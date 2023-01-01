Преобразование даты в UTC с Javascript: учет часовых поясов

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Быстрый ответ

Преобразование объекта Date в формат UTC можно быстро осуществить с использованием метода toISOString :

JS Скопировать код let utcDate = new Date().toISOString();

Данное преобразование мгновенно генерирует UTC-строку.

Методы преобразования даты

Если функционала toISOString для вас недостаточно, есть и другие подходы. Вы можете объединить Date.UTC и getTimezoneOffset для более корректного перевода в формат UTC:

JS Скопировать код // Поиграем немного со временем! let date = new Date(); let utcDate = new Date(date.getTime() + date.getTimezoneOffset() * 60000);

Таким образом, мы компенсируем локальное время с учётом разницы часовых поясов, в итоге получая чистое UTC.

Учёт перехода на летнее время и особенностей часовых поясов

Не стоит бояться проблем, связанных с переходом на летнее время и часовыми поясами. Date.UTC поможет минимизировать эти сложности:

JS Скопировать код let utcDate = new Date(Date.UTC(year, month, day, hour, minute, second));

Этот подход поможет преодолеть ошибки, возникающие при изменении часовых поясов и дневного времени.

Надёжное использование Moment.js

Когда стоит задача продвинутой работы со временем, это место:Moment.js:

JS Скопировать код let utcDate = moment(date).utc().format();

Moment.js легко конвертирует ваше локальное время в формат UTC.

Совместимость со старыми браузерами

Если ваш браузер устарел и не поддерживает функцию toISOString , можно добавить альтернативное решение (костыль):

JS Скопировать код if (!Date.prototype.toISOString) { // Здесь пора написать свой метод toISOString! }

Таким образом, недостаток поддержки в старых браузерах больше не будет проблемой.

Визуализация

Вдумайтесь, что вы настраиваете свои часы при перемещении из одного часового пояса в другой:

Markdown Скопировать код Часовой пояс Часы: 🕓 Ваше местное время Переход на: ➡️ UTC

Преобразование даты в UTC в JavaScript подобно переводу ваших часов на GMT:

JS Скопировать код new Date().toUTCString(); // 🕓➡️🕛 Подарок – время по UTC на часах! Здорово, не правда ли?

Тестирование преобразований часовых поясов для обеспечения надёжности

Чтобы убедиться в точности ваших преобразований, необходимо провести тщательное тестирование:

JS Скопировать код console.assert(new Date('2023-01-01T12:00:00Z').getTime() === new Date(Date.UTC(2023, 0, 1, 12)).getTime()); // Результаты должны совпасть. Если нет, обвините 2022 год за то, что он еще не достиг 2023-го.

Тестирование следует осуществлять до тех пор, пока вы полностью не убедитесь в корректности работы приложения со временными зонами.

Работа с UTC на серверной стороне

При обработке строки с датой и временем на сервере, важно преследовать последовательность действий:

JS Скопировать код let serverDate = moment.utc('2023-01-01T12:00:00+02:00').toDate(); // Готовы к путешествию во времени?

Использование UTC на сервере поможет избавиться от проблем, связанных с различиями в часовых поясах.

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