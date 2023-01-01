Преобразование даты в формат "yyyy-mm-dd" в JavaScript

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Быстрый ответ

Если привести дату к формату yyyy-mm-dd необходимо безотлагательно, то примените следующий код:

JS Скопировать код const date = new Date().toISOString().slice(0, 10);

Метод .toISOString() преобразует текущее время согласно стандарту ISO, через .slice(0, 10) вырезаем из полученной строки десять первых символов, которые и составляют дату в необходимом формате.

Местное время: Применение часового пояса при работе с датой

Если при работе с датой необходимо учесть ваше местное время, то воспользуйтесь данной конструкцией:

JS Скопировать код const date = new Date(new Date().getTime() – new Date().getTimezoneOffset() * 60000).toISOString().split('T')[0];

В конструкции выше .getTime() указывает время в миллисекундах, отсчитываемое от "эры Unix", .getTimezoneOffset() выводит разницу в минутах между вашим временем и UTC, а умножение на 60000 это преобразование этой разницы из минут в миллисекунды.

Локализация — элемент стиля: Форматирование с учетом локали

При необходимости форматировать даты с учетом локали, применяется toLocaleDateString :

JS Скопировать код const date = new Date().toLocaleDateString('en-CA', { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit' });

Учтите, что конечный результат будет отличаться в зависимости от выбранной локали.

Визуализация

Процесс форматирования можно представить следующим образом:

Markdown Скопировать код Исходное состояние: "Tue Mar 15 2023 10:27:00 GMT+0200 (Восточноевропейское стандартное время)" Итог: 📅 ➜ "2023-03-15"

Визуальная интерпретация:

Markdown Скопировать код Детальное представление (⏰): | День недели День Месяц Год Часы:Минуты:Секунды GMT Часовой пояс | Компактное представление (📆): | Год-Месяц-День |

На языке JavaScript выполнение операции будет более ярким:

JS Скопировать код new Date().toISOString().split('T')[0]; // 📅 "ГГГГ-ММ-ДД"

Преодоление трудностей: Подводные камни при работе с датами в JavaScript

Работа с датами в JavaScript может быть сложной, вот более частые моменты, на которые стоит обратить внимание:

Смещения : Время может быть искажено при использовании конструкции new Date("DateString") или при работе с регионами, где время отличается от UTC.

: Время может быть искажено при использовании конструкции или при работе с регионами, где время отличается от UTC. Различия в форматах : Проведите тестирование дат в разных локализациях, чтобы избежать ошибок.

: Проведите тестирование дат в разных локализациях, чтобы избежать ошибок. Библиотеки: Чтобы повысить уверенность в правильности работы вашего кода, используйте сторонние библиотеки, такие как Moment.js или date-fns.

Выбор наиболее подходящего формата: ISO 8601 против других

При анализе строковых представлений дат следуйте следующим рекомендациям:

Отдайте предпочтение формату ISO 8601 ( "ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС.sssZ" ), особенно потому, что он оптимизирован для отображения UTC.

), особенно потому, что он оптимизирован для отображения UTC. Будьте аккуратны при работе со шаблонами дат.

Преобразовывайте строковые представления дат в объекты Date для более гибкого управления датами.

Вывод даты и времени с учетом локали

Обратитесь к toLocaleDateString() , чтобы отобразить дату и время:

JS Скопировать код const options = { year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit', hour: '2-digit', hour12: false }; const dateTimeFormat = new Date().toLocaleDateString('en-US', options).replace(',', '');

Такой подход позволяет отображать дату в желаемом формате и время в 24-часовом формате.

Продвинутые техники работы с датами

Следующие советы помогут вам переходу на новый уровень работы с датами:

Проверьте корректность отображения дат в различных браузерах и средах.

Овладейте навыками работы с локализацией и часовыми поясами.

Внедрите проверки на ошибки в ваш код, работающий с датами.

Современный синтаксис ES6+ улучшит читаемость вашего кода.

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