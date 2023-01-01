Перевод Blob в файловый формат в JavaScript для NodeJS#Основы JavaScript #Web API #Node.js
Быстрый ответ
Чтобы преобразовать объект
Blob в объект
File в JavaScript, используйте
File конструктор, передав ему сам blob и название файла:
// Учтите, что такой blob действительно существует
const blob = new Blob(["unicorns_exist"], { type: 'text/plain' });
// Это наиболее простой и быстрый способ конвертировать blob в файл
const file = new File([blob], "unicorns.txt", { type: blob.type, lastModified: Date.now() });
Объект
File, созданный из этого
Blob, получит имя "unicorns.txt".
Преобразование Blob: процесс подробно
Blob — это в некотором роде анонимный файл, как группа без солиста. Дадим ему имя и метаданные.
// Ваш blob, нетерпеливо ожидает быть преобразованным в файл
const blob = new Blob(["blob_contents"], { type: 'application/octet-binary' });
// Присваиваем ему эффектное имя и дату создания
const blobToFile = (blob, filename) => new File([blob], filename, {
type: blob.type,
lastModified: new Date()
});
// Итак, представляем ваш blob...
// Барабанная дробь... и вот он!
const file = blobToFile(blob, 'datafile.bin');
// Теперь ваш blob превратился в настоящий файл
console.log(file);
Работа с Blob: глубокое погружение и потенциальные трудности
Проверка
Blob перед конвертацией
Убедитесь, что ваш
Blob не является "призраком" среди объектов — он не должен быть пустым. Всегда стоит проверить, содержит ли
Blob данные, перед тем как конвертировать его в
File.
Преимущества TypeScript
В TypeScript можно указывать тип объекта
Blob как
File, что позволяет использовать преимущества статической типизации:
// Чары типизации в TypeScript
const castBlobToFile = (blob: Blob, filename: string): File => blob as File;
Тщательное управление ошибками
Реализуйте обработку ошибок для ситуаций, когда
Blob не может быть преобразован из-за повреждения данных или несовершенной поддержки API
File.
Переиспользование кода: инкапсуляция преобразования
Чтобы избежать повторения кода, лучше завернуть логику преобразования
Blob в
File в функцию.
// Эликсир превращения
function convertBlobToFile(blob, filename) {
if (!blob.size) throw new Error("Ошибка: Blob пуст");
const fileType = blob.type || "octet/stream";
try {
return new File([blob], filename, { type: fileType, lastModified: Date.now() });
} catch (error) {
console.error("Ой, кажется, у нас проблема!", error);
}
}
Эта функция проводит дополнительную проверку на пустоту Blob и использует стандартный MIME-тип, если конкретный MIME-тип не указан.
Полезные материалы
- Blob: конструктор Blob() – Веб-API | MDN — информация о конструкторе Blob.
- File: конструктор File() – Веб-API | MDN — подробная инструкция, как конвертировать Blob в File с помощью конструктора File.
- node.js – Как преобразовать Blob в File в JavaScript – Stack Overflow — обсуждение конвертирования Blob в File на форуме вопросов и ответов.
- Blob — глубокое руководство по работе с Blob и File в JavaScript.
- File System Access API: упрощение доступа к локальным файлам | Возможности | Chrome для разработчиков — обзор File System Access API.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик