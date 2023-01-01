Поиск элементов по части имени с помощью querySelector в JS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы включить шаблоны в поиск, примените CSS-селекторы атрибутов в querySelectorAll . Это простой и эффективный метод:

JS Скопировать код let startsWithWildcard = document.querySelectorAll('[name^="data-"]'); // Элементы, начинающиеся на 'data-' let containsWildcard = document.querySelectorAll('[name*="example"]'); // Элементы, содержащие 'example' let endsWithWildcard = document.querySelectorAll('[name$="end"]'); // Элементы, заканчивающиеся на 'end'

Метод querySelector также позволяет включать шаблоны в поиск элементов по названию атрибута с использованием ^= , *= , $= .

Гибкость с XPath и Regex: Расширенные возможности поиска с использованием шаблонов

Для выполнения сложных задач могут пригодиться XPath и регулярные выражения.

XPath: Мощный инструмент

XPath прекрасно подходит для выборки элементов, когда стандартные возможности querySelectorAll не достаточны.

JS Скопировать код // Выборка элементов, имеющих "data" в названии let xpathResult = document.evaluate("//*[contains(local-name(), 'data')]", document, null, XPathResult.ORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE, null); // Преобразование результатов XPath в массив DOM-элементов let elements = []; for (let i = 0; i < xpathResult.snapshotLength; i++) { elements.push(xpathResult.snapshotItem(i)); }

При использовании XPath следует учесть совместимость и избегать применения устаревших функций.

NodeList в Array: Повышаем гибкость

NodeList , возвращаемый функцией querySelectorAll , менее удобен в использовании, чем массивы. Вы можете преобразовать его в массив:

JS Скопировать код let nodelist = document.querySelectorAll('...'); let elementsArray = Array.from(nodelist); // Преобразуем NodeList в массив

Теперь вы сможете применять весь спектр методов массивов.

Regex: Мастерство использования шаблонов

С помощью регулярных выражений вы можете осуществлять поиск элементов по сложным шаблонам:

JS Скопировать код let regex = /^data-/; // Поиск элементов, начинающихся на "data-" let matchingElements = elementsArray.filter(el => regex.test(el.tagName));

Визуализация

Воспринимайте querySelector и querySelectorAll как продвинутые инструменты для поиска элементов. Представьте себе:

Markdown Скопировать код Разведчик: "Я найду все, что начинается на 🌟секретный код🌟 или содержит его в любом месте."

Применение querySelectorAll("[id^='prefix-']") напоминает труд разведчика, перебирающего секретные документы:

Markdown Скопировать код Разведчик: "Документы с префиксом 'prefix-'? Так, просмотрю все!"

С помощью шаблонов поиск с помощью querySelector и querySelectorAll становится гибким.

Мастерство работы с селекторами атрибутов

Поглубже изучите использование селекторов атрибутов, чтобы усовершенствовать навыки шаблонного поиска.

Сопоставление префиксов и суффиксов

С помощью CSS-селекторов вы можете определить префиксы ( ^= ) и суффиксы ( $= ) атрибутов:

JS Скопировать код let idPrefixMatch = document.querySelectorAll('[id^="user-"]'); // Элементы с префиксом 'user-' let typeSuffixMatch = document.querySelectorAll('[type$="-widget"]'); // Виджеты с суффиксом '-widget'

Постановка через точку: Упрощенное присвоение атрибутов

Если вы столкнулись с проблемами при работе с атрибутами, попробуйте простой способ их задания:

JS Скопировать код element.setAttribute('tag-name', element.tagName.toLowerCase()); let myElement = document.querySelector('[tag-name="my-custom-tag"]'); // Поиск по пользовательскому атрибуту

Комбинация методов: Многогранность подходов при поиске

Для сложных задач используйте комбинацию CSS-селекторов, XPath и регулярных выражений.

Полезные материалы