Подключение к SQL Server 2005 из JavaScript в браузере

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Быстрый ответ

Установление соединения с базой данных SQL Server непосредственно из клиентского JavaScript — задача, которая сопряжена с риском. Безопаснее будет реализовать это через серверное API. Используя Node.js в сочетании с фреймворком Express, вы можете создать сервер, который будет отправлять запросы в базу данных с помощью библиотеки mssql, в то время как фронтенд будет обращаться к этому API посредством HTTP-запросов.

Пример серверного скрипта на Express и mssql:

JS Скопировать код const express = require('express'); const sql = require('mssql'); const app = express(); app.get('/data', async (req, res) => { try { await sql.connect({ user: 'user', password: 'pwd', server: 'host', database: 'db' }); const result = await sql.query('SELECT * FROM table'); res.json(result.recordset); } catch (err) { res.status(500).send('Ошибка подключения к базе данных'); } }); app.listen(3000);

Взаимодействие с сервером со стороны фронтенда может выглядеть следующим образом:

JS Скопировать код fetch('http://localhost:3000/data') .then(response => response.json()) .then(data => console.log(data)) .catch(error => console.error(error));

Выбор правильного технологического стека

Выбор подходящих для вашего проекта технологий открывает дорогу к созданию производительного, масштабируемого и безопасного приложения. Несмотря на то что Node.js — весьма мощный инструмент для серверной разработки, стоит обратить внимание на другие решения, такие как ASP.NET Core или Java Servlets. Они блестяще справляются с работой с базами данных и гарантируют повышенную безопасность.

Безопасность – важный аспект

Предусмотрите защиту соединения с базой данных. Использование переменных окружения для хранения чувствительных данных и настройка API таким образом, чтобы важные данные оставались в сохранности – ваш выбор.

JS Скопировать код app.get('/data', async (req, res) => { const config = { user: process.env.DB_USER, password: process.env.DB_PASSWORD, server: process.env.DB_SERVER, database: process.env.DB_NAME }; // Тут происходит защищенное общение с базой данных… });

Лабиринт ActiveX

ActiveX — это устаревший и потенциально небезопасный функционал, доступный в Internet Explorer, который позволяет приложениям напрямую взаимодействовать с базами данных. Вместо него сейчас активно используются более современные методы взаимодействия с сервером: XMLHttpRequest и Fetch API.

Создаем защищенное звездолетное пространство

Важной составляющей в обеспечении безопасности при работе с базами данных являются параметризованные запросы, вносящие свой вклад в защиту от SQL-инъекций:

JS Скопировать код app.get('/data/:id', async (req, res) => { try { const id = req.params.id; await sql.connect(config); const result = await sql.query`SELECT * FROM table WHERE id = ${id}`; res.json(result.recordset); } catch (err) { res.status(500).send('Ошибка базы данных'); } });

Визуализация

Взаимодействие между клиентом и сервером вполне можно представить как беседу двух друзей:

Markdown Скопировать код JavaScript (📬): "Привет, SQL Server, какой статус у заказа 007?"

За кулисами:

Markdown Скопировать код Браузер ↔️ [📬] ↔️ API-сервер (🏢) ↔️ База данных (🔒)

Браузер отправляет запрос через HTTP/AJAX.

API-сервер принимает этот запрос и безопасно доставляет его до базы данных.

База данных формирует и отсылает ответ.

Осуществлен ответ:

Markdown Скопировать код SQL Server (🔒): "Заказ 007 подготавливается к отправке!"

Особое внимание стоит обратить на то, что прямой доступ из браузера к базе данных — дорога, от которой лучше отказаться. Используйте API для всех взаимодействий с базой данных.

Строим величественный замок безопасности

Express.js будет служить надежным стражем на пути к вашей базе данных SQL Server. Учредите Middleware и систему маршрутизации с целью контроля запросов и пресечения несанкционированного доступа.

Тщательно тестируйте и реализовывайте API, таким образом укрепляя безопасность вашего приложения и предотвращая утечку важной информации.

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