Порядок свойств объектов в JavaScript: гарантии и принципы

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Быстрый ответ

Ключевые моменты о порядке свойств в JavaScript:

Числовые ключи идут вначале и отсортированы по конкретному порядку.

ключи идут вначале и отсортированы по конкретному порядку. Строковые ключи сохранили порядок, в котором были добавлены.

ключи сохранили порядок, в котором были добавлены. Символьные ключи находятся в конце и также следуют порядку добавления.

Например, объект { '3': 'c', '1': 'a', 'b': 'b' } будет представлен как: 1, 3, b .

Проверим этот момент:

JS Скопировать код let obj = { '3': 'c', '1': 'a', 'b': 'b' }; console.log(Object.keys(obj)); // ['1', '3', 'b'] // И заметьте, нет сортировки по алфавиту!

Начинаем с числовых ключей ('1', '3'), расположенных на первых местах и отсортированных, затем следует строковый ключ 'b', который был добавлен последним.

Осознание порядка свойств объекта в JavaScript

Целочисленные и строковые ключи

В JavaScript, начиная с ES2015, если ключи объекта являются строками, то они отсортированы в том порядке, в котором они были добавлены. Однако, если ключ — это строка, содержащая целое число, то они будут отсортированы.

JS Скопировать код let obj = { '100': 'a', '2': 'b', '10': 'c' }; console.log(Object.keys(obj)); // ['2', '10', '100'] // Наблюдаем ли узор?

Ключи, представляющие собой числа ('2', '10', '100'), сортируются на основе их числовых значений.

Символы и смешанные ключи

Символы следуют порядку их добавления. Для объектов с смешанными ключами (строковыми, числовыми, символьными) ключи сохраняют свои типы:

JS Скопировать код let obj = { [Symbol('s')]: 'symbol', '2': 'b', 'c': 'string', '1': 'a' }; console.log(Reflect.ownKeys(obj)); // ['1', '2', 'c', Symbol(s)] // Разве это не похоже на историю про Числовых Героев, Строковую Лигу и Символьного Защитника?

Раньше идут числовые ключи ('1', '2'), за ними следует строковый ключ 'c', и в конце расположен Символ. Интересно, может ли такая особенность придать особый шарм битвам между Числовыми, Строковыми и Символьными героями?

Различное поведение объектов

Map и Object : Map сохраняют порядок добавления свойств, в то время как у объектов этот порядок определяется типом ключа.

: сохраняют порядок добавления свойств, в то время как у объектов этот порядок определяется типом ключа. До ES2015 : Браузеры определяли порядок свойств каждый по-своему, без единого стандарта.

: Браузеры определяли порядок свойств каждый по-своему, без единого стандарта. Подход Chrome/V8: Движок V8 от Google Chrome может расставлять числа так же, как ребенок раскладывает свои игрушки — аккуратно, но без определенной системы!

Визуализация

Представьте порядок свойств объекта в JavaScript в виде очереди в парке аттракционов:

Markdown Скопировать код Старший брат (Старый JavaScript): 🧑‍💻 Младший брат первый: {b: 2} Мама сзади: {c: 3} 🎢 Все эмоциональны и не могут ждать, чтобы занять свое место на аттракционе! 🎢 А теперь строгие родители (Современный JavaScript): Подросток с билетом: {1: "a"} Родители следуют за ним в порядке: ["b", "c",...] Младший брат вольно прыгает вокруг: {x: "x"} 🎫 Очередь расставлена аккуратно, прямо как в парке аттракционов! 🎫 // Главное открытие: **Несколько лет назад**: Порядок свойств был случайным. **На сегодняшний день**: Постоянство! Числовые ключи вначале, следом идут строки и символы. **Однако**: `Object.defineProperty()` может внести изменения в этот порядок.

Не смотря на то, что с введением ES2015 все стало более упорядоченным, пегкая опаска требует не полагаться на это как на абсолют. Некоторые действия всё же могут влиять на порядок.

Системный разбор порядка свойств

Методы перечисления и порядок

Методы перечисления свойств в JavaScript, как Object.keys() , Object.entries() , Object.values() , следуют определенному порядку:

Ключи, подобные целым числам: Сортируются как числа. Строковые ключи: Идут в порядке их добавления. Символьные ключи: Располагаются в конце, сохраняя порядок их добавления.

Эти методы гарантируют, что результаты перечисления будут следовать указанным правилам.

Особые случаи и тонкости

Неперечислимые свойства : Reflect.ownKeys() и Object.getOwnPropertyNames() могут перечислить их, учитывая тип.

: и могут перечислить их, учитывая тип. Фиксированный порядок : Порядок сохраняется, даже если свойства добавлены или изменены через defineProperty или defineProperties .

: Порядок сохраняется, даже если свойства добавлены или изменены через или . Переназначение свойств: Не влияют на первоначальное расположение свойств.

Порядок — более сложен, чем выглядит

Порядок свойств, хоть и задан в ECMAScript, не всегда соблюдается:

Старые браузеры : Возможны особенности в поведении.

: Возможны особенности в поведении. Серверные платформы: Могут следовать своим правилам.

В качестве альтернативы, можно использовать Map или массивы.

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