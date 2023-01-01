Превращение 'b' + 'a' + + 'a' + 'a' в 'banana' в JavaScript

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Быстрый ответ

Несмотря на внешне странное поведение, выражение ('b'+'a'+ + 'a' + 'a').toLowerCase() ожидаемо для JavaScript. Суть в том, что здесь +'a' воспринимается как попытка привести символ 'a' к числовому типу при помощи унарного плюса. Эта операция не успешна и возвращает NaN . Таким образом, мы имеем строку 'b' + 'a' + NaN + 'a' , которая преобразуется в 'baNaNa' . Затем метод .toLowerCase() трансформирует нашу строку к нижнему регистру, превращая её в 'banana' .

JS Скопировать код let magicBanana = ('b'+'a'+ + 'a' + 'a').toLowerCase(); // 'banana' console.log(`Магический банан? ${magicBanana}`); // Вывод в консоль: "Магический банан? banana". Добро пожаловать в повседневную норму JavaScript.

Ответ подробнее: унарный плюс и приведение типов

Первый + действует как оператор конкатенации. Второй + (после пробела) — это унарный плюс, который делает попытку преобразовать строку 'a' в число. Поскольку 'a' не является численным символом, результат этой операции — NaN .

JS Скопировать код let aNumber = +'a'; // NaN let addNaN = 'a' + aNumber; // "aNaN" console.log(`Произошло преобразование к ${aNumber}`); // Это подтверждает, что 'a' не может стать числом...

Что именно происходит?

Пробел между операторами + играет роль: он отделяет унарный плюс от конкатенации.

между операторами играет роль: он отделяет унарный плюс от конкатенации. Унарный плюс ( + ) имеет более высокий приоритет, чем конкатенация.

) имеет более высокий приоритет, чем конкатенация. Применение унарного плюса к нечисловым строкам возвращает NaN при попытке приведения типов.

Приоритет операторов и умение JavaScript "залезть на стул"

JavaScript выполняет вычисления следуя слева направо, при этом соблюдая правила приоритета операторов. Когда JavaScript работает с операндами разных типов (строки и числа), он демонстрирует свое мастерство в преобразовании типов, применяя правила операторов.

Конкретные примеры:

Строка + Строка : Приводит к конкатенации ( '1' + '1' делает '11' ).

: Приводит к ( делает ). Число + Число : Соответствует арифметическому сложению ( 1 + 1 даёт 2 ).

: Соответствует арифметическому сложению ( даёт ). Строка + Число (или наоборот): повлечет приведение типов ( '1' + 1 становится '11' ).

Будьте настороже с:

+'a' , неверное преобразование в число даст NaN .

, неверное даст . Конкатенацией строк, когда вместо арифметического сложения чисел происходит конкатенация и в результате возникают неожиданные выводы ( '5' + 5 становится '55' ).

Как избежать проблем: оптимизация и лучшие практики

Осознанный подход к приведению типов может быть ключевым. Понимание потенциальных трудностей приведения типов поможет избежать сюрпризов в вашем коде.

JS Скопировать код let unexpected = '5' + 5; // "55" console.log(`Ожидал 10, получил ${unexpected}? Видимо, JavaScript думает не так как я`); // Магия или ошибка?

Полезные советы:

Старайтесь избегать неявного приведения типов и придерживайтесь осознанного выбора типов данных .

и придерживайтесь осознанного выбора . В случаях сомнений предпочитайте явные методы приведения типов, например, Number() или String() .

Лучшие практики, которые стоит применять:

Избегайте двусмысленного использования оператора + .

. При работе со строками, рассмотрите использование шаблонных строк:

JS Скопировать код `b${'a'}NaN${'a'}`.toLowerCase(); // "banana" console.log(`Никаких неожиданностей!`); // Ясно и понятно.

Убедитесь, что типы операндов отвечают вашим ожиданиям от данной операции.

Визуализация

Чтобы понять, как работает данное выражение в JavaScript, представьте его как рецепт подготовки необычного блюда:

Markdown Скопировать код 1. Начинаем с букв: 🅱️ + 🅰️. 2. Добавим '+' с 'пробелом' (+ ' ' +). 3. Применим унарный `+` для попытки преобразовать 'a' в `не число` (NaN). 4. Смешаем все ингредиенты и приведём результат к нижнему регистру (`toLowerCase()`).

И вуаля, финальное блюдо: ('b' + 'a' + NaN + 'a') = 'banana' оказывается простым и вкусным фруктовым десертом! 🍌

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