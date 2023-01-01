Определение свайпа пальцем в JavaScript для iPhone и Android

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Быстрый ответ

JS Скопировать код // Устанавливаем основные события прикосновения document.addEventListener("touchstart", handleTouchStart, false); document.addEventListener("touchmove", handleTouchMove, false); let xDown = null, yDown = null; // Фиксируем изначальные координаты прикосновения function handleTouchStart(evt) { const { clientX, clientY } = evt.touches[0]; xDown = clientX; yDown = clientY; } // Отслеживаем движение пальца и определяем направление свайпа function handleTouchMove(evt) { if (!xDown || !yDown) { return; // Если изначальные координаты не зафиксированы, прекращаем выполнение } const { clientX, clientY } = evt.touches[0]; const xDiff = xDown – clientX; const yDiff = yDown – clientY; // Вычисляем, был ли свайп выполнен по горизонтали или вертикали if (Math.abs(xDiff) > Math.abs(yDiff)) { console.log(xDiff > 0 ? "Свайп влево" : "Свайп вправо"); } else { console.log(yDiff > 0 ? "Свайп вверх" : "Свайп вниз"); } // Обнуляем координаты после распознавания свайпа xDown = yDown = null; }

Отличие одинарного клика от свайпа

Чтобы различать одинарные клики и свайпы, используйте событие touchend и вводите конкретные временные пороги и дистанции, что помогает предотвратить случайное распознавание свайпа, когда пользователь планировал лишь коснуться экрана.

Привязка к различным устройствам

События прикосновения могут быть разными в зависимости от браузера и устройства, в связи с чем реализацию необходимо тестировать на различных платформах для обеспечения единообразного пользовательского опыта, включая использование специфичных для браузеров префиксов и свойств.

Обработка свайпов с помощью библиотек

Для распознавания свайпов и настройки порогов их срабатывания идеально подходит библиотека swiped-events.js , расположенная на GitHub. Она обеспечивает унифицированное распознавание жестов на различных платформах.

Распознавание свайпов на разных устройствах и браузерах

Используя класс Swipe из swiped-events.js , вы можете просто устанавливать коллбэки для свайпов в разных направлениях, что обеспечивает более структурированный код. Это помогает вашему распознаванию свайпов работать надежно на устройствах iPhone и Android в различных браузерах.

Визуализация распознавания свайпов

Жест свайпа на сенсорном экране аналогичен перемещению объекта:

Markdown Скопировать код Начало касания: 🖐 touchstart Движение пальцем: ➡️➡️➡️ (движение) Завершение касания: 🛬 touchend

Определение жеста как свайпа происходит по соответствию критериям расстояния и времени:

JS Скопировать код if (distanceTraveled > threshold && timeTaken < timeLimit) { // 🎯 Свайп точно распознан! }

Markdown Скопировать код 🖐⏱️➡️➡️➡️🛬🎯 # Для распознавания свайпа измеряется время от начала до завершения жеста # и проверяется перемещение на необходимое расстояние за ограниченный интервал времени.

Функциональность свайпа в различных браузерах

Проверяйте, как функция распознавания жестов работает в различных браузерах, проводя тестирование в таких приложениях как Chrome и Safari на iOS и Android, чтобы убедиться в эффективности реализации.

Реализация распознавания свайпов в jQuery

В jQuery для получения данных о точках касания используйте event.originalEvent.touches . Затем можно выяснить направление свайпа, анализируя изменения в координатах x и y.

Усовершенствование взаимодействия с жестами

Чтобы обеспечить чёткое взаимодействие с жестами, важно тестировать и улучшать код, опираясь на обратную связь пользователей. Это повышает точность распознавания свайпов и значительно улучшает пользовательский опыт.

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