Получение текущего значения RxJS Subject без подписки в Angular 2

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Быстрый ответ

Чтобы мгновенно получить последнее значение из BehaviorSubject , употребите метод getValue() . Обычные объекты типа Subject не хранят значения внутри. Чтобы извлечь значение из Observable , преобразуйте его в BehaviorSubject , либо примените оператор take(1) для получения одного излучаемого значения:

JS Скопировать код // BehaviorSubject const behaviorSubject = new BehaviorSubject('initial'); console.log(behaviorSubject.getValue()); // 'initial' — это удалось // Observable observable.pipe(take(1)).subscribe(console.log); // выведет первое излучаемое значение — и на этом мы закончим

Используем BehaviorSubject и метод getValue

Особенность BehaviorSubject заключается в том, что он сохраняет последнее значение и сразу же передает его новым подписчикам. Это идеально подходит для быстрого доступа к текущему состоянию при новой подписке.

JS Скопировать код // Создаем BehaviorSubject const behaviorSubject = new BehaviorSubject('initial'); // Новая подписка тут же получает текущее значение behaviorSubject.subscribe(value => console.log(value)); // 'initial', и можно приступать к работе

Метод getValue() позволяет непосредственно извлечь текущее значение без создания новой подписки. Этот метод особенно полезен, если вам необходимы синхронные данные.

ReplaySubject и shareReplay: наши помощники во времени

ReplaySubject может повторить ранее излучаемые значения для новых подписчиков. Оператор shareReplay() позволяет Observable работать в режиме мультикастинга, аналогично ReplaySubject , предоставляя прошлые события подписчикам сразу после подписки.

JS Скопировать код // ReplaySubject const replaySubject = new ReplaySubject(3); replaySubject.next(1); replaySubject.next(2); replaySubject.next(3); replaySubject.subscribe(value => console.log(value)); // Выдаст 1, 2, 3... знакомые числа? // shareReplay сместе с Observable const sharedObservable = sourceObservable.pipe(shareReplay(1)); // Поделиться значит заботиться о других

Мультикастинг с использованием Subjects: согрейтесь!

Операторы publishReplay() , publishBehavior() и multicast() могут превратить холодные Observable в горячие мультисообщения и поделиться их теплом с несколькими подписчиками. Для запуска совместной трансляции следует использовать метод connect() .

JS Скопировать код const source = interval(1000); const connectableObservable = source.pipe( publishReplay(1), ); const subscription = connectableObservable.connect(); // И вот мы вышли на эфир!

Объединение Observables: сила синергии

Используйте withLatestFrom или combineLatest для объединения последних значений из нескольких Observables . При каждом излучении одного из объектов мы получаем массив последних значений от каждого Observable .

JS Скопировать код const priceTicker$ = new BehaviorSubject(100); const quantityInput$ = new BehaviorSubject(1); const totalCost$ = priceTicker$.pipe( withLatestFrom(quantityInput$), map(([price, quantity]) => price * quantity), ); totalCost$.subscribe(console.log); // Стоимость всего содержимого... возьмите ваш заказ, пожалуйста

Превращение текущего значения в промис

Иногда требуется получить текущее значение, словно подавая его на блюдечке. В таком случае Observable можно преобразовать в Promise с помощью метода toPromise() , а затем дождаться получения значения в синхронном стиле. Однако такое превращение нам приходится тратить реактивность.

JS Скопировать код const currentValuePromise = observable.pipe(take(1)).toPromise(); const currentValue = await currentValuePromise; // И... поехали!

BehaviorSubject в роли менеджера состояния

В Angular часто используют объекты типа BehaviorSubject для передачи данных о состоянии приложения. Выставляя эти состояния в виде Observable , доступных только для чтения, мы обеспечиваем реактивный поток данных для компонентов. Главное правило — контролировать доступ к методу next() внутри сервиса.

JS Скопировать код // service.ts private state = new BehaviorSubject<MyState>(initialState); state$ = this.state.asObservable(); setState(newState: MyState): void { this.state.next(newState); // Мы можем менять состояния также просто, как перелистываем страницы } // component.ts this.service.state$.subscribe(state => console.log(state)); // Ждем актуальных данных

Фильтр и First — ваша защита от лишнего

Использование filter() вместе с first() помогает вам гарантировать излучение только значений, удовлетворяющих условиям, и завершает подписку после встречи с первым успешным событием.

JS Скопировать код observable.pipe( filter(value => value != null), // Только значимые данные first(), // Единственное событие — и исчезаем! ).subscribe(console.log); // Вот и условное значение!

Практические советы

Избавьтесь от привычки часто использовать метод getValue() , чтобы оставаться верным идеям реактивного программирования RxJS.

, чтобы оставаться верным идеям RxJS. Используйте BehaviorSubject и ReplaySubject наиболее эффективно в соответствии с требованиями вашего приложения .

и наиболее эффективно в соответствии с . Грамотный выбор типа Subject в RxJS и подходящего оператора может значительно усовершенствовать архитектуру вашего приложения.

может значительно усовершенствовать архитектуру вашего приложения. Отдавайте предпочтение combineLatest и withLatestFrom для совместной передачи данных вместо громоздких цепочек вызовов.

и для вместо громоздких цепочек вызовов. Обновляйте BehaviorSubject с помощью метода next() в сервисах для отражения изменений в реальном времени у всех подписчиков.

Визуализация

Представьте себе радио (📻) с большим числом закодированных станций (Observables):

Радиостанция (Observable) 📻 Станция А 🎵 Станция B 🎶 Станция C 🔊* Станция D 🎼

Как же узнать, какую песню сейчас играют? Специальные наушники ( .getValue() для Subject) позволяют подключаться к текущему эфиру:

JS Скопировать код const currentTune = subject.getValue(); // 🔊👂* Мы слушаем горячий хит от станции C

В чем особенность этих наушников? Они позволяют услышать текущую песню прямо сейчас, без необходимости ждать следующую.

Рекомендации по безопасности

Не стоит слишком увлекаться функцией getValue() . Ее преимущества могут помешать вам придерживаться реактивных принципов. Стремитесь поддерживать реактивные потоки данных, чтобы приложение было более понятным и, следовательно, более подконтрольным.

Не забываем про отписку при использовании объектов типа BehaviorSubject и ReplaySubject для предотвращения потенциальных утечек памяти. Для элегантного контроля подписок используйте метод pipe в компании с оператором takeUntil .

Мастерство работы с мультикастингом

Для более тонкого управления мультикастингом попробуйте комбинацию RefCount c publishReplay() или publishBehavior() . Такой подход гарантирует, что обмен данными начинается только тогда, когда есть хотя бы один подписчик, и прекращается при их полном отсутствии.

Раздумья об архитектуре

Выбор между объектами типа Subjects и Observables будет определять реактивную архитектуру вашего приложения. Отражает ли она реальную динамику взаимодействия между компонентами, между источниками и потребителями данных?

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