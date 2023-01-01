Определение абсолютной позиции элемента с jQuery#Веб-разработка #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
Для того чтобы определить абсолютное положение элемента, достаточно воспользоваться методом
.offset() из библиотеки jQuery:
var pos = $('#yourElement').offset(); // И ваши координаты готовы!
Координаты верхнего края и левого угла элемента можно получить через
pos.top и
pos.left.
А что делать с элементами с фиксированным позиционированием? В этом случае поможет метод
.css(), а также преобразование полученных значений в целые числа:
var posY = parseInt($('#yourElement').css('top'), 10);
var posX = parseInt($('#yourElement').css('left'), 10);
Теперь вам не придется использовать компас!
Учет прокрутки и фиксированного позиционирования
В эру интернета вопрос работы с прокруткой остается актуальным. Если у вас имеются элементы с фиксированным позиционированием, важно учитывать смещение, вызванное прокруткой страницы:
var scrollPosY = $(window).scrollTop(); // Насколько прокрутили страницу вертикально?
var scrollPosX = $(window).scrollLeft(); // А горизонтально?
Сочетание этих данных с позицией элемента позволит вам всегда точно определить его местоположение.
Учет видимости
Невидимые элементы могут поставить вас перед сложной задачей "найти и обнаружить". jQuery примет на себя роль надежного помощника. Если элемент невидим, метод
.offset() может вернуть
0 или неактуальные значения. Будьте внимательны:
if ($('#yourElement').is(':visible')) {
// Все хорошо, продолжаем работу с .offset()
} else {
// Внимание! Используем .css('top') и .css('left')
}
Визуализация
Элемент: 🔎
Начало документа: 🏰
#yourElement.offset(): 🧭 (Координаты)
Расстояние от элемента до начала документа 🏰: { top: Y, left: X }
Обеспечение стабильности результатов через CSS
С целью обеспечения стабильной работы метода
.offset(), устанавливайте
position: absolute в стилях элемента:
#yourElement {
position: absolute; // Мы твердо стоим на земле, несмотря на все движения вокруг!
}
Позиция против смещения: понимаем различия
Метод
.offset() возвращает положение элемента в контексте документа. В свою очередь,
.position() выдает координаты относительно ближайшего позиционированного предка:
var parentPos = $('#yourElement').position();
При этом метод
.position() опирается на позиционное родство элементов.
Меняющаяся обстановка: оставаться адаптивными
На динамичных веб-страницах, где контент и анимация неустанно меняются, позиции элементов могут изменяться со временем. Чтобы оставаться в курсе, синхронизируйте вызовы
.offset() с событиями на странице:
$(window).on('resize scroll', function() {
// Будьте готовы: веб-страница не ждет!
});
Полезные материалы
- .offset() | Документация jQuery API
- Разница между position() и offset()в jQuery – Stack Overflow
- Введение в DOM – Веб API | MDN
- Метод getBoundingClientRect() элемента – Веб API | MDN
- Определение позиции (X,Y) HTML элемента – Stack Overflow
- .scrollTop() | Документация jQuery API
- Абсолютное позиционирование внутри относительного – CSS-Tricks
Элина Баранова
разработчик Android