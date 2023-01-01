Перевод Blob в файловый формат в JavaScript для NodeJS

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// Ваш blob, нетерпеливо ожидает быть преобразованным в файл const blob = new Blob(["blob_contents"], { type: 'application/octet-binary' }); // Присваиваем ему эффектное имя и дату создания const blobToFile = (blob, filename) => new File([blob], filename, { type: blob.type, lastModified: new Date() }); // Итак, представляем ваш blob... // Барабанная дробь... и вот он! const file = blobToFile(blob, 'datafile.bin'); // Теперь ваш blob превратился в настоящий файл console.log(file);