Переключение булевого значения в JavaScript: бест практики

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Быстрый ответ

Для того чтобы изменить булево значение в JavaScript, примените логический оператор НЕ ( ! ).

JS Скопировать код let isNight = false; isNight = !isNight; // Теперь это день, true

Являясь мгновенным инвертором, этот метод позволяет с легкостью переключать булево значение с true на false и наоборот. Этот подход активно используется в программировании.

Повышаем уровень: альтернативные способы изменения значений

JavaScript предлагает несколько занимательных методов работы с булевыми значениями.

Изменение при помощи XOR

Если вы увлечены манипуляциями с потоком данных, битовый оператор XOR ( ^= ) придется вам по вкусу.

JS Скопировать код let thisVariableIsLongerThanMyPatience = true; thisVariableIsLongerThanMyPatience ^= true; // Теперь false, быстрее, чем кажется!

Данный метод, основанный на числовом эквиваленте булевых значений ( 0 для false , 1 для true ), отлично работает во всех современных браузерах.

Использование неравенства для изменения значений

Оператор неравенства также может быть приспособлен для переключения булевых значений.

JS Скопировать код let isSunny = true; isSunny = isSunny != true; // Теперь false, на улице начался дождь!

Этот способ несколько менее очевиден, но заслуживает внимания.

Использование тернарного оператора для переключения

Тернарный оператор превращает процесс переключения булевых значений в историю, где выбор сценария зависит от вас.

JS Скопировать код let isOpen = true; isOpen = isOpen ? false : true; // Теперь false, мы закрылись, к сожалению.

Хотя этот способ может показаться излишне сложным, его лаконичность заинтересует многих разработчиков.

Обработка неопределенных значений

Не знаете, как управляться с null или undefined в JavaScript? Всё в ваших руках.

JS Скопировать код let doIExist = null; doIExist = !(doIExist != false); // Теперь true, преодолеваем кризис идентичности.

Такой подход к работе с булевыми значениями обеспечивает предсказуемое поведение кода, даже если исходные данные не являются строго true или false .

Лучшие практики работы с переключениями значений

В работе с булевыми значениями соблюдайте следующие рекомендации:

Держите всё простым : Стремитесь использовать логический оператор НЕ ( ! ), если это возможно и достаточно.

: Стремитесь использовать логический оператор НЕ ( ), если это возможно и достаточно. Смотрите на ясность : Если код становится сложным для чтения, вероятно, что-то пошло не так. Стройте код по принципу: чем проще, тем лучше.

: Если код становится сложным для чтения, вероятно, что-то пошло не так. Стройте код по принципу: чем проще, тем лучше. Не изобретайте велосипед: Функции для переключения булевых значений? Придерживайтесь стандартных решений, если нет специальных требований.

Визуализация

Вообразите булево значение как светофор:

Markdown Скопировать код Текущее состояние: 🟢 (true) // Путь свободен – зеленый свет!

Теперь переключаем:

JS Скопировать код bool = !bool; // Изменяем состояние булева значения

И получаем результат:

Markdown Скопировать код Текущее состояние: 🔴 (false) // Стоп – красный свет!

Советы и трюки — стать мастером изменения значений

Переключайтесь с умом! Вот несколько советов, которые помогут избежать распространенных ошибок:

Бдительно относитесь к "ложным" значениям : Значения 0 , "" , null , undefined и NaN считаются ложными, но не являются false . Важно уметь отличать их.

: Значения , , , и считаются ложными, но не являются . Важно уметь отличать их. Соблюдайте целостность вашего кода : Применяйте единый подход к переключению булевых значений в вашем коде.

: Применяйте единый подход к переключению булевых значений в вашем коде. Отладка: Будьте внимательны, некорректное изменение может вызвать неожиданные и нежелательные последствия.

Реальные примеры использования в кодировании

Ничто так не учит, как настоящие примеры.

Изменение функциональности в зависимости от пользователя

JS Скопировать код let featureEnabled = checkUserSubscription(); // Возвращает булево значение featureEnabled = !featureEnabled; launchRocketIfEnabled(featureEnabled); // Помните, ракеты не подходят для спама 🚀

Управление состоянием пользовательского интерфейса

JS Скопировать код let isModalOpen = false; isModalOpen = !isModalOpen; // Меняем состояние модального окна! updateModalVisibility(isModalOpen); // Было бы замечательно, если бы окна в реальности управлялись также легко 🪟

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