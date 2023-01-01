Преобразование объекта даты в формат "ГГГГ/ММ/ДД" в JS#Разное
Быстрый ответ
Для того чтобы извлечь год, месяц и день из объекта
Date, применяются методы
getFullYear(),
getMonth() и
getDate(). Однако, следует учесть, что отсчет месяцев ведется с нуля:
const date = new Date();
const year = date.getFullYear();
const month = date.getMonth() + 1; // в JavaScript месяцы считаются с нуля
const day = date.getDate();
console.log(year, month, day); // Выводит: ГГГГ, ММ, ДД
Формирование собственных форматов даты
Составьте полученные элементы даты в требуемом формате, следуя нижеприведенным указаниям:
const formattedDate = `${year}/${String(month).padStart(2, '0')}/${String(day).padStart(2, '0')}`;
console.log(formattedDate); // Выведет: ГГГГ/ММ/ДД
Таким образом, можно добавить лидирующие нули к однозначным числам дня и месяца для корректного отображения даты.
Работа с часовыми зонами
Часовые зоны зачастую становятся проблемой для разработчиков, однако с помощью метода
toLocaleDateString() это легко решаемо:
const localDateOptions = { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', timeZone: 'America/New_York' };
const localFormattedDate = date.toLocaleDateString('en-US', localDateOptions);
console.log(localFormattedDate); // Выводит: ММ/ДД/ГГГГ
Опция
timeZone позволяет точно задать нужную часовую зону.
В помощь форматированию дат: toLocaleDateString & toISOString
Методы
toLocaleDateString и
toISOString() способствуют форматированию дат без сложного манипулирования строками, выдавая их в формате ГГГГ/ММ/ДД:
const heroDate = date.toLocaleDateString('en-CA');
console.log(heroDate); // Выведет: ГГГГ/ММ/ДД
Визуализация
Объект
Date представляет собой ключик к пониманию процесса времени:
const magicBox = new Date(); // Ключ к времени
К выборочному получению необходимых элементов даты пригодятся специальные методы:
| Метод | предоставляет доступ к |
| ---------------- | ------------- |
| `.getFullYear()` | 🗓️ Год |
| `.getMonth()` | 🌜 Месяц |
| `.getDate()` | 📅 День |
Вы управляете временем:
🔒🔓: [🗓️ 2023, 🌜 4, 📅 15]
// И вот, время раскрывает свои тайны
Работа с нестандартными форматами даты
Для обработки нетипичных строковых представлений дат можно создать объект
Date:
const rogueDate = new Date('May the 4th be with you, 2023'); // Например, дата может подаваться в забавном формате, напоминающем "Звездные войны"
console.log(rogueDate.toLocaleDateString('en-CA')); // Выведет: 2023/04/15
Отладка и тестирование
Протестируйте разные форматы дат, чтобы избежать ошибок:
const testFormats = () => {
const testDate = new Date('May the 4th be with you, 2023');
console.log(testDate.toLocaleDateString('en-US')); // Американский формат
console.log(testDate.toLocaleDateString('en-CA')); // Канадский формат
console.log(testDate.toISOString().split('T')[0].replace(/-/g, '/')); // Формат ISO.
};
testFormats();
Полезные материалы
- Date.prototype.getFullYear() – JavaScript | MDN — Детализированная информация о методе
getFullYear().
- Date.prototype.getMonth() – JavaScript | MDN — Подробности о
getMonth()и особенностях его исчисления с нуля.
- Date.prototype.getDate() – JavaScript | MDN — Углубленное изучение
getDate().
- How do I format a date in JavaScript? – Stack Overflow — Опыт сообщества по вопросу форматирования дат.
- Everything You Need to Know About Date in JavaScript | CSS-Tricks — Исчерпывающий обзор работы с датами в JavaScript.
- GitHub – date-fns/date-fns: ⏳ Современная JavaScript-библиотека для работы с датами — Мощные инструменты для решения задач, связанных с датами.
- Moment.js | Home — Moment.js для комфортной работы с моментами во времени.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы