атрибутов

HTML data-атрибуты позволяют более тонко контролировать позиционирование sticky.

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