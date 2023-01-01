Отмена отправки формы при нажатии Enter в JavaScript#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Вы можете предотвратить автоматическую отправку формы при нажатии клavиши Enter, используя обработчик события
keypress. В этом обработчике следует проверить, равен ли
event.keyCode значению 13, которое соответствует коду клавиши Enter. Если это так, используйте метод
event.preventDefault(), чтобы прервать процесс отправки.
document.querySelector('form').addEventListener('keypress', function(event) {
if (event.keyCode === 13) {
// Стоп, отправка отменена!
event.preventDefault();
}
});
Переход к современности:
В прошлом осталось использование
keyCode. Вместо этого разработчики могут пользоваться свойством
event.key, что делает их код более понятным и соответствующим современным стандартам.
document.querySelector('form').addEventListener('keypress', function(event) {
if (event.key === 'Enter') {
// Стоп, отправка прерывается!
event.preventDefault();
}
});
Совместимость с устаревшими браузерами: Полифилл
Внимание требуют также старые версии браузеров. Полифилл позволит имитировать работу
event.key в случае его отсутствия.
if (!('key' in KeyboardEvent.prototype)) {
var keyMap = { 13: 'Enter' };
Object.defineProperty(KeyboardEvent.prototype, 'key', {
get: function() {
return keyMap[this.which || this.keyCode];
}
});
}
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Визуализация
Вы можете сравнить установление такого правила с управлением дорожного движения:
🚗💨🚦 (Форма готова к отправке)
- При нажатии Enter:
🚦🔴🚗💨 -> 🛑 (Сработало нажатие Enter! Отправка блокируется)
- Скрипт, который регулирует процесс:
form.addEventListener('keypress', function(event) {
if (event.key === 'Enter') {
// Сигнал 'Стоп' от клавиши Enter!
event.preventDefault();
}
});
Форма теперь не реагирует на нажатие Enter – процесс отправки контролируется:
🚗🚦🔴 (Контроль над формой при нажатии Enter)
Теперь форма находится под нашим надёжным контролем!
Динамические формы: делегирование событий
Для эффективного управления действиями в формах с динамически добавленными полями можно использовать делегирование событий. Обработчик следует навесить на постоянный родительский элемент и использовать
event.target для идентификации дочернего элемента, вызвавшего событие.
document.addEventListener('keypress', function(event) {
if (event.target.tagName === 'INPUT' && event.key === 'Enter') {
// Проблемы, связанные с динамическими полями ввода, теперь не будут вас беспокоить!
event.preventDefault();
}
});
Современные возможности JavaScript
Применение современных особенностей языка, таких как стрелочные функции и деструктуризация, значительно упрощает чтение и понимание кода.
document.addEventListener('keypress', (event) => {
let { key, target } = event;
if (target.tagName === 'INPUT' && key === 'Enter') {
// Модернизированная остановка отправки!
event.preventDefault();
}
});
Улучшение пользовательского опыта: оповещение о блокировке отправки
Для улучшения взаимодействия с пользователем рекомендуется информировать его о блокировке отправки формы при нажатии клавиши Enter. Как говорят: "Театр начинается с вешалки". То же относится и к интерактивным формам!
Полезные материалы
- Метод Event: preventDefault() – Веб API | MDN — Получите знания, которые помогут вам остановить отправку формы.
- HTMLFormElement: событие submit – Веб API | MDN — Узнайте всё о событии отправки формы.
- javascript – jquery disable form submit on enter – Stack Overflow — Варианты решений с использованием jQuery.
- Предотвратите отправку формы пользователями путем нажатия Enter – Stack Overflow — Полезные советы сообщества разработчиков.
- JavaScript DOM EventListener — Глубокое погружение в работу с DOM EventListeners.
- Рекомендации по улучшению взаимодействия с формами при помощи HTML и CSS | CSS-Tricks — Полезные советы по улучшению взаимодействия с формами.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик