Определение скорости интернета в JavaScript: реальное время#Web API #Асинхронность #Fetch API
Быстрый ответ
Для измерения скорости интернета можно загрузить файл определенного размера и замерить время, за которое он будет получен. Вот пример кода:
// Размер файла в байтах (500 Кб)
const fileSize = 500 * 1024;
// Включаем счетчик времени
const start = performance.now();
// Загружаем файл (например, "speedTest.png")
fetch('speedTest.png?cache=' + Math.random()) // Обход кэширования
.then(response => response.blob())
.then(() => {
// Вычисляем скорость в Мбит/с
const speed = fileSize * 8 / (1024 * 1024 * ((performance.now() – start) / 1000));
console.log(`Скорость соединения: ${speed.toFixed(2)} Мбит/с. Летим как на крыльях ветра!`);
});
Для получения более точных результатов можно использовать файлы, которые обеспечивают наибольшую скорость загрузки, например, расположенные на серверах AWS S3, а также провести тестирование несколько раз, чтобы снизить вероятность случайных отклонений.
Оптимизация производительности: Особенности тестирования
Используйте API сетевой информации
С помощью API сетевой информации можно оценить скорость интернета без загрузки файлов:
if ('connection' in navigator) {
console.log(`Приближенная скорость: ${navigator.connection.downlink} Мбит/с. Будто в гороскоп глядишь!`);
}
Обратите внимание, что это API не во всех браузерах работает одинаково хорошо, и представленная информация является приблизительной.
Повышайте стабильность результатов с помощью многократных тестов
Для получения более надежной информации о скорости проведите серию загрузок файла и вычислите среднее значение:
async function testSpeed(iterations, file) {
let speeds = [];
for (let i = 0; i < iterations; i++) {
const start = performance.now();
await fetch(file + "?no-cache=" + Math.random()).then(response => response.blob());
const end = performance.now();
speeds.push(fileSize * 8 / (1024 * 1024 * (end – start) / 1000));
}
return (speeds.reduce((sum, speed) => sum + speed, 0) / speeds.length).toFixed(2);
}
Увеличивайте точность: Используйте файлы разных размеров
В зависимости от задачи используйте файлы разного размера: меньшие — для быстрых тестов, большие — для подробной проверки.
Гибкость обязательна: Адаптируйтесь к различным условиям устройств
Подстраивайтесь под технические возможности устройства пользователя: десктопы справляются с загрузкой больших файлов, тогда как для мобильных устройств подойдут меньшие тесты.
Визуализация
Вот схематичная иллюстрация процесса:
- Начинаем с загрузки небольшого файла (🏁).
- Запускаем секундомер (⏱️).
- По окончании загрузки файла останавливаем секундомер (🎌).
- Рассчитываем скорость как отношение размера файла к времени (🚗💨).
|Этапы
|Описание
|Старт (🏁)
|Запускаем секундомер (⏱️)
|Финиш (🎌)
|Останавливаем секундомер (⏱️)
|Скорость (🚗💨)
|Высчитываем результат (Превзошли ли мы скорость звука?)
Как автомобиль, изменяющий скорость в зависимости от качества дороги, ваш скрипт способен адаптироваться к скорости интернета.
Работа с реальными сценариями
Не дайте медленной связи замедлить процесс: Предложите альтернативные варианты
Адаптируйте контент под пользователя с медленным интернетом, уменьшите разрешение изображений или отключите автоматическое воспроизведение видео.
Используйте подход "lightweight": Минимизируйте нагрузку на слабые соединения
Предоставьте возможность отказаться от загрузки тяжелых элементов, чтобы даже при медленном интернете пользовательский опыт оставался приятным.
Держите пользователей в курсе: Информируйте о скорости интернета
Покажите текущую скорость интернет-соединения в реальном времени на вашем сайте, дабы пользователи были в курсе состояния своего подключения.
Полезные материалы
- API сетевой информации – Веб API | MDN — основательное руководство по использованию функций для работы со сведениями о сетевых соединениях в JavaScript.
- GitHub – beradrian/jsbandwidth: Оценка пропускной способности браузера — исходный код для тестирования скорости интернета с помощью JavaScript и XMLHttpRequest.
- Как определить скорость интернета с помощью JavaScript? – Stack Overflow — полезные советы от сообщества разработчиков о тестировании скорости интернета.
- network-speed – npm — весьма полезный NPM-пакет для оценки скорости загрузки и выгрузки данных.
- Performance: now() method – Веб API | MDN — API для точного измерения времени, что необходимо для анализа производительности.
- API сетевой информации | Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — проверьте поддержку API сетевой информации различными браузерами. Совершенно бесценный инструмент, подобный Сигналу Бэтмана.
Тимур Голубев
веб-разработчик