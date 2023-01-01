Отмена отправки формы при нажатии Enter в JavaScript

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Вы можете предотвратить автоматическую отправку формы при нажатии клavиши Enter, используя обработчик события keypress . В этом обработчике следует проверить, равен ли event.keyCode значению 13, которое соответствует коду клавиши Enter. Если это так, используйте метод event.preventDefault() , чтобы прервать процесс отправки.

JS Скопировать код document.querySelector('form').addEventListener('keypress', function(event) { if (event.keyCode === 13) { // Стоп, отправка отменена! event.preventDefault(); } });

Переход к современности:

В прошлом осталось использование keyCode . Вместо этого разработчики могут пользоваться свойством event.key , что делает их код более понятным и соответствующим современным стандартам.

JS Скопировать код document.querySelector('form').addEventListener('keypress', function(event) { if (event.key === 'Enter') { // Стоп, отправка прерывается! event.preventDefault(); } });

Совместимость с устаревшими браузерами: Полифилл

Внимание требуют также старые версии браузеров. Полифилл позволит имитировать работу event.key в случае его отсутствия.

JS Скопировать код if (!('key' in KeyboardEvent.prototype)) { var keyMap = { 13: 'Enter' }; Object.defineProperty(KeyboardEvent.prototype, 'key', { get: function() { return keyMap[this.which || this.keyCode]; } }); }

Надёжное управление ошибками: безопасность превыше всего!

Управление ошибками служит защитой вашего приложения, обеспечивая его устойчивость даже в условиях неожиданных проблем. Помните: код, защищенный от ошибок, – залог высокого качества!

Визуализация

Вы можете сравнить установление такого правила с управлением дорожного движения:

Markdown Скопировать код 🚗💨🚦 (Форма готова к отправке)

При нажатии Enter:

Markdown Скопировать код 🚦🔴🚗💨 -> 🛑 (Сработало нажатие Enter! Отправка блокируется)

Скрипт, который регулирует процесс:

JS Скопировать код form.addEventListener('keypress', function(event) { if (event.key === 'Enter') { // Сигнал 'Стоп' от клавиши Enter! event.preventDefault(); } });

Форма теперь не реагирует на нажатие Enter – процесс отправки контролируется:

Markdown Скопировать код 🚗🚦🔴 (Контроль над формой при нажатии Enter)

Теперь форма находится под нашим надёжным контролем!

Динамические формы: делегирование событий

Для эффективного управления действиями в формах с динамически добавленными полями можно использовать делегирование событий. Обработчик следует навесить на постоянный родительский элемент и использовать event.target для идентификации дочернего элемента, вызвавшего событие.

JS Скопировать код document.addEventListener('keypress', function(event) { if (event.target.tagName === 'INPUT' && event.key === 'Enter') { // Проблемы, связанные с динамическими полями ввода, теперь не будут вас беспокоить! event.preventDefault(); } });

Современные возможности JavaScript

Применение современных особенностей языка, таких как стрелочные функции и деструктуризация, значительно упрощает чтение и понимание кода.

JS Скопировать код document.addEventListener('keypress', (event) => { let { key, target } = event; if (target.tagName === 'INPUT' && key === 'Enter') { // Модернизированная остановка отправки! event.preventDefault(); } });

Улучшение пользовательского опыта: оповещение о блокировке отправки

Для улучшения взаимодействия с пользователем рекомендуется информировать его о блокировке отправки формы при нажатии клавиши Enter. Как говорят: "Театр начинается с вешалки". То же относится и к интерактивным формам!

Полезные материалы