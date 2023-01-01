Получение списка ключей и их количества в объекте JavaScript

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Быстрый ответ

Для того чтобы получить массив, содержащий все перечисляемые ключи объекта, используйте метод Object.keys(obj) .

Пример:

JS Скопировать код // Задан объект 'obj' const obj = { a: 1, b: 2, c: 3 }; // Извлекаем ключи объекта const keys = Object.keys(obj); // ['a', 'b', 'c']

Этот метод активно применяется для итерации по свойствам объекта и анализа их структуры.

Определение количества ключей

Для того чтобы узнать количество ключей в объекте, используйте свойство length массива ключей:

JS Скопировать код // Используем ранее заданный объект 'obj' const keyCount = Object.keys(obj).length; // 3

Таким образом, вы можете определить размер вашего объекта.

Погружение в цикл

Цикл for...in пробегается по всем перечислимым свойствам объекта, включая те, что были унаследованы. Чтобы перебирать исключительно собственные свойства объекта, используйте hasOwnProperty() :

JS Скопировать код // 'obj' – объект, который всем нравится! for (var key in obj) { if (obj.hasOwnProperty(key)) { console.log(key + ": " + obj[key]); // Ключи тоже умеют "говорить". 🗣️ } }

Таким образом, вы избегаете внезапных эффектов из-за прототипной цепочки.

Альтернатива с библиотекой Underscore.js

JavaScript-библиотеки вроде Underscore.js значительно облегчают работу с объектами:

_.keys(obj) – аналог Object.keys(obj) .

– аналог . _.map(obj, fn) : Эта функция создаёт массив, преобразуя значения, извлечённые для каждого ключа.

JS Скопировать код // 'obj' вновь в центре внимания const values = _.map(obj, (value, key) => value * 2); // [2, 4, 6] // 'obj' удваивает свои значения! 💪

Работа с объектами: методология и нюансы

Подсчёт количества ключей и операции над ключами

Часто в работе с объектами требуется провести какие-то операции над каждым ключом или определить их количество. Смотрите, как легко можно справиться с этой задачей:

JS Скопировать код let localHero = { name: 'Алиса', age: 25, job: 'Разработчик' }; let localKeys = Object.keys(localHero); // ['name', 'age', 'job'] let keyCount = localKeys.length; // 3 – и это факт! localKeys.forEach((key) => { console.log(`${key}: ${localHero[key]}`); // "name: Алиса", и так далее. Алиса на коне! 🥳 });

Создание пользовательской функции для извлечения ключей

Очень удобно создать свою функцию для безопасной работы со всем миром ключей:

JS Скопировать код function getKeys(obj) { let keys = []; for (let key in obj) { if (obj.hasOwnProperty(key)) { keys.push(key); } } return keys; } // getKeys(obj) – ваш помощник 24/7! 🛎️

Работа с неперечисляемыми ключами

Есть ли неперечисляемые свойства объекта? В этом случае поможет Object.getOwnPropertyNames(obj) , возвращающая полный список ключей:

JS Скопировать код const allKeys = Object.getOwnPropertyNames(myObject); // Получаем все ключи, ни одного исключения! 🌈

Визуализация

Представьте, что вы исследуете многоэтажное здание. Каждый этаж (ключ) открывает новое пространство офисов (значений):

🏬 Этаж 1: {"Продажи": 💼, "Маркетинг": 📈} Этаж 2: {"Разработка": 👩‍💻, "HR": 👥} Ключи: ["Этаж1", "Этаж2"]

Используя Object.keys() :

JS Скопировать код let floors = Object.keys(building); // ["Этаж1", "Этаж2"]

Вы легко сможете раскрыть структуру здания. 🔓

Ожидаемые трудности и полезные заметки

Аргумент не является объектом

Object.keys() ожидает объект в качестве аргумента. Если передать что-то другое, вызов метода даст ошибку:

JS Скопировать код Object.keys(42); // TypeError: 42 не является объектом // Даже глубокие истины имеют свои ограничения!

Неперечисляемые свойства

Object.keys() не включает неперечисляемые свойства объекта:

JS Скопировать код const myObject = {}; Object.defineProperty(myObject, 'nonEnumerable', { enumerable: false, value: 'скрытый секрет' }); Object.keys(myObject); // [] // Некоторые тайны остаются невидимыми!

Совместимость со старыми версиями JavaScript

Учтите, что методы ES5, вроде, Object.keys() , могут не поддерживаться в старых версиях сред исполнения. В такой ситуации можно использовать полифилл:

JS Скопировать код if (!Object.keys) { Object.keys = function(obj) { var keys = []; for (var key in obj) { if (obj.hasOwnProperty(key)) { keys.push(key); } } return keys; }; } // Теперь даже в браузере вашей бабушки будет работать получение ключей! 👵🔑

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