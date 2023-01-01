Перемешивание элементов массива в JavaScript: случайный порядок

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Быстрый ответ

Если вы хотите перемешать массив в JavaScript, наиболее рекомендуемым вариантом будет алгоритм Фишера-Йетса:

JS Скопировать код function shuffle(arr) { let newArr = [...arr]; for (let i = newArr.length – 1; i > 0; i--) { let j = Math.floor(Math.random() * (i + 1)); [newArr[i], newArr[j]] = [newArr[j], newArr[i]]; // ✨ Волшебство деструктуризации массивов ✨ } return newArr; }

Чтобы получить непредсказуемый результат, просто выполните функцию shuffle с вашим массивом.

Понимание процесса перемешивания

Перемешивание в стиле ES6: изящность против эффективности

Вот версия для ES6 алгоритма перемешивания:

JS Скопировать код const shuffle = (arr) => { const newArr = [...arr]; for (let i = newArr.length – 1; i > 0; i--) { const j = Math.floor(Math.random() * (i + 1)); [newArr[i], newArr[j]] = [newArr[j], newArr[i]]; } return newArr; };

Понятно, что деструктуризация и стрелочные функции упрощают нотацию, однако при работе с большими массивами использование оператора распространения может отрицательно сказаться на производительности.

Почему выбор алгоритма Фишера-Йетса — это ваш лучший выбор

Эффективность : сложность алгоритма составляет O(n), что делает его идеальным для больших массивов.

: сложность алгоритма составляет O(n), что делает его идеальным для больших массивов. Надежность : каждому элементу гарантированы равные шансы попасть на любую позицию.

: каждому элементу гарантированы равные шансы попасть на любую позицию. Истинная случайность: только такие перемешивания сделают вашу работу с массивами непредсказуемой и интересной.

Добавление метода перемешивания в прототип массива — будьте осторожны

Если вы хотите безопасно добавить новый метод в прототип, воспользуйтесь следующим кодом:

JS Скопировать код if (!Array.prototype.safeShuffle) { Array.prototype.safeShuffle = function() { return shuffle(this); }; }

Таким образом, вы сможете перемешивать массивы безопасно. Но помните о рисках изменения прототипов.

Проверьте случайность процесса перемешивания

Убедитесь, что перемешивание действительно является случайным:

Статистические тесты : проведите тесты и проанализируйте распределение результатов.

: проведите тесты и проанализируйте распределение результатов. Тесты визуализации : в хорошо перемешанном массиве не должно быть угадаемых закономерностей.

: в хорошо перемешанном массиве не должно быть угадаемых закономерностей. Аудит кода: попросите коллег проверить вашу реализацию.

Визуализация

Перемешивание массива можно визуализировать как бой белок за желуди:

Markdown Скопировать код До: [🐿️, 🐿️, 🐿️, 🐿️, 🐿️] // Идиллическая картина Перемешивание... После: [🐿️, 🐿️, 🐿️, 🐿️, 🐿️] // ХАОС!

Белки (элементы) борются за новые желуди (позиции), что приводит к непредсказуемой комбинации.

Опасность: будьте внимательны

Остерегайтесь некорректных входных данных

Проверьте входные данные, чтобы избежать ошибок при некорректных аргументах:

JS Скопировать код if (!Array.isArray(arr) || !arr.length) return [];

Неправильное использование sort() с Math.random()

Соблазнительный, но нерациональный подход:

JS Скопировать код arr.sort(() => 0.5 – Math.random()); // ❌ Плохая идея!

Такой вид сортировки создает систематическую ошибку, не обеспечивая равных шансов для всех элементов.

Аргументы против перемешивания на месте

В некоторых случаях может потребоваться изменить исходный массив из-за ограниченных ресурсов памяти или в целях повышения производительности. Однако стоит помнить о возможных рисках таких изменений.

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