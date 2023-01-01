Отключение ошибки 'unexpected console statement' в eslint

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Быстрый ответ

Если желаете отключить предупреждение ESLint no-console в Node.js, добавьте следующую запись в раздел "rules" файла .eslintrc , расположенного в вашем проекте:

json Скопировать код { "rules": { "no-console": "off" } }

Если вам необходимо отключить это правило только для определённой строки кода, вы можете использовать комментарий:

JS Скопировать код // eslint-disable-next-line no-console console.log('Эта строка не будет проверяться.');

Разумное использование console в Node.js

Прежде всего, прежде чем приступить к отключению предупреждения no-console , стоит понять его назначение. Команды console оказываются полезными в рамках разработки и отладки, однако в окончательной версии приложения целесообразно использовать специализированные библиотеки для логирования, это повысит масштабируемость и гибкость.

Для отображения временной отладочной информации можно добавить комментарий, который отключает правило для одной строчки кода:

JS Скопировать код // eslint-disable-next-line no-console console.log('Тестирование вывода данных');

Однако, при условии зависимости от переменной окружения NODE_ENV , возможно устроить условное отключение:

JS Скопировать код if (process.env.NODE_ENV !== 'production') { console.log('Вывод данных в ходе отладки в режиме разработки!'); }

В этом случае следует настроить ESLint следующим образом в файле .eslintrc.js :

JS Скопировать код module.exports = { rules: { 'no-console': process.env.NODE_ENV === 'production' ? 'warn' : 'off', }, };

Суть настройки .eslintrc

Приступим к настройке файла .eslintrc.js для постоянного внедрения изменений. Этот файл определяет параметры работы ESLint, позволяя включать, конфигурировать или отключать правила.

Чтобы игнорировать no-console , обновите файл .eslintrc.js следующим образом:

JS Скопировать код module.exports = { rules: { 'no-console': 'off', }, };

Перезагрузите вашу среду разработки для вступления изменений в силу. Если вы используете интегрированные инструменты, такие как SublimeLinter eslint plugin, убедитесь, что они корректно учли все обновления и отсутствуют конфликты версий или проблемы с конфигурацией.

Лучшие практики использования комментариев eslint-disable

Отключать no-console полностью не всегда целесообразно. Более успешным подходом будет использование комментариев, давая более глубокий контроль:

// eslint-disable-next-line no-console отключает правило для следующей строки.

отключает правило для следующей строки. // eslint-disable-line no-console применяется непосредственно к строке с командой console.

применяется непосредственно к строке с командой console. /* eslint-disable no-console */ и /* eslint-enable no-console */ позволяют отключить и включить проверку ESLint для определённого блока кода.

Точное управление помогает сочетать удобство вывода в консоль с защитой от возможного злоупотребления этой возможностью при проверке ESLint.

Отладка интеграции ESLint

Если изменения в .eslintrc.js не привели к ожидаемому результату, проверьте корректность установки ESLint и присутствие неполадок в его интеграции с вашим редактором. Для Sublime Text убедитесь в актуальности плагина SublimeLinter-contrib-eslint . Дополнительные способы решения ваших проблем ищите в документации ESLint.

Если конфигурация eslintConfig настроена в файле package.json , то вам следует обновить и его:

json Скопировать код "eslintConfig": { "rules": { "no-console": "off" } }

Не забывайте перезапускать сервер после внесения изменений.

Визуализация

Отключение предупреждений ESLint о командах console аналогично хорошо обученной собаке, которая получила разрешение пропустить почтальона без возбуждения:

JS Скопировать код /* eslint-disable no-console */ console.log('Почта пришла!'); // Собака видит, но остаётся спокойной! /* eslint-enable no-console */

Это подобно включению и отключению правил:

Markdown Скопировать код До: [🚫🐕‍🦺📢] // Каждый вызов console вызывает предупреждение! После: [✅🐕‍🦺🔇] // Команды console теперь разрешены.

Глобальное правило меняется в файле .eslintrc :

json Скопировать код { "rules": { "no-console": "off" // 🌍 Глобальное игнорирование правила, команды console разрешены. } }

Программирование в среде без 'console.log'

Отключение no-console не значит, что вам следует отказаться от логирования. В Node.js существует целый ряд библиотек, таких как winston , bunyan и pino , которые упрощают ведение журнала событий и подходят для рабочей среды.

Стремитесь к гармонии между простотой использования console.log и рафинированностью профессиональных инструментов логирования.

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