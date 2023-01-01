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Определение свайпа пальцем в JavaScript для iPhone и Android
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Определение свайпа пальцем в JavaScript для iPhone и Android

#Веб-разработка  #Основы JavaScript  #События в браузере  
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Быстрый ответ

JS
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// Устанавливаем основные события прикосновения
document.addEventListener("touchstart", handleTouchStart, false);
document.addEventListener("touchmove", handleTouchMove, false);

let xDown = null, yDown = null;

// Фиксируем изначальные координаты прикосновения
function handleTouchStart(evt) {
    const { clientX, clientY } = evt.touches[0];
    xDown = clientX; yDown = clientY;
}

// Отслеживаем движение пальца и определяем направление свайпа
function handleTouchMove(evt) {
    if (!xDown || !yDown) {
        return; // Если изначальные координаты не зафиксированы, прекращаем выполнение
    }

    const { clientX, clientY } = evt.touches[0];

    const xDiff = xDown – clientX;
    const yDiff = yDown – clientY;

    // Вычисляем, был ли свайп выполнен по горизонтали или вертикали
    if (Math.abs(xDiff) > Math.abs(yDiff)) {
        console.log(xDiff > 0 ? "Свайп влево" : "Свайп вправо");
    } else {
        console.log(yDiff > 0 ? "Свайп вверх" : "Свайп вниз");
    }

    // Обнуляем координаты после распознавания свайпа
    xDown = yDown = null;
}
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Отличие одинарного клика от свайпа

Чтобы различать одинарные клики и свайпы, используйте событие touchend и вводите конкретные временные пороги и дистанции, что помогает предотвратить случайное распознавание свайпа, когда пользователь планировал лишь коснуться экрана.

Привязка к различным устройствам

События прикосновения могут быть разными в зависимости от браузера и устройства, в связи с чем реализацию необходимо тестировать на различных платформах для обеспечения единообразного пользовательского опыта, включая использование специфичных для браузеров префиксов и свойств.

Обработка свайпов с помощью библиотек

Для распознавания свайпов и настройки порогов их срабатывания идеально подходит библиотека swiped-events.js, расположенная на GitHub. Она обеспечивает унифицированное распознавание жестов на различных платформах.

Распознавание свайпов на разных устройствах и браузерах

Используя класс Swipe из swiped-events.js, вы можете просто устанавливать коллбэки для свайпов в разных направлениях, что обеспечивает более структурированный код. Это помогает вашему распознаванию свайпов работать надежно на устройствах iPhone и Android в различных браузерах.

Визуализация распознавания свайпов

Жест свайпа на сенсорном экране аналогичен перемещению объекта:

Markdown
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Начало касания: 🖐 touchstart
Движение пальцем: ➡️➡️➡️ (движение)
Завершение касания: 🛬 touchend

Определение жеста как свайпа происходит по соответствию критериям расстояния и времени:

JS
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if (distanceTraveled > threshold && timeTaken < timeLimit) {
    // 🎯 Свайп точно распознан!
}
Markdown
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🖐⏱️➡️➡️➡️🛬🎯
# Для распознавания свайпа измеряется время от начала до завершения жеста
# и проверяется перемещение на необходимое расстояние за ограниченный интервал времени.

Функциональность свайпа в различных браузерах

Проверяйте, как функция распознавания жестов работает в различных браузерах, проводя тестирование в таких приложениях как Chrome и Safari на iOS и Android, чтобы убедиться в эффективности реализации.

Реализация распознавания свайпов в jQuery

В jQuery для получения данных о точках касания используйте event.originalEvent.touches. Затем можно выяснить направление свайпа, анализируя изменения в координатах x и y.

Усовершенствование взаимодействия с жестами

Чтобы обеспечить чёткое взаимодействие с жестами, важно тестировать и улучшать код, опираясь на обратную связь пользователей. Это повышает точность распознавания свайпов и значительно улучшает пользовательский опыт.

Полезные материалы

  1. Touch events – веб-API | MDN — информация о событиях касания в веб-браузерах.
  2. Перевод событий касания в события мыши в JavaScript – Stack Overflow — советы от сообщества разработчиков.
  3. Hammer.JS — открытая библиотека для создания настраиваемых жестов на сенсорных устройствах.
  4. Слайдеры, удобные для тач-устройств в JavaScript | CSS-Tricks — обзор о том, как создать слайдеры, оптимизированные для касаний.
  5. Добавление тач-событий на ваш сайт | Статьи | web.dev — советы по улучшению взаимодействия с мобильными веб-страницами через интеграцию прикосновений.
  6. ZingTouch | JavaScript-библиотека для распознавания жестов на современных веб-страницах — ZingTouch для детектирования жестов.
  7. Touch Events — официальная спецификация событий касания от W3C.
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Какой метод используется для фиксации изначальных координат прикосновения при свайпе?
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Элина Баранова

разработчик Android

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