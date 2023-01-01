logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
Порядок свойств объектов в JavaScript: гарантии и принципы
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Порядок свойств объектов в JavaScript: гарантии и принципы

#Основы JavaScript  #Синтаксис и типы данных  #Объекты и прототипы  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Ключевые моменты о порядке свойств в JavaScript:

  • Числовые ключи идут вначале и отсортированы по конкретному порядку.
  • Строковые ключи сохранили порядок, в котором были добавлены.
  • Символьные ключи находятся в конце и также следуют порядку добавления.

Например, объект { '3': 'c', '1': 'a', 'b': 'b' } будет представлен как: 1, 3, b.

Проверим этот момент:

JS
Скопировать код
let obj = { '3': 'c', '1': 'a', 'b': 'b' };
console.log(Object.keys(obj)); // ['1', '3', 'b']
// И заметьте, нет сортировки по алфавиту!

Начинаем с числовых ключей ('1', '3'), расположенных на первых местах и отсортированных, затем следует строковый ключ 'b', который был добавлен последним.

Пошаговый план для смены профессии

Осознание порядка свойств объекта в JavaScript

Целочисленные и строковые ключи

В JavaScript, начиная с ES2015, если ключи объекта являются строками, то они отсортированы в том порядке, в котором они были добавлены. Однако, если ключ — это строка, содержащая целое число, то они будут отсортированы.

JS
Скопировать код
let obj = { '100': 'a', '2': 'b', '10': 'c' };
console.log(Object.keys(obj)); // ['2', '10', '100']
// Наблюдаем ли узор?

Ключи, представляющие собой числа ('2', '10', '100'), сортируются на основе их числовых значений.

Символы и смешанные ключи

Символы следуют порядку их добавления. Для объектов с смешанными ключами (строковыми, числовыми, символьными) ключи сохраняют свои типы:

JS
Скопировать код
let obj = { [Symbol('s')]: 'symbol', '2': 'b', 'c': 'string', '1': 'a' };
console.log(Reflect.ownKeys(obj)); // ['1', '2', 'c', Symbol(s)]
// Разве это не похоже на историю про Числовых Героев, Строковую Лигу и Символьного Защитника?

Раньше идут числовые ключи ('1', '2'), за ними следует строковый ключ 'c', и в конце расположен Символ. Интересно, может ли такая особенность придать особый шарм битвам между Числовыми, Строковыми и Символьными героями?

Различное поведение объектов

  • Map и Object: Map сохраняют порядок добавления свойств, в то время как у объектов этот порядок определяется типом ключа.
  • До ES2015: Браузеры определяли порядок свойств каждый по-своему, без единого стандарта.
  • Подход Chrome/V8: Движок V8 от Google Chrome может расставлять числа так же, как ребенок раскладывает свои игрушки — аккуратно, но без определенной системы!

Визуализация

Представьте порядок свойств объекта в JavaScript в виде очереди в парке аттракционов:

Markdown
Скопировать код
Старший брат (Старый JavaScript): 🧑‍💻

Младший брат первый: {b: 2}
Мама сзади: {c: 3}
🎢 Все эмоциональны и не могут ждать, чтобы занять свое место на аттракционе! 🎢

А теперь строгие родители (Современный JavaScript):

Подросток с билетом: {1: "a"}
Родители следуют за ним в порядке: ["b", "c",...]
Младший брат вольно прыгает вокруг: {x: "x"}
🎫 Очередь расставлена аккуратно, прямо как в парке аттракционов! 🎫

// Главное открытие:
**Несколько лет назад**: Порядок свойств был случайным.
**На сегодняшний день**: Постоянство! Числовые ключи вначале, следом идут строки и символы.
**Однако**: `Object.defineProperty()` может внести изменения в этот порядок.

Не смотря на то, что с введением ES2015 все стало более упорядоченным, пегкая опаска требует не полагаться на это как на абсолют. Некоторые действия всё же могут влиять на порядок.

Системный разбор порядка свойств

Методы перечисления и порядок

Методы перечисления свойств в JavaScript, как Object.keys(), Object.entries(), Object.values(), следуют определенному порядку:

  1. Ключи, подобные целым числам: Сортируются как числа.
  2. Строковые ключи: Идут в порядке их добавления.
  3. Символьные ключи: Располагаются в конце, сохраняя порядок их добавления.

Эти методы гарантируют, что результаты перечисления будут следовать указанным правилам.

Особые случаи и тонкости

  • Неперечислимые свойства: Reflect.ownKeys() и Object.getOwnPropertyNames() могут перечислить их, учитывая тип.
  • Фиксированный порядок: Порядок сохраняется, даже если свойства добавлены или изменены через defineProperty или defineProperties.
  • Переназначение свойств: Не влияют на первоначальное расположение свойств.

Порядок — более сложен, чем выглядит

Порядок свойств, хоть и задан в ECMAScript, не всегда соблюдается:

  • Старые браузеры: Возможны особенности в поведении.
  • Серверные платформы: Могут следовать своим правилам.

В качестве альтернативы, можно использовать Map или массивы.

Полезные материалы

  1. ECMA-262 – Ecma International — Описание порядка свойств в спецификации ECMA-262.
  2. for...in – JavaScript | MDN — Обход свойств объекта в JavaScript на MDN.
  3. Elements kinds in V8 · V8 — Оптимизация доступа к свойствам и их порядок в V8.
  4. 14. New OOP features besides classes — Анализ порядка свойств в JavaScript на Exploring JS.
  5. The traversal order of object properties in ES6 — Подробный разбор порядка свойств в ECMAScript 2015+ от д-ра Акселя Раушмайера.
  6. Iterables and iterators in ECMAScript 6 — Основы итераторов для понимания упорядоченных операций.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой порядок ключей в объекте JavaScript согласно спецификации ECMA-262?
1 / 5

Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

Свежие материалы
Альтернативы двухфакторной аутентификации (2FA)
6 сентября 2024
Как выбрать IDE для Swift на разных платформах
6 сентября 2024
Что такое двухфакторная аутентификация (2FA) и как она работает
6 сентября 2024

Загрузка...