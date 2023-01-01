Преобразование строки с пробелами в Camel Case: JS regex

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Быстрый ответ

Для быстрого преобразования строки, слова в которой разделяются пробелами, в формат camelCase, примените метод replace() в связке с регулярными выражениями:

JS Скопировать код const getCamelCase = s => s.toLowerCase() .replace(/[^a-z0-9](.)/g, (_, c) => c.toUpperCase()); // Мы преобразуем строку! console.log(getCamelCase("string to camel case")); // в результате мы получим "stringToCamelCase"

Этот код сначала переводит все символы строки в нижний регистр, затем с помощью регулярных выражений приводит к верхнему регистру все символы, находящиеся после символов, не являющихся буквами или цифрами. Таким образом, итоговая строка оформляется в формате camelCase.

Развиваем навыки работы с регулярными выражениями

Регулярные выражения – отличный инструмент, с помощью которого можно задавать паттерны для поиска в тексте и эффективно манипулировать строками, в том числе менять их стилистику.

Регулярное выражение /[^a-z0-9](.)/g используется для обнаружения любых символов, не являющихся буквами или цифрами и следующих за ними любых других символов.

Учёт "крайних" случаев

В некоторых ситуациях строка может содержать символы из разных языков или требовать особого подхода к преобразованию из-за наличия сложных символов.

Убедитесь, что ваше регулярное выражение корректно работает с символами в кодировке Unicode.

Если строка начинается с пробела или специального символа, возможно, потребуется адаптировать функцию, чтобы ранее удалить эти элементы.

Поддержка кроссбраузерности

Регулярные выражения могут вызвать проблемы с совместимостью в различных браузерах. Проверьте, что ваш код корректно работает в разных окружениях, либо используйте полифилы для обеспечения совместимости.

Соблюдение соглашений формата "верблюжийРегистр"

Важно удостовериться, что после преобразования строки с помощью регулярного выражения, первый символ остаётся в нижнем регистре. Это соответствует конвенциям формата camelCase:

JS Скопировать код const toPerfectCamelCase = s => { let alteredString = s.toLowerCase() .replace(/[^a-z0-9](.)/g, (_, c) => c.toUpperCase()); // Мы переформатируем строку! return alteredString.charAt(0).toLowerCase() + alteredString.slice(1); // Возвращаем строку к ожидаемому формату. }; console.log(toPerfectCamelCase(" String to camel case")); // в результате получим "stringToCamelCase"

Визуализация

Рассмотрим пример применения нашего подхода к формированию строки в формате CamelCase:

Markdown Скопировать код Исходная строка: "hello world example"

Стратегия:

Markdown Скопировать код Первое слово: "hello" Остальные слова: ["world", "example"]

Результат в формате CamelCase:

Markdown Скопировать код Результат: "helloWorldExample"

Первое слово остаётся в нижнем регистре.

остаётся в нижнем регистре. Остальные слова начинаются с заглавной буквы.

начинаются с заглавной буквы. Все слова объединяются в одну строку, пробелы удаляются.

Техники и инструменты

При создании кода каждый разработчик имеет свои предпочтения в стиле его написания. Вот ещё несколько подходов, помогающих привести строку к формату camelCase.

"Волшебная палочка" в виде библиотеки lodash

Библиотека lodash предлагает полезные инструменты для работы со строками в JavaScript:

JS Скопировать код const camelCaseStr = _.camelCase("string to camel case"); // Решение, предлагаемое lodash! console.log(camelCaseStr); // "stringToCamelCase"

Детали применения lodash можно найти в официальной документации.

Магия ES6 и функционального программирования

Используя возможности ES6 и подходы функционального программирования, можно достичь целевого результата следующим образом:

JS Скопировать код const transformToCamelCase = str => str .split(' ') .map((word, index) => index === 0 ? word.toLowerCase() : word.charAt(0).toUpperCase() + word.slice(1).toLowerCase()) .join(''); // Больше, чем магия – это настоящий программистский фокус! console.log(transformToCamelCase("string to camel case")); // в результате получим строку "stringToCamelCase"

Этот подход основывается на последовательных преобразованиях, что делает код интуитивно понятным и удобным в сопровождении.

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