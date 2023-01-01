Отмена выделения текста после двойного клика в web-приложении

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Быстрый ответ

Используйте следующие CSS-свойства, чтобы предотвратить выделение текста с помощью пользовательского действия:

CSS Скопировать код .no-select { -webkit-user-select: none; /* Chrome, Safari, Opera */ -moz-user-select: none; /* Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Стандартный синтаксис */ }

Добавьте класс .no-select к тем элементам, где вы хотите отключить выделение текста.

Или используйте JavaScript для программного управления выделением текста:

JS Скопировать код document.addEventListener('mousedown', (event) => { // Если есть дополнительные нажатия, например, при двойном клике, предотвратим выделение текста if(event.detail > 1 ) { event.preventDefault(); } });

Таким образом, выделение текста при повторном нажатии будет предотвращено.

Целенаправленное предотвращение выделения: когда это необходимо

Важность нахождения баланса между удобством интерфейса пользователя и его функциональностью не стоит недооценивать. Нежелательное выделение текста может вызвать раздражение, но полное отключение функции выделения может повлиять на пользу от использования интерфейса. Сочетание CSS-свойства user-select с корректным управлением событиями JavaScript позволяет вам проработать выделение в тех областях интерфейса, где это действительно важно.

Пример использования стилей совместно с JavaScript:

JS Скопировать код element.addEventListener('mousedown', function(event) { // Говорим двойному клику "нет"! var isDoubleClick = event.detail > 1; if(isDoubleClick) { if(!event.ctrlKey && !event.shiftKey && !event.altKey) { event.preventDefault(); } clearSelection(); } }); function clearSelection() { if (window.getSelection) { window.getSelection().removeAllRanges(); } else if (document.selection) { document.selection.empty(); } }

Этот код останавливает выделение текста при двойном нажатии, но при этом оставляет возможность выделения при использовании сочетаний клавиш, например, Ctrl+клик.

Искусство быть невыделяемым

У вас может возникнуть необходимость отключить выделение текста в определённых ситуациях. Владение этим "искусством" дарит некоторые преимущества:

Динамические элементы и статическая защита

При динамическом применении стилей, используйте встроенные стили:

JS Скопировать код // Этот элемент не позволит себя роскошно выделить element.style.userSelect = "none";

Старые версии браузеров и свойство unselectable

В прежние времена для Internet Explorer использовалось свойство unselectable :

HTML Скопировать код <div unselectable="on" class="no-select">Этот текст не станет жертвой выделения. Нажмите сколько угодно раз!</div>

Редактируемые элементы и их специфика

Характеристика атрибута contenteditable требует тщательного внимания к вопросу выделения текста в дочерних элементах связанных с ним объектов, поскольку сам по себе атрибут не контролирует эту функцию.

Предотвращение выделения в сложных интерфейсах

В случае динамических и сложных интерфейсов требуются надежные решения:

Делегирование событий

С использованием делегирования событий управляйте событиями mousedown для динамически добавляемых элементов:

JS Скопировать код document.addEventListener('mousedown', function(event) { // Сегодня мы здесь не терпим двойные клики! var target = event.target.closest('.no-select'); if(target && event.detail > 1) { event.preventDefault(); } });

Такой подход позволяет избежать повторного назначения одного и того же обработчика событий.

Вложенные элементы и наследование стилей

Установите свойство user-select: none для родительского элемента, чтобы все его дочерние элементы наследовали это свойство:

CSS Скопировать код .parent-no-select * { user-select: none; }

Событие onselectstart

Применяйте onselectstart для точного контроля над блокировкой выделения:

JS Скопировать код element.onselectstart = function() { return false; };

Визуализация

Представим, что возможность выделять текст — это сад. Одиночные клики — это легкий бриз, а двойные клики — это шторм.

Эффект от действий пользователя: | Реакция сада: ----------------------------------|--------------------- Одиночный клик | 🌻 (Цветы остаются целыми) Двойной клик | 🌪️ (Шторм может привести к порче цветов)

Для того чтобы сохранить спокойствие в саду при двойном клике:

JS Скопировать код document.addEventListener('dblclick', function(event){ event.preventDefault(); // Предупреждаем нежелательный шторм });

Таким образом, сад останется спокойным и нетронутым: 🌻🌿🌸

Кроссбраузерность и удобство использования

При использовании этих методов следует учитывать совместимость с различными браузерами и удобство использования. Свойство user-select стоит применять с вендорными префиксами для обеспечения максимальной поддержки браузерами. Подумайте также о вариантах использования других клавиш и о доступности решения.

Важно учитывать поведение интерфейса в ответ на действия пользователя. Выделение текста на больших экранах обычно не имеет проблем, однако, на мобильных устройствах, это может привести к нежелательным касаниям. Настройте поведение в зависимости от размера экрана с помощью медиа-запросов:

CSS Скопировать код @media (min-width: 768px) { .selectable-on-desktop { user-select: text; } }

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