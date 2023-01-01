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Определение и использование глобальной переменной в JavaScript
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Определение и использование глобальной переменной в JavaScript

#Основы JavaScript  #Синтаксис и типы данных  #Переменные и области видимости  
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Быстрый ответ

Для того, чтобы объявить глобальную переменную, можно присвоить значение через объект window:

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function createGlobal() {
  window.globalVar = "Я везде, словно твой Wi-Fi";
}
createGlobal();
console.log(globalVar); // Выведет "Я везде, словно твой Wi-Fi"

Следует помнить, что глобальные переменные имеют не слишком хорошую репутацию у разработчиков из-за рисков возникновения конфликтов имен и отрицательного воздействия на качество кода, поэтому рекомендуется использовать их осознанно.

Пошаговый план для смены профессии

Освоение области видимости: Понимание глобальных и локальных переменных

Переменные, объявленные вне функции, будут глобальными и доступны в любой части кода:

JS
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let myGlobalVar = "Привет, мир";
function printGlobalVar() {
  console.log(myGlobalVar); // Вывод "Привет, мир"
}
printGlobalVar();

Тем не менее, контролирование области видимости локальных переменных упрощает процесс отладки и предотвращает возникновение конфликтов.

Организованнее: Инкапсуляция при помощи модулей

Применение модулей делает код более читаемым и организованным, ограничивая область видимости переменных:

JS
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// vars.js
let secretVar = "Ты меня не заметишь!";

export function revealSecret() {
  return secretVar;
}

// main.js
import { revealSecret } from './vars.js';
console.log(revealSecret()); // Вызов "Ты меня не заметишь!"

Такой подход обеспечивает порядок как в отдельных файлах, так и в рамках всего проекта.

Нежелательное: Избегание неявных глобалов

Использование переменной без её объявления автоматически делает её глобальной:

JS
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function noVar() {
  ninjaVar = "Смотри мам, без var";
}
noVar();
console.log(ninjaVar); // Вывод "Смотри мам, без var"

Такой подход несет в себе риски, поэтому всегда следует объявлять переменные с использованием var, let или const.

Универсальный доступ: объект globalThis

globalThis — это новый универсальный способ доступа к глобальным переменным:

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function declareGlobalThis() {
  globalThis.globalParty = "Всех пригласили!";
}
declareGlobalThis();
console.log(globalParty); // Вывод "Всех пригласили!"

Это удобное решение для использования в различных средах выполнения кода.

Берегите ваши переменные: правила наименования

Соблюдение конвенций именования переменных повышает читабельность и понимание кода:

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let g_updateCycle = 24; // Префикс g_ указывает на глобальную переменную

Запомните, чаще всего код читают, а не пишут.

Защита ваших данных: Использование функций, ограничивающих видимость

Вы можете защитить глобальные переменные, применяя функции для контроля доступа к ним:

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(function() {
  var myPrivateParty = "Только для избранных!";
  window.publicParty = myPrivateParty;
})();
console.log(publicParty); // Вывод "Только для избранных!"

Визуализация

Объявление глобальной переменной в JavaScript функции можно сравнить с установкой флага, который будет виден из любого места:

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function plantFlag() {
    globalFlag = "🚩"; // Создаём глобальную переменную "globalFlag"
}

Местоположение значения не влияет на его видимость – флаг будет отображаться из любого места:

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До: [🏠, 🏢, 🏣] // Дома символизируют локальные переменные
После: [🏠, 🏢, 🌐, 🏣] // Флаг (глобальная переменная) виден откуда угодно

Глобальная переменная — это выставленный флаг, который видно из любого места.

Опасность глобалов: Почему нужно стараться избегать глобальных переменных

Глобальные переменные способны вызывать непредсказуемые ошибки в коде. Отладка такого кода занимает много времени, поэтому их использование рекомендуется свести к минимуму.

Прибегайте к модулям, избегайте хаоса

Модули ES6 позволяют организовать код и упростить его понимание:

JS
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// Синтаксис модуля ES6
export const moduleNameVar = "Специально для вас в упаковке";

Такой подход вносит порядок в проект.

Обновление глобальных переменных: Будьте осторожны!

Обновление глобальных переменных внутри функций возможно, однако это может затруднить процесс отладки:

JS
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let aCupOfCoffee = 0;
function moreCoffeePlease() {
  aCupOfCoffee++; // Обновляем значение переменной
  // Но помним, что хорошие привычки в кодировании приоритетнее привычки к кофе
}
moreCoffeePlease();

Присваивайте значения, не переобъявляйте: правильная работа с глобальными переменными

Для обновления глобальной переменной в функции не нужно её переобъявлять:

JS
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let statusMessage = "Инициализация...";
function updateStatus() {
  statusMessage = "Инициализация завершена!";
}
updateStatus();

Не забывайте о важности тщательного и ответственного использования глобальных переменных!

Полезные материалы

  1. Стандартные встроенные объекты – JavaScript | MDN – Подробное руководство по универсальным объектам JavaScript.
  2. Понимание переменных, области видимости и поднятия в JavaScript | DigitalOcean – Глубокий анализ взаимодействия переменных и области видимости в JavaScript.
  3. Глобальный объект – JavaScript Info – Подробнее о значении глобального объекта в JavaScript.
  4. Для чего нужно ключевое слово var в JavaScript? – Stack Overflow – Обсуждение применения ключевого слова var в JavaScript.
  5. Ты не знаешь JS: Область видимости и замыкания – Обзор глобальной области видимости и замыканий из серии книг "Ты не знаешь JS".
  6. Объект Window от W3Schools – Краткий обзор объекта window, необходимого для работы с глобальными переменными.
  7. Тайная жизнь объектов :: Выразительный JavaScript – Введение в объекты JavaScript, включая область видимости и связывание.
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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