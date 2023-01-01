Подключение к SQL Server 2005 из JavaScript в браузере#Веб-разработка #Основы JavaScript #Основы SQL
Быстрый ответ
Установление соединения с базой данных SQL Server непосредственно из клиентского JavaScript — задача, которая сопряжена с риском. Безопаснее будет реализовать это через серверное API. Используя Node.js в сочетании с фреймворком Express, вы можете создать сервер, который будет отправлять запросы в базу данных с помощью библиотеки mssql, в то время как фронтенд будет обращаться к этому API посредством HTTP-запросов.
Пример серверного скрипта на Express и mssql:
const express = require('express');
const sql = require('mssql');
const app = express();
app.get('/data', async (req, res) => {
try {
await sql.connect({ user: 'user', password: 'pwd', server: 'host', database: 'db' });
const result = await sql.query('SELECT * FROM table');
res.json(result.recordset);
} catch (err) {
res.status(500).send('Ошибка подключения к базе данных');
}
});
app.listen(3000);
Взаимодействие с сервером со стороны фронтенда может выглядеть следующим образом:
fetch('http://localhost:3000/data')
.then(response => response.json())
.then(data => console.log(data))
.catch(error => console.error(error));
Выбор правильного технологического стека
Выбор подходящих для вашего проекта технологий открывает дорогу к созданию производительного, масштабируемого и безопасного приложения. Несмотря на то что Node.js — весьма мощный инструмент для серверной разработки, стоит обратить внимание на другие решения, такие как ASP.NET Core или Java Servlets. Они блестяще справляются с работой с базами данных и гарантируют повышенную безопасность.
Безопасность – важный аспект
Предусмотрите защиту соединения с базой данных. Использование переменных окружения для хранения чувствительных данных и настройка API таким образом, чтобы важные данные оставались в сохранности – ваш выбор.
app.get('/data', async (req, res) => {
const config = {
user: process.env.DB_USER,
password: process.env.DB_PASSWORD,
server: process.env.DB_SERVER,
database: process.env.DB_NAME
};
// Тут происходит защищенное общение с базой данных…
});
Лабиринт ActiveX
ActiveX — это устаревший и потенциально небезопасный функционал, доступный в Internet Explorer, который позволяет приложениям напрямую взаимодействовать с базами данных. Вместо него сейчас активно используются более современные методы взаимодействия с сервером: XMLHttpRequest и Fetch API.
Создаем защищенное звездолетное пространство
Важной составляющей в обеспечении безопасности при работе с базами данных являются параметризованные запросы, вносящие свой вклад в защиту от SQL-инъекций:
app.get('/data/:id', async (req, res) => {
try {
const id = req.params.id;
await sql.connect(config);
const result = await sql.query`SELECT * FROM table WHERE id = ${id}`;
res.json(result.recordset);
} catch (err) {
res.status(500).send('Ошибка базы данных');
}
});
Визуализация
Взаимодействие между клиентом и сервером вполне можно представить как беседу двух друзей:
JavaScript (📬): "Привет, SQL Server, какой статус у заказа 007?"
За кулисами:
Браузер ↔️ [📬] ↔️ API-сервер (🏢) ↔️ База данных (🔒)
- Браузер отправляет запрос через HTTP/AJAX.
- API-сервер принимает этот запрос и безопасно доставляет его до базы данных.
- База данных формирует и отсылает ответ.
Осуществлен ответ:
SQL Server (🔒): "Заказ 007 подготавливается к отправке!"
Особое внимание стоит обратить на то, что прямой доступ из браузера к базе данных — дорога, от которой лучше отказаться. Используйте API для всех взаимодействий с базой данных.
Строим величественный замок безопасности
Express.js будет служить надежным стражем на пути к вашей базе данных SQL Server. Учредите Middleware и систему маршрутизации с целью контроля запросов и пресечения несанкционированного доступа.
Тщательно тестируйте и реализовывайте API, таким образом укрепляя безопасность вашего приложения и предотвращая утечку важной информации.
Полезные материалы
- Обзор клиент-серверной модели – основы веб-разработки | MDN — введение в клиент-серверную архитектуру.
- mssql – npm — документация по Node.js пакету для работы с SQL Server.
- Использование TypeScript для создания Node API с Express | Okta Developer — руководство по созданию REST API с Node.js и Express.
- Fetch API – Веб-API | MDN — информация о Fetch API для сетевых запросов.
- Проект безопасности API | OWASP Foundation — рекомендации по безопасной разработке API.
- Express – веб-фреймворк для Node.js — официальный сайт Express.js с руководствами и документацией.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик