Отмена выделения текста после двойного клика в web-приложении#Веб-разработка #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Используйте следующие CSS-свойства, чтобы предотвратить выделение текста с помощью пользовательского действия:
.no-select {
-webkit-user-select: none; /* Chrome, Safari, Opera */
-moz-user-select: none; /* Firefox */
-ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */
user-select: none; /* Стандартный синтаксис */
}
Добавьте класс
.no-select к тем элементам, где вы хотите отключить выделение текста.
Или используйте JavaScript для программного управления выделением текста:
document.addEventListener('mousedown', (event) => {
// Если есть дополнительные нажатия, например, при двойном клике, предотвратим выделение текста
if(event.detail > 1 ) {
event.preventDefault();
}
});
Таким образом, выделение текста при повторном нажатии будет предотвращено.
Целенаправленное предотвращение выделения: когда это необходимо
Важность нахождения баланса между удобством интерфейса пользователя и его функциональностью не стоит недооценивать. Нежелательное выделение текста может вызвать раздражение, но полное отключение функции выделения может повлиять на пользу от использования интерфейса. Сочетание CSS-свойства
user-select с корректным управлением событиями JavaScript позволяет вам проработать выделение в тех областях интерфейса, где это действительно важно.
Пример использования стилей совместно с JavaScript:
element.addEventListener('mousedown', function(event) {
// Говорим двойному клику "нет"!
var isDoubleClick = event.detail > 1;
if(isDoubleClick) {
if(!event.ctrlKey && !event.shiftKey && !event.altKey) {
event.preventDefault();
}
clearSelection();
}
});
function clearSelection() {
if (window.getSelection) {
window.getSelection().removeAllRanges();
} else if (document.selection) {
document.selection.empty();
}
}
Этот код останавливает выделение текста при двойном нажатии, но при этом оставляет возможность выделения при использовании сочетаний клавиш, например, Ctrl+клик.
Искусство быть невыделяемым
У вас может возникнуть необходимость отключить выделение текста в определённых ситуациях. Владение этим "искусством" дарит некоторые преимущества:
Динамические элементы и статическая защита
При динамическом применении стилей, используйте встроенные стили:
// Этот элемент не позволит себя роскошно выделить
element.style.userSelect = "none";
Старые версии браузеров и свойство
unselectable
В прежние времена для Internet Explorer использовалось свойство
unselectable:
<div unselectable="on" class="no-select">Этот текст не станет жертвой выделения. Нажмите сколько угодно раз!</div>
Редактируемые элементы и их специфика
Характеристика атрибута
contenteditable требует тщательного внимания к вопросу выделения текста в дочерних элементах связанных с ним объектов, поскольку сам по себе атрибут не контролирует эту функцию.
Предотвращение выделения в сложных интерфейсах
В случае динамических и сложных интерфейсов требуются надежные решения:
Делегирование событий
С использованием делегирования событий управляйте событиями
mousedown для динамически добавляемых элементов:
document.addEventListener('mousedown', function(event) {
// Сегодня мы здесь не терпим двойные клики!
var target = event.target.closest('.no-select');
if(target && event.detail > 1) {
event.preventDefault();
}
});
Такой подход позволяет избежать повторного назначения одного и того же обработчика событий.
Вложенные элементы и наследование стилей
Установите свойство
user-select: none для родительского элемента, чтобы все его дочерние элементы наследовали это свойство:
.parent-no-select * {
user-select: none;
}
Событие
onselectstart
Применяйте
onselectstart для точного контроля над блокировкой выделения:
element.onselectstart = function() { return false; };
Визуализация
Представим, что возможность выделять текст — это сад. Одиночные клики — это легкий бриз, а двойные клики — это шторм.
Эффект от действий пользователя: | Реакция сада: ----------------------------------|--------------------- Одиночный клик | 🌻 (Цветы остаются целыми) Двойной клик | 🌪️ (Шторм может привести к порче цветов)
Для того чтобы сохранить спокойствие в саду при двойном клике:
document.addEventListener('dblclick', function(event){
event.preventDefault(); // Предупреждаем нежелательный шторм
});
Таким образом, сад останется спокойным и нетронутым: 🌻🌿🌸
Кроссбраузерность и удобство использования
При использовании этих методов следует учитывать совместимость с различными браузерами и удобство использования. Свойство
user-select стоит применять с вендорными префиксами для обеспечения максимальной поддержки браузерами. Подумайте также о вариантах использования других клавиш и о доступности решения.
Важно учитывать поведение интерфейса в ответ на действия пользователя. Выделение текста на больших экранах обычно не имеет проблем, однако, на мобильных устройствах, это может привести к нежелательным касаниям. Настройте поведение в зависимости от размера экрана с помощью медиа-запросов:
@media (min-width: 768px) {
.selectable-on-desktop {
user-select: text;
}
}
Полезные материалы
- Метод preventDefault() событий – MDN — изучите, как предотвратить стандартное поведение событий в JavaScript.
- Свойство user-select – CSS-Tricks — подробнее о свойстве user-select, которое контролирует выделение текста.
- Как отключить выделение текста – Stack Overflow — обсуждение способов отключить выделение текста.
- Введение в события браузера – JavaScript.info — простое введение в события DOM в JavaScript.
- События JavaScript – W3Schools — гайд по событиям в JavaScript.
- preventDefault() против return false – Stack Overflow — дискуссия о использовании preventDefault по сравнению с возвратом false.
- user-select в CSS – MDN — официальная документация MDN по свойству user-select.
Тимур Голубев
веб-разработчик