Ошибка Unexpected token import в Node.js: способы решения

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Быстрый ответ

Чтобы отладить ошибку SyntaxError: Неожиданный токен import в Node.js представим следующие решения:

Вместо import примените функцию require() . JS Скопировать код const myModule = require('./myModule'); Включите поддержку ES-модулей в Node.js, начиная с 14-й версии: Можно поменять расширение файлов на .mjs . Либо добавьте "type": "module" в package.json , чтобы включить поддержку синтаксиса import : json Скопировать код { "type": "module" } Тогда импорт будет выглядеть так: JS Скопировать код import myModule from './myModule.js'; Установите и используйте Babel для транспиляции кода: – Установите Babel: shell Скопировать код npm install @babel/core @babel/cli @babel/preset-env --save-dev – Создайте файл .babelrc : json Скопировать код { "presets": ["@babel/preset-env"] } – Запустите процесс транспиляции: shell Скопировать код npx babel your-file.js --out-file compiled.js

Выбор метода зависит от версии Node.js и специфики текущего проекта.

Подробное рассмотрение решений

Применение 'esm' для использования 'import'

Если обновление до Node.js v14+ неприемлемо, но import необходим, то следует:

Установить пакет esm : shell Скопировать код npm install esm

Изменить стартовый скрипт в package.json , добавив -r esm : json Скопировать код "scripts": { "start": "node -r esm index.js" }

Совмещение ES-модулей и CommonJS

Если проект использует оба вида модулей, то:

Замените export default на module.exports , когда используйте CommonJS.

на , когда используйте CommonJS. Для динамического импорта используйте import() , который совместим с CommonJS.

, который совместим с CommonJS. Учтите, что именованные импорты требуют деструктуризацию из module.exports .

Использование Babel для поддержки ES-синтаксиса в Node.js

Чтобы обеспечить совместимость ES6 в Node.js:

Установите babel-cli глобально: shell Скопировать код npm install -g @babel/cli

Добавьте babel-preset-env , целясь на конкретные среды исполнения: shell Скопировать код npm install @babel/preset-env --save-dev

Исправьте скрипт start для запуска Node.js с Babel: json Скопировать код "scripts": { "start": "babel-node index.js" }

Чтобы следить за обновлениями, регулярно обращайтесь к документации Node.js и таблицам совместимости MDN.

Визуализация

Всё может представиться как диалог между Node.js и ES6 'import':

Markdown Скопировать код Node.js (🚌): "Добро пожаловать! Здесь мы используем исключительно *require()*." ES6 Import (🎟️): "У меня есть хороший *import* для вас!"

И тут Node.js выдаёт SyntaxError:

Markdown Скопировать код 🚌💭 "Не пойму этот токен 🎟️..." 💬 "Неожиданный токен 'import'!"

Убедим Node.js распознавать import :

JS Скопировать код // Добавьте поддержку ES6 import в Node.js, используйте --experimental-modules или просто обновите версию

Либо примените такие инструменты, как Babel, для трансформации кода:

Markdown Скопировать код Babel (🛠️): Трансформирует *import* (🎟️) в проездной *require()* (✅), который знает Node.js

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