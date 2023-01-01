Превращение 'b' + 'a' + + 'a' + 'a' в 'banana' в JavaScript#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Операторы и выражения
Быстрый ответ
Несмотря на внешне странное поведение, выражение
('b'+'a'+ + 'a' + 'a').toLowerCase() ожидаемо для JavaScript. Суть в том, что здесь
+'a' воспринимается как попытка привести символ
'a' к числовому типу при помощи унарного плюса. Эта операция не успешна и возвращает
NaN. Таким образом, мы имеем строку
'b' + 'a' + NaN + 'a', которая преобразуется в
'baNaNa'. Затем метод
.toLowerCase() трансформирует нашу строку к нижнему регистру, превращая её в
'banana'.
let magicBanana = ('b'+'a'+ + 'a' + 'a').toLowerCase(); // 'banana'
console.log(`Магический банан? ${magicBanana}`); // Вывод в консоль: "Магический банан? banana". Добро пожаловать в повседневную норму JavaScript.
Ответ подробнее: унарный плюс и приведение типов
Первый
+ действует как оператор конкатенации. Второй
+ (после пробела) — это унарный плюс, который делает попытку преобразовать строку
'a' в число. Поскольку
'a' не является численным символом, результат этой операции —
NaN.
let aNumber = +'a'; // NaN
let addNaN = 'a' + aNumber; // "aNaN"
console.log(`Произошло преобразование к ${aNumber}`); // Это подтверждает, что 'a' не может стать числом...
Что именно происходит?
- Пробел между операторами
+играет роль: он отделяет унарный плюс от конкатенации.
- Унарный плюс (
+) имеет более высокий приоритет, чем конкатенация.
- Применение унарного плюса к нечисловым строкам возвращает
NaNпри попытке приведения типов.
Приоритет операторов и умение JavaScript "залезть на стул"
JavaScript выполняет вычисления следуя слева направо, при этом соблюдая правила приоритета операторов. Когда JavaScript работает с операндами разных типов (строки и числа), он демонстрирует свое мастерство в преобразовании типов, применяя правила операторов.
Конкретные примеры:
- Строка + Строка: Приводит к конкатенации (
'1' + '1'делает
'11').
- Число + Число: Соответствует арифметическому сложению (
1 + 1даёт
2).
- Строка + Число (или наоборот): повлечет приведение типов (
'1' + 1становится
'11').
Будьте настороже с:
+'a', неверное преобразование в число даст
NaN.
- Конкатенацией строк, когда вместо арифметического сложения чисел происходит конкатенация и в результате возникают неожиданные выводы (
'5' + 5становится
'55').
Как избежать проблем: оптимизация и лучшие практики
Осознанный подход к приведению типов может быть ключевым. Понимание потенциальных трудностей приведения типов поможет избежать сюрпризов в вашем коде.
let unexpected = '5' + 5; // "55"
console.log(`Ожидал 10, получил ${unexpected}? Видимо, JavaScript думает не так как я`); // Магия или ошибка?
Полезные советы:
- Старайтесь избегать неявного приведения типов и придерживайтесь осознанного выбора типов данных.
- В случаях сомнений предпочитайте явные методы приведения типов, например,
Number()или
String().
Лучшие практики, которые стоит применять:
- Избегайте двусмысленного использования оператора
+.
- При работе со строками, рассмотрите использование шаблонных строк:
`b${'a'}NaN${'a'}`.toLowerCase(); // "banana"
console.log(`Никаких неожиданностей!`); // Ясно и понятно.
- Убедитесь, что типы операндов отвечают вашим ожиданиям от данной операции.
Визуализация
Чтобы понять, как работает данное выражение в JavaScript, представьте его как рецепт подготовки необычного блюда:
1. Начинаем с букв: 🅱️ + 🅰️.
2. Добавим '+' с 'пробелом' (+ ' ' +).
3. Применим унарный `+` для попытки преобразовать 'a' в `не число` (NaN).
4. Смешаем все ингредиенты и приведём результат к нижнему регистру (`toLowerCase()`).
И вуаля, финальное блюдо:
('b' + 'a' + NaN + 'a') = 'banana' оказывается простым и вкусным фруктовым десертом!
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Полезные материалы
- Оператор сложения (+) – JavaScript | MDN — описание оператора + и приведение типов в JavaScript.
- String.prototype.toLowerCase() – JavaScript | MDN — метод для приведения строк к нижнему регистру в JavaScript.
- Унарный плюс (+) – JavaScript | MDN — информация об унарном плюсе и его эффекте на преобразование типов в JavaScript.
- Object.prototype.toString() – JavaScript | MDN — об использовании метода toString() в JavaScript.
- Преобразования типов – JavaScript — подробное изучение темы преобразования типов в JavaScript.
- NaN – JavaScript | MDN — информация о случаях, когда JavaScript возвращает Не-Число (NaN).
- 253 основных вопроса с ответами для собеседования по JavaScript [2024] | Toptal® — хорошая подготовка к собеседованиям и защита от "подводных камней" преобразования типов.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик