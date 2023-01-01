Определение свайпа пальцем в JavaScript для iPhone и Android#Веб-разработка #Основы JavaScript #События в браузере
Быстрый ответ
// Устанавливаем основные события прикосновения
document.addEventListener("touchstart", handleTouchStart, false);
document.addEventListener("touchmove", handleTouchMove, false);
let xDown = null, yDown = null;
// Фиксируем изначальные координаты прикосновения
function handleTouchStart(evt) {
const { clientX, clientY } = evt.touches[0];
xDown = clientX; yDown = clientY;
}
// Отслеживаем движение пальца и определяем направление свайпа
function handleTouchMove(evt) {
if (!xDown || !yDown) {
return; // Если изначальные координаты не зафиксированы, прекращаем выполнение
}
const { clientX, clientY } = evt.touches[0];
const xDiff = xDown – clientX;
const yDiff = yDown – clientY;
// Вычисляем, был ли свайп выполнен по горизонтали или вертикали
if (Math.abs(xDiff) > Math.abs(yDiff)) {
console.log(xDiff > 0 ? "Свайп влево" : "Свайп вправо");
} else {
console.log(yDiff > 0 ? "Свайп вверх" : "Свайп вниз");
}
// Обнуляем координаты после распознавания свайпа
xDown = yDown = null;
}
Отличие одинарного клика от свайпа
Чтобы различать одинарные клики и свайпы, используйте событие touchend и вводите конкретные временные пороги и дистанции, что помогает предотвратить случайное распознавание свайпа, когда пользователь планировал лишь коснуться экрана.
Привязка к различным устройствам
События прикосновения могут быть разными в зависимости от браузера и устройства, в связи с чем реализацию необходимо тестировать на различных платформах для обеспечения единообразного пользовательского опыта, включая использование специфичных для браузеров префиксов и свойств.
Обработка свайпов с помощью библиотек
Для распознавания свайпов и настройки порогов их срабатывания идеально подходит библиотека
swiped-events.js, расположенная на GitHub. Она обеспечивает унифицированное распознавание жестов на различных платформах.
Распознавание свайпов на разных устройствах и браузерах
Используя класс Swipe из
swiped-events.js, вы можете просто устанавливать коллбэки для свайпов в разных направлениях, что обеспечивает более структурированный код. Это помогает вашему распознаванию свайпов работать надежно на устройствах iPhone и Android в различных браузерах.
Визуализация распознавания свайпов
Жест свайпа на сенсорном экране аналогичен перемещению объекта:
Начало касания: 🖐 touchstart
Движение пальцем: ➡️➡️➡️ (движение)
Завершение касания: 🛬 touchend
Определение жеста как свайпа происходит по соответствию критериям расстояния и времени:
if (distanceTraveled > threshold && timeTaken < timeLimit) {
// 🎯 Свайп точно распознан!
}
🖐⏱️➡️➡️➡️🛬🎯
# Для распознавания свайпа измеряется время от начала до завершения жеста
# и проверяется перемещение на необходимое расстояние за ограниченный интервал времени.
Функциональность свайпа в различных браузерах
Проверяйте, как функция распознавания жестов работает в различных браузерах, проводя тестирование в таких приложениях как Chrome и Safari на iOS и Android, чтобы убедиться в эффективности реализации.
Реализация распознавания свайпов в jQuery
В jQuery для получения данных о точках касания используйте
event.originalEvent.touches. Затем можно выяснить направление свайпа, анализируя изменения в координатах x и y.
Усовершенствование взаимодействия с жестами
Чтобы обеспечить чёткое взаимодействие с жестами, важно тестировать и улучшать код, опираясь на обратную связь пользователей. Это повышает точность распознавания свайпов и значительно улучшает пользовательский опыт.
Полезные материалы
- Touch events – веб-API | MDN — информация о событиях касания в веб-браузерах.
- Перевод событий касания в события мыши в JavaScript – Stack Overflow — советы от сообщества разработчиков.
- Hammer.JS — открытая библиотека для создания настраиваемых жестов на сенсорных устройствах.
- Слайдеры, удобные для тач-устройств в JavaScript | CSS-Tricks — обзор о том, как создать слайдеры, оптимизированные для касаний.
- Добавление тач-событий на ваш сайт | Статьи | web.dev — советы по улучшению взаимодействия с мобильными веб-страницами через интеграцию прикосновений.
- ZingTouch | JavaScript-библиотека для распознавания жестов на современных веб-страницах — ZingTouch для детектирования жестов.
- Touch Events — официальная спецификация событий касания от W3C.
Элина Баранова
разработчик Android