Получение длины объекта в JavaScript: методы без преобразования

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Быстрый ответ

Для определения числа свойств в объекте можно использовать выражение Object.keys(obj).length , которое возвращает количество перечисляемых свойств объекта obj :

JS Скопировать код const obj = { a: 1, b: 2, c: 3 }; console.log(Object.keys(obj).length); // выводит: 3

Метод Object.keys() генерирует массив, ключами которого являются свойства объекта, и свойство length этого массива указывает на их количество.

Записка к коду

Рассмотрим подробнее некоторые моменты и альтернативные способы подсчета свойств в объектах:

Учитываем только собственные свойства

Если вы используете цикл for-in для подсчета свойств, обязательно проверяйте наличие свойства с помощью метода .hasOwnProperty , чтобы исключить унаследованные свойства:

JS Скопировать код let count = 0; for (let prop in obj) { if (obj.hasOwnProperty(prop)) count++; }

Если Object.keys не подойдет

Object.keys() не работает в устаревших браузерах, например, в IE8 и более старых версиях. В таких ситуациях можем использовать альтернативное решение:

JS Скопировать код let count = 0; for (let prop in obj) { if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, prop)) count++; }

Учитываем также неперечислимые свойства

Чтобы учитывать все свойства объекта, включая неперечислимые, примените Object.getOwnPropertyNames(obj).length :

JS Скопировать код Object.getOwnPropertyNames(obj).length;

Визуализация

Представьте, что каждое свойство объекта – это вид рыбы 🐟 в аквариуме (объекте):

Markdown Скопировать код Aquarium: { "Золотая рыба": 🐠, "Скалярия": 🐠, "Гуппи": 🐠 }

Подсчитывая рыбок, мы узнаем общее количество видов рыб в аквариуме (3 вида):

Markdown Скопировать код let fishCount = Object.keys(Aquarium).length; // Вывод: "В аквариуме 3 вида рыбы".

Альтернативный подход: использование jQuery и underscore.js

Если в вашем проекте применяются библиотеки jQuery или underscore.js, с их помощью вы также можете определить длину объекта:

JS Скопировать код let length = $.map(obj, () => {}).length; // с использованием jQuery let size = _.size(obj); // с использованием underscore.js

Вопросы производительности

Применение Object.keys(obj).length приводит к созданию нового массива ключей, что может оказаться неэффективным при работе с большими объектами. В таких случаях рекомендуется искать пути улучшения производительности для обработки объектов больших размеров или при частых операциях подсчета свойств.

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