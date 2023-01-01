Определение скорости интернета в JavaScript: реальное время

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для измерения скорости интернета можно загрузить файл определенного размера и замерить время, за которое он будет получен. Вот пример кода:

JS Скопировать код // Размер файла в байтах (500 Кб) const fileSize = 500 * 1024; // Включаем счетчик времени const start = performance.now(); // Загружаем файл (например, "speedTest.png") fetch('speedTest.png?cache=' + Math.random()) // Обход кэширования .then(response => response.blob()) .then(() => { // Вычисляем скорость в Мбит/с const speed = fileSize * 8 / (1024 * 1024 * ((performance.now() – start) / 1000)); console.log(`Скорость соединения: ${speed.toFixed(2)} Мбит/с. Летим как на крыльях ветра!`); });

Для получения более точных результатов можно использовать файлы, которые обеспечивают наибольшую скорость загрузки, например, расположенные на серверах AWS S3, а также провести тестирование несколько раз, чтобы снизить вероятность случайных отклонений.

Оптимизация производительности: Особенности тестирования

Используйте API сетевой информации

С помощью API сетевой информации можно оценить скорость интернета без загрузки файлов:

JS Скопировать код if ('connection' in navigator) { console.log(`Приближенная скорость: ${navigator.connection.downlink} Мбит/с. Будто в гороскоп глядишь!`); }

Обратите внимание, что это API не во всех браузерах работает одинаково хорошо, и представленная информация является приблизительной.

Повышайте стабильность результатов с помощью многократных тестов

Для получения более надежной информации о скорости проведите серию загрузок файла и вычислите среднее значение:

JS Скопировать код async function testSpeed(iterations, file) { let speeds = []; for (let i = 0; i < iterations; i++) { const start = performance.now(); await fetch(file + "?no-cache=" + Math.random()).then(response => response.blob()); const end = performance.now(); speeds.push(fileSize * 8 / (1024 * 1024 * (end – start) / 1000)); } return (speeds.reduce((sum, speed) => sum + speed, 0) / speeds.length).toFixed(2); }

Увеличивайте точность: Используйте файлы разных размеров

В зависимости от задачи используйте файлы разного размера: меньшие — для быстрых тестов, большие — для подробной проверки.

Гибкость обязательна: Адаптируйтесь к различным условиям устройств

Подстраивайтесь под технические возможности устройства пользователя: десктопы справляются с загрузкой больших файлов, тогда как для мобильных устройств подойдут меньшие тесты.

Визуализация

Вот схематичная иллюстрация процесса:

Начинаем с загрузки небольшого файла (🏁). Запускаем секундомер (⏱️). По окончании загрузки файла останавливаем секундомер (🎌). Рассчитываем скорость как отношение размера файла к времени (🚗💨).

Этапы Описание Старт (🏁) Запускаем секундомер (⏱️) Финиш (🎌) Останавливаем секундомер (⏱️) Скорость (🚗💨) Высчитываем результат (Превзошли ли мы скорость звука?)

Как автомобиль, изменяющий скорость в зависимости от качества дороги, ваш скрипт способен адаптироваться к скорости интернета.

Работа с реальными сценариями

Не дайте медленной связи замедлить процесс: Предложите альтернативные варианты

Адаптируйте контент под пользователя с медленным интернетом, уменьшите разрешение изображений или отключите автоматическое воспроизведение видео.

Используйте подход "lightweight": Минимизируйте нагрузку на слабые соединения

Предоставьте возможность отказаться от загрузки тяжелых элементов, чтобы даже при медленном интернете пользовательский опыт оставался приятным.

Держите пользователей в курсе: Информируйте о скорости интернета

Покажите текущую скорость интернет-соединения в реальном времени на вашем сайте, дабы пользователи были в курсе состояния своего подключения.

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