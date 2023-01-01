Определение и использование глобальной переменной в JavaScript

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Быстрый ответ

Для того, чтобы объявить глобальную переменную, можно присвоить значение через объект window :

JS Скопировать код function createGlobal() { window.globalVar = "Я везде, словно твой Wi-Fi"; } createGlobal(); console.log(globalVar); // Выведет "Я везде, словно твой Wi-Fi"

Следует помнить, что глобальные переменные имеют не слишком хорошую репутацию у разработчиков из-за рисков возникновения конфликтов имен и отрицательного воздействия на качество кода, поэтому рекомендуется использовать их осознанно.

Освоение области видимости: Понимание глобальных и локальных переменных

Переменные, объявленные вне функции, будут глобальными и доступны в любой части кода:

JS Скопировать код let myGlobalVar = "Привет, мир"; function printGlobalVar() { console.log(myGlobalVar); // Вывод "Привет, мир" } printGlobalVar();

Тем не менее, контролирование области видимости локальных переменных упрощает процесс отладки и предотвращает возникновение конфликтов.

Организованнее: Инкапсуляция при помощи модулей

Применение модулей делает код более читаемым и организованным, ограничивая область видимости переменных:

JS Скопировать код // vars.js let secretVar = "Ты меня не заметишь!"; export function revealSecret() { return secretVar; } // main.js import { revealSecret } from './vars.js'; console.log(revealSecret()); // Вызов "Ты меня не заметишь!"

Такой подход обеспечивает порядок как в отдельных файлах, так и в рамках всего проекта.

Нежелательное: Избегание неявных глобалов

Использование переменной без её объявления автоматически делает её глобальной:

JS Скопировать код function noVar() { ninjaVar = "Смотри мам, без var"; } noVar(); console.log(ninjaVar); // Вывод "Смотри мам, без var"

Такой подход несет в себе риски, поэтому всегда следует объявлять переменные с использованием var , let или const .

Универсальный доступ: объект globalThis

globalThis — это новый универсальный способ доступа к глобальным переменным:

JS Скопировать код function declareGlobalThis() { globalThis.globalParty = "Всех пригласили!"; } declareGlobalThis(); console.log(globalParty); // Вывод "Всех пригласили!"

Это удобное решение для использования в различных средах выполнения кода.

Берегите ваши переменные: правила наименования

Соблюдение конвенций именования переменных повышает читабельность и понимание кода:

JS Скопировать код let g_updateCycle = 24; // Префикс g_ указывает на глобальную переменную

Запомните, чаще всего код читают, а не пишут.

Защита ваших данных: Использование функций, ограничивающих видимость

Вы можете защитить глобальные переменные, применяя функции для контроля доступа к ним:

JS Скопировать код (function() { var myPrivateParty = "Только для избранных!"; window.publicParty = myPrivateParty; })(); console.log(publicParty); // Вывод "Только для избранных!"

Визуализация

Объявление глобальной переменной в JavaScript функции можно сравнить с установкой флага, который будет виден из любого места:

JS Скопировать код function plantFlag() { globalFlag = "🚩"; // Создаём глобальную переменную "globalFlag" }

Местоположение значения не влияет на его видимость – флаг будет отображаться из любого места:

Markdown Скопировать код До: [🏠, 🏢, 🏣] // Дома символизируют локальные переменные После: [🏠, 🏢, 🌐, 🏣] // Флаг (глобальная переменная) виден откуда угодно

Глобальная переменная — это выставленный флаг, который видно из любого места.

Опасность глобалов: Почему нужно стараться избегать глобальных переменных

Глобальные переменные способны вызывать непредсказуемые ошибки в коде. Отладка такого кода занимает много времени, поэтому их использование рекомендуется свести к минимуму.

Прибегайте к модулям, избегайте хаоса

Модули ES6 позволяют организовать код и упростить его понимание:

JS Скопировать код // Синтаксис модуля ES6 export const moduleNameVar = "Специально для вас в упаковке";

Такой подход вносит порядок в проект.

Обновление глобальных переменных: Будьте осторожны!

Обновление глобальных переменных внутри функций возможно, однако это может затруднить процесс отладки:

JS Скопировать код let aCupOfCoffee = 0; function moreCoffeePlease() { aCupOfCoffee++; // Обновляем значение переменной // Но помним, что хорошие привычки в кодировании приоритетнее привычки к кофе } moreCoffeePlease();

Присваивайте значения, не переобъявляйте: правильная работа с глобальными переменными

Для обновления глобальной переменной в функции не нужно её переобъявлять:

JS Скопировать код let statusMessage = "Инициализация..."; function updateStatus() { statusMessage = "Инициализация завершена!"; } updateStatus();

Не забывайте о важности тщательного и ответственного использования глобальных переменных!

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