Поиск элементов по части имени с помощью querySelector в JS#Основы JavaScript #Web API #Работа с DOM
Быстрый ответ
Чтобы включить шаблоны в поиск, примените CSS-селекторы атрибутов в
querySelectorAll. Это простой и эффективный метод:
let startsWithWildcard = document.querySelectorAll('[name^="data-"]'); // Элементы, начинающиеся на 'data-'
let containsWildcard = document.querySelectorAll('[name*="example"]'); // Элементы, содержащие 'example'
let endsWithWildcard = document.querySelectorAll('[name$="end"]'); // Элементы, заканчивающиеся на 'end'
Метод
querySelector также позволяет включать шаблоны в поиск элементов по названию атрибута с использованием
^=,
*=,
$=.
Гибкость с XPath и Regex: Расширенные возможности поиска с использованием шаблонов
Для выполнения сложных задач могут пригодиться XPath и регулярные выражения.
XPath: Мощный инструмент
XPath прекрасно подходит для выборки элементов, когда стандартные возможности
querySelectorAll не достаточны.
// Выборка элементов, имеющих "data" в названии
let xpathResult = document.evaluate("//*[contains(local-name(), 'data')]", document, null, XPathResult.ORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE, null);
// Преобразование результатов XPath в массив DOM-элементов
let elements = [];
for (let i = 0; i < xpathResult.snapshotLength; i++) {
elements.push(xpathResult.snapshotItem(i));
}
При использовании XPath следует учесть совместимость и избегать применения устаревших функций.
NodeList в Array: Повышаем гибкость
NodeList, возвращаемый функцией
querySelectorAll, менее удобен в использовании, чем массивы. Вы можете преобразовать его в массив:
let nodelist = document.querySelectorAll('...');
let elementsArray = Array.from(nodelist); // Преобразуем NodeList в массив
Теперь вы сможете применять весь спектр методов массивов.
Regex: Мастерство использования шаблонов
С помощью регулярных выражений вы можете осуществлять поиск элементов по сложным шаблонам:
let regex = /^data-/; // Поиск элементов, начинающихся на "data-"
let matchingElements = elementsArray.filter(el => regex.test(el.tagName));
Визуализация
Воспринимайте
querySelector и
querySelectorAll как продвинутые инструменты для поиска элементов. Представьте себе:
Разведчик: "Я найду все, что начинается на 🌟секретный код🌟 или содержит его в любом месте."
Применение
querySelectorAll("[id^='prefix-']") напоминает труд разведчика, перебирающего секретные документы:
Разведчик: "Документы с префиксом 'prefix-'? Так, просмотрю все!"
С помощью шаблонов поиск с помощью
querySelector и
querySelectorAll становится гибким.
Мастерство работы с селекторами атрибутов
Поглубже изучите использование селекторов атрибутов, чтобы усовершенствовать навыки шаблонного поиска.
Сопоставление префиксов и суффиксов
С помощью CSS-селекторов вы можете определить префиксы (
^=) и суффиксы (
$=) атрибутов:
let idPrefixMatch = document.querySelectorAll('[id^="user-"]'); // Элементы с префиксом 'user-'
let typeSuffixMatch = document.querySelectorAll('[type$="-widget"]'); // Виджеты с суффиксом '-widget'
Постановка через точку: Упрощенное присвоение атрибутов
Если вы столкнулись с проблемами при работе с атрибутами, попробуйте простой способ их задания:
element.setAttribute('tag-name', element.tagName.toLowerCase());
let myElement = document.querySelector('[tag-name="my-custom-tag"]'); // Поиск по пользовательскому атрибуту
Комбинация методов: Многогранность подходов при поиске
Для сложных задач используйте комбинацию CSS-селекторов, XPath и регулярных выражений.
Полезные материалы
- Document: метод querySelector() – Web APIs | MDN — Полное руководство по применению
querySelectorи
querySelectorAll.
- Селекторы атрибутов – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Объяснение основых принципов работы с селекторами атрибутов.
- Attribute Selectors | CSS-Tricks — Как создавать стили, используя шаблоны и атрибуты.
- XPath | MDN — Полезные сведения о XPath и стратегиях выбора элементов.
- dom – Как выполнять выборку элементов по шаблонам имени с "querySelector()" или "querySelectorAll()" в JavaScript? – Stack Overflow — Обсуждение использования шаблонов с сообществом.
- Поиск: getElement, querySelector — Пошаговое руководство по использованию методов поиска в DOM.
- Справочник по CSS-селекторам — Обширная информация о CSS-селекторах.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик