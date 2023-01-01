Получение ссылки на последнюю версию jQuery в Google API

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Быстрый ответ

Для подключения самой последней версии jQuery 3.x, добавьте в свой код следующий скрипт:

HTML Скопировать код <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3/jquery.min.js"></script>

ПРИМЕЧАНИЕ: В продакшен-среде рекомендуется использовать фиксированную версию библиотеки, чтобы избежать неожиданных проблем после обновлений библиотеки.

Фиксация URL и стабильность версий

Критически важно понимать значение использования конкретной версии при подключении таких библиотек, как jQuery. Ссылка на "последнюю" версию может быть причиной неожиданных сбоев из-за непредсказуемых обновлений.

Выбор между стабильностью и новизной

Хотя относительные ссылки по протоколам обеспечивают совместимость с протоколом хост-системы (HTTP или HTTPS), в рабочем окружении гораздо важнее гарантировать стабильность, чем потенциальную выгоду от новейших функций. Преимущества новизны не должны перекрывать риски, связанные с неожиданными изменениями в приложении.

Риски автообновления

Не следует использовать jquery-latest.js , так как последняя версия этого файла остановилась на маркере 1.11.1, и он более не обновляется. К тому же, jquery-latest.js имеет слишком короткое время кэширования, что нивелирует преимущества быстрой загрузки, свойственного CDN.

Визуализация

Процесс поиска ссылки на "последнюю" версию jQuery можно визуализировать следующим образом:

Markdown Скопировать код [🏴‍☠️]-->[🗺️ 'последний' jQuery X]

Прибыв на Остров Google APIs:

Markdown Скопировать код 🏝️ Google APIs 🚢 ⚓ [🔗cdn.jquery.com/jquery-latest.min.js]

Ваше искомое "сокровище" – это ссылка:

Markdown Скопировать код 🔗 = "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/{ПОСЛЕДНЯЯ_ВЕРСИЯ}/jquery.min.js"

Легенда:

{ПОСЛЕДНЯЯ_ВЕРСИЯ} = Замените на актуальный номер версии

🏴‍☠️ = Ваша точка отсчета, отсюда начинается ваш поиск

🗺️ 'последний' jQuery X = Местонахождение последнего jQuery

🏝️ Google APIs = Надежный продавец библиотек

🚢 и ⚓ = Этапы вашего пути к цели

Сосредоточимся на ссылках jQuery

Будьте точны

Используйте четкие ссылки в формате /3.6.0/jquery.min.js , вместо неоднозначных /3/jquery.min.js , чтобы защитить свой сайт или приложение от неожиданных последствий обновлений jQuery.

Увеличьте производительность за счет кэширования

Четкие правила кэширования помогут увеличить время кэширования и, соответственно, повысить производительность. Эффективное кэширование CDN делает загрузку страниц быстрее для пользователей.

JS Скопировать код // "Нужна ли нам производительность? Нет, только если... Стойте-ка минутку!" 😉

Приоритет тестированию

В процессе разработки и в продакшене, приложение следует тестировать в локальном или тестовом окружении перед деплоем, чтобы выявить возможные проблемы.

JS Скопировать код // Если выбор между: "тестировать или не тестировать?" То ответ такой: Всегда тестируйте! 😄

Разработка и продакшн: история двух сред

При переходе от среды разработки к продакшену важно заменить динамические ссылки на фиксированные версии, чтобы исключить риск внедрения непротестированных функций или изменений, которые могут повлиять на поведение приложения.