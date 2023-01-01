Определение локали пользователя в браузере: JavaScript, ActionScript

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Быстрый ответ

Для установления локали пользователя применяются свойства navigator.language , отображающего основной язык пользователя, либо navigator.languages , которое возвращает набор предпочтительных пользователем языков.

JS Скопировать код const userLocale = navigator.language; console.log(userLocale); // Результат: 'en-US' const preferredLocales = navigator.languages; console.log(preferredLocales); // Результат: ['en-US', 'en', 'es']

Комплексное определение локали

Если браузер не поддерживает navigator.languages , можно использовать navigator.language или navigator.userLanguage для определения предпочтительного языка пользователя. В таком случае ваш код будет столь же надёжным, как и заранее разработанный план на чрезвычайную ситуацию.

JS Скопировать код const userLocale = navigator.languages ? navigator.languages[0] : (navigator.language || navigator.userLanguage); console.log(userLocale); // 'en-US' или язык по умолчанию, заданный в браузере

Настройка со стороны сервера через HTTP-заголовки

Для обеспечения локализации контента используйте HTTP-заголовок Accept-Language на стороне сервера. Однако, если пользователи захотят изменить свои языковые предпочтения, следует предусмотреть и такую возможность:

Параметры URL : Добавьте настройку языка прямо в параметры URL, подобно тайному коду в шпионском фильме.

: Добавьте настройку языка прямо в параметры URL, подобно тайному коду в шпионском фильме. Куки : Сохраните языковые предпочтения в куках, чтобы при следующем визите пользователь вновь получил контент на выбранном языке.

: Сохраните языковые предпочтения в куках, чтобы при следующем визите пользователь вновь получил контент на выбранном языке. Выбор пользователя: Позвольте изменять язык настолько просто, насколько легко выбирать между эспрессо и американо.

Корректное форматирование с использованием региональных форматов

Для правильного отображения дат и чисел в соответствии с локалью пользователя, воспользуйтесь Intl API . Оно поможет локализовать данные.

JS Скопировать код const numberFormat = new Intl.NumberFormat(userLocale); console.log(numberFormat.format(123456.78)); // Результат: '123,456.78' для 'en-US' const dateFormat = new Intl.DateTimeFormat(userLocale); console.log(dateFormat.format(new Date())); // Результат: '12/31/2023' для 'en-US'

Проверка совместимости с браузерами и обратной совместимости

Тестирование кода в разных браузерах и обеспечение его обратной совместимости являются ключевыми факторами для достижения доступности приложения для всех пользователей.

JS Скопировать код if ('Intl' in window) { const formatOptions = Intl.NumberFormat().resolvedOptions(); console.log(formatOptions.locale); // Результат: локаль, используемая объектом Intl }

Увеличение производительности с помощью предложения языков

Принимайте во внимание потребности аудитории и предоставляйте точные переводы, обеспечивая простое переключение между языками:

Оптимизация языков : Представьте ограниченный выбор языков для снижения нагрузки.

: Представьте ограниченный выбор языков для снижения нагрузки. Точные переводы : Обеспечьте высококачественные переводы для улучшения взаимодействия.

: Обеспечьте высококачественные переводы для улучшения взаимодействия. Удобство переключений: Предложите простой механизм для смены языков.

Визуализация

Определение локали пользователя напоминает уточнение его происхождения:

JS Скопировать код const userLocale = navigator.language || navigator.userLanguage;

Диалог мог бы выглядеть так:

Markdown Скопировать код 🌐 Браузер: "Привет! Откуда ты?" 👤 Пользователь: "Из Франции." 🌐 Браузер: "Превосходно, значит, твоя локаль – `fr-FR`!"

Это позволяет предоставить контент, который наилучшим образом учитывает культурный контекст пользователя.

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