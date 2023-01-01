Определение абсолютной позиции элемента с jQuery

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Быстрый ответ

Для того чтобы определить абсолютное положение элемента, достаточно воспользоваться методом .offset() из библиотеки jQuery:

JS Скопировать код var pos = $('#yourElement').offset(); // И ваши координаты готовы!

Координаты верхнего края и левого угла элемента можно получить через pos.top и pos.left .

А что делать с элементами с фиксированным позиционированием? В этом случае поможет метод .css() , а также преобразование полученных значений в целые числа:

JS Скопировать код var posY = parseInt($('#yourElement').css('top'), 10); var posX = parseInt($('#yourElement').css('left'), 10);

Теперь вам не придется использовать компас!

Учет прокрутки и фиксированного позиционирования

В эру интернета вопрос работы с прокруткой остается актуальным. Если у вас имеются элементы с фиксированным позиционированием, важно учитывать смещение, вызванное прокруткой страницы:

JS Скопировать код var scrollPosY = $(window).scrollTop(); // Насколько прокрутили страницу вертикально? var scrollPosX = $(window).scrollLeft(); // А горизонтально?

Сочетание этих данных с позицией элемента позволит вам всегда точно определить его местоположение.

Учет видимости

Невидимые элементы могут поставить вас перед сложной задачей "найти и обнаружить". jQuery примет на себя роль надежного помощника. Если элемент невидим, метод .offset() может вернуть 0 или неактуальные значения. Будьте внимательны:

JS Скопировать код if ($('#yourElement').is(':visible')) { // Все хорошо, продолжаем работу с .offset() } else { // Внимание! Используем .css('top') и .css('left') }

Визуализация

Markdown Скопировать код Элемент: 🔎 Начало документа: 🏰 #yourElement.offset(): 🧭 (Координаты) Расстояние от элемента до начала документа 🏰: { top: Y, left: X }

Обеспечение стабильности результатов через CSS

С целью обеспечения стабильной работы метода .offset() , устанавливайте position: absolute в стилях элемента:

CSS Скопировать код #yourElement { position: absolute; // Мы твердо стоим на земле, несмотря на все движения вокруг! }

Позиция против смещения: понимаем различия

Метод .offset() возвращает положение элемента в контексте документа. В свою очередь, .position() выдает координаты относительно ближайшего позиционированного предка:

JS Скопировать код var parentPos = $('#yourElement').position();

При этом метод .position() опирается на позиционное родство элементов.

Меняющаяся обстановка: оставаться адаптивными

На динамичных веб-страницах, где контент и анимация неустанно меняются, позиции элементов могут изменяться со временем. Чтобы оставаться в курсе, синхронизируйте вызовы .offset() с событиями на странице:

JS Скопировать код $(window).on('resize scroll', function() { // Будьте готовы: веб-страница не ждет! });

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