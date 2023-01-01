Получаем и обрабатываем JSON с URL в JavaScript#Асинхронность #Fetch API #JSON и сериализация
Быстрый ответ
Для получения данных в формате JSON из URL, применяем функцию
fetch в сочетании с
async/await:
async function getJSON(url) {
const response = await fetch(url);
if (!response.ok) {
throw new Error("Выявлена ошибка при выполнении сетевого запроса :(");
}
return await response.json();
}
// Пример использования функции
(async () => {
try {
console.log(await getJSON('https://api.example.com/data'));
} catch (error) {
console.error("Ошибка не на вашей стороне. Подробности:", error);
}
})();
Передайте нужный вам API endpoint в функцию
getJSON(). Результат отобразится в консоли. Обработка ошибок осуществляется с помощью
try/catch.
Углубите свои навыки
Для того чтобы стать профи в вопросах извлечения JSON, потребуются дополнительные знания. Вот несколько продвинутых методик, которые позволят расширить ваш арсенал инструментов JavaScript:
Техника обработки ошибок "Ниндзя"
Эффективное устранение багов и обработка ошибок. Используйте многоразово применяемые функции с надёжной обработкой ошибок:
const ninjaFetch = async (url) => {
try {
const response = await fetch(url);
if (!response.ok) {
throw new Error(`HTTP ошибка! Статус: ${response.status}`);
}
return await response.json(); // Достойно настоящего профессионала преобразуем JSON
} catch (error) {
console.error("Увы, возникли сложности при получении данных:", error);
}
};
// Применим получившееся мастерство ниндзя
ninjaFetch('https://api.example.com/data');
Использование браузеров, предшествующих Fetch API
Обучите старые браузеры использованию Fetch API с помощью полифилла:
if (!window.fetch) {
window.fetch = fetchPolyfill; // Теперь старые браузеры знают новые трюки
}
Техники jQuery dojo
Используйте возможности dojo jQuery для извлечения JSON с тем же уровнем профессионализма, что и у мастеров манипуляции катаной:
$.getJSON('https://api.example.com/data', function(data) {
console.log(data); // Вот как это делается без магии!
});
Надёжный XMLHttpRequest для обратной совместимости
Если fetch недоступен, надёжный XMLHttpRequest придёт на помощь:
function getJSONWithXHR(url, callback) {
const xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('GET', url, true);
xhr.responseType = 'json';
xhr.onload = function () {
const status = xhr.status;
if (status === 200) {
callback(null, xhr.response);
} else {
callback(status, xhr.response);
}
};
xhr.send();
}
Визуализирование процесса
Представим процесс получения JSON из URL в JavaScript, как курьерскую доставку данных:
JavaScript (🚚): экспресс-курьер, который надёжно доставляет ваши данные.
// Размещаем заказ на доставку данных
fetch('https://api.example.com/data.json')
.then(response => response.json()) // Распаковываем данные
.then(json => console.log(json)); // JSON в точности поставлен в консоль
Статус доставки данных с помощью промисов отслеживается, как отслеживание посылки службой доставки:
Статус промиса: 🟨 Ожидание -> 🟩 Выполнен (JSON доставлен!)
или 🔴 Отклонен (Упс, произошла ошибка!)
Сервис быстрой доставки Node.js
Серверный JavaScript на Node.js работает по аналогичной схеме:
const fetch = require('node-fetch');
async function getNodeJSON(url) {
const response = await fetch(url);
// Оставшаяся часть кода так же надёжна, как ночная доставка пиццы
}
Кросс-доменные запросы, профессионально
При работе с данными из других доменов CORS (Cross-Origin Resource Sharing) необходим как пропускной пункт:
fetch('https://api.otherdomain.com/data')
.then(crossBorderResponse)
.catch(immigrationControl);
Эффективность с функциями-стрелками
Функции-стрелки делают ваш код более продуманным и лаконичным:
fetch('https://api.example.com/data')
.then(res => res.json()) // Маршируем функции-стрелки!
.then(data => console.log(data))
.catch(error => console.error("Упс, что-то пошло не так:", error));
Повышаем читаемость кода и соблюдаем DRY принцип
Делаем ваш код чистым и понятным:
URL адреса как константы
Сохраните API-адреса в константах для удобства работы с кодом:
const DATA_URL = 'https://api.example.com/data.json'; // Соблюдаем принцип DRY
Форматирование с Async/Await
Асинхронные функции помогут организовать ваш код:
async function printJSON(url) {
try {
const data = await getJSON(url);
console.log(data); // Чисто и наглядно
} catch (error) {
console.error("Возникли проблемы с кодом! Ошибка:", error);
}
}
Отладка с console.log
Использование
console.log для проверки результатов – это бесценно:
console.log('Таинственные данные:', data);
Полезные ссылки
- Использование Fetch API – Веб-API | MDN — Подробное руководство по использованию Fetch API в JavaScript.
- GitHub – axios/axios: Promise based HTTP client for the browser and node.js — Отличная замена Fetch для выполнения HTTP-запросов в JavaScript с использованием промисов.
- JSON.parse() – JavaScript | MDN — Конкретика о том, как преобразовать JSON-строку в объекты JavaScript.
- Async/await — Разгадайте тайны async/await в JavaScript.
- Cross-Origin Resource Sharing (CORS) – HTTP | MDN — Превращайте сложности обращения с CORS в победы при выполнении кросс-доменных запросов.
Тимур Голубев
веб-разработчик