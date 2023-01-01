Получение списка ключей и их количества в объекте JavaScript#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Объекты и прототипы
Быстрый ответ
Для того чтобы получить массив, содержащий все перечисляемые ключи объекта, используйте метод
Object.keys(obj).
Пример:
// Задан объект 'obj'
const obj = { a: 1, b: 2, c: 3 };
// Извлекаем ключи объекта
const keys = Object.keys(obj); // ['a', 'b', 'c']
Этот метод активно применяется для итерации по свойствам объекта и анализа их структуры.
Определение количества ключей
Для того чтобы узнать количество ключей в объекте, используйте свойство
length массива ключей:
// Используем ранее заданный объект 'obj'
const keyCount = Object.keys(obj).length; // 3
Таким образом, вы можете определить размер вашего объекта.
Погружение в цикл
Цикл
for...in пробегается по всем перечислимым свойствам объекта, включая те, что были унаследованы. Чтобы перебирать исключительно собственные свойства объекта, используйте
hasOwnProperty():
// 'obj' – объект, который всем нравится!
for (var key in obj) {
if (obj.hasOwnProperty(key)) {
console.log(key + ": " + obj[key]); // Ключи тоже умеют "говорить". 🗣️
}
}
Таким образом, вы избегаете внезапных эффектов из-за прототипной цепочки.
Альтернатива с библиотекой Underscore.js
JavaScript-библиотеки вроде Underscore.js значительно облегчают работу с объектами:
_.keys(obj)– аналог
Object.keys(obj).
_.map(obj, fn): Эта функция создаёт массив, преобразуя значения, извлечённые для каждого ключа.
// 'obj' вновь в центре внимания
const values = _.map(obj, (value, key) => value * 2); // [2, 4, 6]
// 'obj' удваивает свои значения! 💪
Работа с объектами: методология и нюансы
Подсчёт количества ключей и операции над ключами
Часто в работе с объектами требуется провести какие-то операции над каждым ключом или определить их количество. Смотрите, как легко можно справиться с этой задачей:
let localHero = { name: 'Алиса', age: 25, job: 'Разработчик' };
let localKeys = Object.keys(localHero); // ['name', 'age', 'job']
let keyCount = localKeys.length; // 3 – и это факт!
localKeys.forEach((key) => {
console.log(`${key}: ${localHero[key]}`);
// "name: Алиса", и так далее. Алиса на коне! 🥳
});
Создание пользовательской функции для извлечения ключей
Очень удобно создать свою функцию для безопасной работы со всем миром ключей:
function getKeys(obj) {
let keys = [];
for (let key in obj) {
if (obj.hasOwnProperty(key)) {
keys.push(key);
}
}
return keys;
}
// getKeys(obj) – ваш помощник 24/7! 🛎️
Работа с неперечисляемыми ключами
Есть ли неперечисляемые свойства объекта? В этом случае поможет
Object.getOwnPropertyNames(obj), возвращающая полный список ключей:
const allKeys = Object.getOwnPropertyNames(myObject); // Получаем все ключи, ни одного исключения! 🌈
Визуализация
Представьте, что вы исследуете многоэтажное здание. Каждый этаж (ключ) открывает новое пространство офисов (значений):
🏬
Этаж 1: {"Продажи": 💼, "Маркетинг": 📈}
Этаж 2: {"Разработка": 👩💻, "HR": 👥}
Ключи: ["Этаж1", "Этаж2"]
Используя
Object.keys():
let floors = Object.keys(building); // ["Этаж1", "Этаж2"]
Вы легко сможете раскрыть структуру здания. 🔓
Ожидаемые трудности и полезные заметки
Аргумент не является объектом
Object.keys() ожидает объект в качестве аргумента. Если передать что-то другое, вызов метода даст ошибку:
Object.keys(42); // TypeError: 42 не является объектом
// Даже глубокие истины имеют свои ограничения!
Неперечисляемые свойства
Object.keys() не включает неперечисляемые свойства объекта:
const myObject = {};
Object.defineProperty(myObject, 'nonEnumerable', {
enumerable: false,
value: 'скрытый секрет'
});
Object.keys(myObject); // []
// Некоторые тайны остаются невидимыми!
Совместимость со старыми версиями JavaScript
Учтите, что методы ES5, вроде,
Object.keys(), могут не поддерживаться в старых версиях сред исполнения. В такой ситуации можно использовать полифилл:
if (!Object.keys) {
Object.keys = function(obj) {
var keys = [];
for (var key in obj) {
if (obj.hasOwnProperty(key)) {
keys.push(key);
}
}
return keys;
};
}
// Теперь даже в браузере вашей бабушки будет работать получение ключей! 👵🔑
Полезные материалы
- Object.keys() – JavaScript | MDN – Детальное описание метода
Object.keys().
- ECMAScript 2015 Language Specification – ECMA-262 6th Edition – Стандарт ECMAScript, описывающий
Object.keys().
- Object.keys, values, entries – Обзор ключей, значений и элементов объектов.
- The traversal order of object properties in ES6 – Особенности перебора свойств объектов в ES6.
- Using JSDoc – Форматирование документации с примером использования
Object.keys().
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик