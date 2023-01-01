Определение индекса дочернего узла в JavaScript без jQuery

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Быстрый ответ

Для быстрого определения индекса дочернего узла используйте метод .indexOf , применив его к коллекции .children родительского элемента:

JS Скопировать код const index = Array.from(parentNode.children).indexOf(childNode);

Данный метод позволяет узнать позицию childNode среди потомков parentNode.children , используя функцию .indexOf() .

Эффективные альтернативы циклам

Помимо основного способа, существуют альтернативные подходы, которые позволяют избежать использования обычных циклов:

Использование встроенных методов — выбор в пользу краткости и ясности: JS Скопировать код const index = Array.prototype.indexOf.call(parent.children, child); Метод call позволяет функции indexOf работать напрямую с псевдомассивом children . Применение возможностей ES6 — придание коду элегантности: JS Скопировать код const index = [...parent.children].indexOf(child); Оператор расширения помогает преобразовать children в массив, после чего можно использовать метод indexOf .

Обход трудностей при использовании

Методы могут испытывать проблемы в следующих ситуациях:

Если childNode не является прямым потомком, indexOf всегда возвращает -1 .

не является прямым потомком, всегда возвращает . При работе с текстовыми узлами предпочтительнее использовать childNodes вместо children и исключить узлы, не являющиеся элементами.

Альтернативные подходы к обходу DOM

Если преобразование children в массив невозможно, можно использовать свойство previousElementSibling :

JS Скопировать код function getChildIndex(child) { let index = 0; while ((child = child.previousElementSibling) != null) index++; return index; }

С помощью previousElementSibling можно исследовать предыдущих "братьев" элемента.

Визуализация

Пример, демонстрирующий поиск индекса дочернего узла:

Markdown Скопировать код Имеется семейное фото (👨‍👩‍👧‍👦), и вам нужно определить позицию второго ребенка. Формация: [👦, 👧, 👶, 👧]

Применяем .indexOf() к массиву детей, чтобы найти нужного нам ребенка (👶):

JS Скопировать код let children = parent.childNodes; let secondChild = children[2]; let childIndex = Array.prototype.indexOf.call(children, secondChild); console.log(childIndex);

На примере:

Markdown Скопировать код Идеальная поза: [👦(0), 👧(1), 👶(2), 👧(3)] Искомый ребенок: 👶 Результат: 👶 занимает позицию под индексом 2.

Визуализация помогает понять уникальную позицию узла в последовательности, словно место ребенка на семейном фото.

Будьте осторожны с совместимостью

Необходимо учитывать совместимость с разными версиями браузеров:

Современные браузеры хорошо справляются с предложенными методами, в отличие от устаревших.

Будьте осторожны при использовании нестандартных свойств, таких как parentIndex — они могут влиять на кросс-браузерную совместимость.

Использовать jQuery или нет

Несмотря на удобство использованиия методов jQuery, как .index() , чистый JavaScript обеспечивает большую скорость и не требует подключения внешних библиотек. ES6 предлагает эффективные средства для работы с DOM без использования jQuery.

Восхищение производительностью и эволюцией JavaScript

Новшества в JavaScript, такие как оператор расширения и Array.prototype.from , значительно упрощают выполение задач по определению индекса узла, делая код более читаемым и эффективным.

Инструменты для вашего арсенала

В общих случаях indexOf и преобразование в массив являются предпочтительными.

и преобразование в массив являются предпочтительными. При необходимости поддержки старых браузеров стоит освоить обход с использованием свойств соседних элементов.

Для исключения текстовых узлов предпочтительно использовать children вместо childNodes .

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