Преобразование ArrayBuffer в base64 строку: эффективно и нативно

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function asyncBufferToBase64(buf) { return new Promise((resolve, reject) => { const blob = new Blob([buf]); const reader = new FileReader(); reader.onloadend = () => resolve(reader.result); reader.onerror = reject; reader.readAsDataURL(blob); }); } // Пример использования: asyncBufferToBase64(arrayBuffer).then(base64 => { console.log(base64.split(',')[1]); // Выводим строку base64 без MIME-типа }).catch(console.error); // Обрабатываем возможные ошибки