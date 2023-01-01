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Подключение к SQL Server 2005 из JavaScript в браузере
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Подключение к SQL Server 2005 из JavaScript в браузере

#Веб-разработка  #Основы JavaScript  #Основы SQL  
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Быстрый ответ

Установление соединения с базой данных SQL Server непосредственно из клиентского JavaScript — задача, которая сопряжена с риском. Безопаснее будет реализовать это через серверное API. Используя Node.js в сочетании с фреймворком Express, вы можете создать сервер, который будет отправлять запросы в базу данных с помощью библиотеки mssql, в то время как фронтенд будет обращаться к этому API посредством HTTP-запросов.

Пример серверного скрипта на Express и mssql:

JS
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const express = require('express');
const sql = require('mssql');
const app = express();

app.get('/data', async (req, res) => {
  try {
    await sql.connect({ user: 'user', password: 'pwd', server: 'host', database: 'db' });
    const result = await sql.query('SELECT * FROM table');
    res.json(result.recordset);
  } catch (err) {
    res.status(500).send('Ошибка подключения к базе данных');
  }
});

app.listen(3000);

Взаимодействие с сервером со стороны фронтенда может выглядеть следующим образом:

JS
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fetch('http://localhost:3000/data')
  .then(response => response.json())
  .then(data => console.log(data))
  .catch(error => console.error(error));
Пошаговый план для смены профессии

Выбор правильного технологического стека

Выбор подходящих для вашего проекта технологий открывает дорогу к созданию производительного, масштабируемого и безопасного приложения. Несмотря на то что Node.js — весьма мощный инструмент для серверной разработки, стоит обратить внимание на другие решения, такие как ASP.NET Core или Java Servlets. Они блестяще справляются с работой с базами данных и гарантируют повышенную безопасность.

Безопасность – важный аспект

Предусмотрите защиту соединения с базой данных. Использование переменных окружения для хранения чувствительных данных и настройка API таким образом, чтобы важные данные оставались в сохранности – ваш выбор.

JS
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app.get('/data', async (req, res) => {
  const config = {
     user: process.env.DB_USER,
     password: process.env.DB_PASSWORD,
     server: process.env.DB_SERVER,
     database: process.env.DB_NAME
  };
  // Тут происходит защищенное общение с базой данных…
});

Лабиринт ActiveX

ActiveX — это устаревший и потенциально небезопасный функционал, доступный в Internet Explorer, который позволяет приложениям напрямую взаимодействовать с базами данных. Вместо него сейчас активно используются более современные методы взаимодействия с сервером: XMLHttpRequest и Fetch API.

Создаем защищенное звездолетное пространство

Важной составляющей в обеспечении безопасности при работе с базами данных являются параметризованные запросы, вносящие свой вклад в защиту от SQL-инъекций:

JS
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app.get('/data/:id', async (req, res) => {
  try {
    const id = req.params.id;
    await sql.connect(config);
    const result = await sql.query`SELECT * FROM table WHERE id = ${id}`;
    res.json(result.recordset);
  } catch (err) {
    res.status(500).send('Ошибка базы данных');
  }
});

Визуализация

Взаимодействие между клиентом и сервером вполне можно представить как беседу двух друзей:

Markdown
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JavaScript (📬): "Привет, SQL Server, какой статус у заказа 007?"

За кулисами:

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Браузер ↔️ [📬] ↔️ API-сервер (🏢) ↔️ База данных (🔒)
  • Браузер отправляет запрос через HTTP/AJAX.
  • API-сервер принимает этот запрос и безопасно доставляет его до базы данных.
  • База данных формирует и отсылает ответ.

Осуществлен ответ:

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SQL Server (🔒): "Заказ 007 подготавливается к отправке!"

Особое внимание стоит обратить на то, что прямой доступ из браузера к базе данных — дорога, от которой лучше отказаться. Используйте API для всех взаимодействий с базой данных.

Строим величественный замок безопасности

Express.js будет служить надежным стражем на пути к вашей базе данных SQL Server. Учредите Middleware и систему маршрутизации с целью контроля запросов и пресечения несанкционированного доступа.

Тщательно тестируйте и реализовывайте API, таким образом укрепляя безопасность вашего приложения и предотвращая утечку важной информации.

Полезные материалы

  1. Обзор клиент-серверной модели – основы веб-разработки | MDN — введение в клиент-серверную архитектуру.
  2. mssql – npm — документация по Node.js пакету для работы с SQL Server.
  3. Использование TypeScript для создания Node API с Express | Okta Developer — руководство по созданию REST API с Node.js и Express.
  4. Fetch API – Веб-API | MDN — информация о Fetch API для сетевых запросов.
  5. Проект безопасности API | OWASP Foundation — рекомендации по безопасной разработке API.
  6. Express – веб-фреймворк для Node.js — официальный сайт Express.js с руководствами и документацией.
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Как безопаснее всего установить соединение с SQL Server из JavaScript?
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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