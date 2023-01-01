Определение и использование глобальной переменной в JavaScript#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Переменные и области видимости
Быстрый ответ
Для того, чтобы объявить глобальную переменную, можно присвоить значение через объект
window:
function createGlobal() {
window.globalVar = "Я везде, словно твой Wi-Fi";
}
createGlobal();
console.log(globalVar); // Выведет "Я везде, словно твой Wi-Fi"
Следует помнить, что глобальные переменные имеют не слишком хорошую репутацию у разработчиков из-за рисков возникновения конфликтов имен и отрицательного воздействия на качество кода, поэтому рекомендуется использовать их осознанно.
Освоение области видимости: Понимание глобальных и локальных переменных
Переменные, объявленные вне функции, будут глобальными и доступны в любой части кода:
let myGlobalVar = "Привет, мир";
function printGlobalVar() {
console.log(myGlobalVar); // Вывод "Привет, мир"
}
printGlobalVar();
Тем не менее, контролирование области видимости локальных переменных упрощает процесс отладки и предотвращает возникновение конфликтов.
Организованнее: Инкапсуляция при помощи модулей
Применение модулей делает код более читаемым и организованным, ограничивая область видимости переменных:
// vars.js
let secretVar = "Ты меня не заметишь!";
export function revealSecret() {
return secretVar;
}
// main.js
import { revealSecret } from './vars.js';
console.log(revealSecret()); // Вызов "Ты меня не заметишь!"
Такой подход обеспечивает порядок как в отдельных файлах, так и в рамках всего проекта.
Нежелательное: Избегание неявных глобалов
Использование переменной без её объявления автоматически делает её глобальной:
function noVar() {
ninjaVar = "Смотри мам, без var";
}
noVar();
console.log(ninjaVar); // Вывод "Смотри мам, без var"
Такой подход несет в себе риски, поэтому всегда следует объявлять переменные с использованием
var,
let или
const.
Универсальный доступ: объект globalThis
globalThis — это новый универсальный способ доступа к глобальным переменным:
function declareGlobalThis() {
globalThis.globalParty = "Всех пригласили!";
}
declareGlobalThis();
console.log(globalParty); // Вывод "Всех пригласили!"
Это удобное решение для использования в различных средах выполнения кода.
Берегите ваши переменные: правила наименования
Соблюдение конвенций именования переменных повышает читабельность и понимание кода:
let g_updateCycle = 24; // Префикс g_ указывает на глобальную переменную
Запомните, чаще всего код читают, а не пишут.
Защита ваших данных: Использование функций, ограничивающих видимость
Вы можете защитить глобальные переменные, применяя функции для контроля доступа к ним:
(function() {
var myPrivateParty = "Только для избранных!";
window.publicParty = myPrivateParty;
})();
console.log(publicParty); // Вывод "Только для избранных!"
Визуализация
Объявление глобальной переменной в JavaScript функции можно сравнить с установкой флага, который будет виден из любого места:
function plantFlag() {
globalFlag = "🚩"; // Создаём глобальную переменную "globalFlag"
}
Местоположение значения не влияет на его видимость – флаг будет отображаться из любого места:
До: [🏠, 🏢, 🏣] // Дома символизируют локальные переменные
После: [🏠, 🏢, 🌐, 🏣] // Флаг (глобальная переменная) виден откуда угодно
Глобальная переменная — это выставленный флаг, который видно из любого места.
Опасность глобалов: Почему нужно стараться избегать глобальных переменных
Глобальные переменные способны вызывать непредсказуемые ошибки в коде. Отладка такого кода занимает много времени, поэтому их использование рекомендуется свести к минимуму.
Прибегайте к модулям, избегайте хаоса
Модули ES6 позволяют организовать код и упростить его понимание:
// Синтаксис модуля ES6
export const moduleNameVar = "Специально для вас в упаковке";
Такой подход вносит порядок в проект.
Обновление глобальных переменных: Будьте осторожны!
Обновление глобальных переменных внутри функций возможно, однако это может затруднить процесс отладки:
let aCupOfCoffee = 0;
function moreCoffeePlease() {
aCupOfCoffee++; // Обновляем значение переменной
// Но помним, что хорошие привычки в кодировании приоритетнее привычки к кофе
}
moreCoffeePlease();
Присваивайте значения, не переобъявляйте: правильная работа с глобальными переменными
Для обновления глобальной переменной в функции не нужно её переобъявлять:
let statusMessage = "Инициализация...";
function updateStatus() {
statusMessage = "Инициализация завершена!";
}
updateStatus();
Не забывайте о важности тщательного и ответственного использования глобальных переменных!
Полезные материалы
- Стандартные встроенные объекты – JavaScript | MDN – Подробное руководство по универсальным объектам JavaScript.
- Понимание переменных, области видимости и поднятия в JavaScript | DigitalOcean – Глубокий анализ взаимодействия переменных и области видимости в JavaScript.
- Глобальный объект – JavaScript Info – Подробнее о значении глобального объекта в JavaScript.
- Для чего нужно ключевое слово var в JavaScript? – Stack Overflow – Обсуждение применения ключевого слова var в JavaScript.
- Ты не знаешь JS: Область видимости и замыкания – Обзор глобальной области видимости и замыканий из серии книг "Ты не знаешь JS".
- Объект Window от W3Schools – Краткий обзор объекта window, необходимого для работы с глобальными переменными.
- Тайная жизнь объектов :: Выразительный JavaScript – Введение в объекты JavaScript, включая область видимости и связывание.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик