Округление чисел в JavaScript: почему .toFixed() возвращает строку#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Для округления числа с получением числового результата используйте
Math.round():
let roundedNumber = Math.round(yourNumber * Math.pow(10, decimalPlaces)) / Math.pow(10, decimalPlaces);
В качестве примера рассмотрим число 2.345, округлённое до двух знаков после запятой:
let roundedNumber = Math.round(2.345 * 100) / 100; // Получим 2.35
Таким образом вы получите число, а не строку.
Разбор числовых данных: справочник по округлению
Учитывайте данные особенности. Округление чисел в JavaScript имеет важные нюансы, которые мы постепенно проанализируем.
Округление целых чисел: простота – залог успешного результата
В случаях, когда требуется округлить число до целого, используйте:
let cleanInteger = Math.round(yourNumber); // Округляем до ближайшего целого
Быстрое преобразование: уверенный подход
Вы всегда можете превратить строку, полученную от
.toFixed(), обратно в число:
let fitNumber = +yourNumber.toFixed(2); // Используйте унарный плюс
Его альтернатива:
let transformedNumber = Number(yourNumber.toFixed(2)); // Или примените конструктор Number
Точное округление: инструкция для стремящихся к идеалу
Берегитесь проблем, связанных с плавающей точкой. Можно избежать ошибок, используя
Math.pow() и
parseFloat():
let shrewdlyRounded = parseFloat((yourNumber * Math.pow(10, decimalPlaces) / Math.pow(10, decimalPlaces)).toFixed(decimalPlaces)); // Выполнено верно!
Визуализация
Метод
.toFixed() можно сравнить с обрезанием дерева до определённого количества ветвей, где вы работаете с числом:
let tree = 13.5678; // 🌳 у дерева перебор с ветвями
tree.toFixed(2); // 🌳🌳 теперь "подстрижено" до строки с двумя знаками после запятой: "13.57"
Преобразование обратно в число: Представьте, что дерево становится деревянной фигурой:
Number(tree.toFixed(2)); // 🌳🌳🗿 наше дерево теперь – фигурка Пиноккио!
Глубиный разбор аспектов округления
Систематизируем информацию об округлении.
Встреча со специфичными случаями
Обратите внимание на особые ситуации, в частности, при округлении
.5:
Math.round(0.5); // Вернёт 1
Math.floor(0.5); // Вернёт 0
Внимание к производительности
Если вам важна производительность, не используйте
Math.pow() в циклах:
let powerPlay = Math.pow(10, decimalPlaces);
for (let i = 0; i < largeArray.length; i++) {
largeArray[i] = Math.round(largeArray[i] * powerPlay) / powerPlay;
}
Избегаем ошибок с плавающей точкой
Для предотвращения ошибок с плавающей точкой используйте внешний инструмент, например
decimal.js:
let Decimal = require('decimal.js');
let superRounded = new Decimal(yourNumber).toFixed(decimalPlaces); // Это надёжный способ округления.
Полезные материалы
- Number.prototype.toFixed() – JavaScript | MDN — Ваше руководство по
.toFixed()
- Javascript toFixed Not Rounding – Stack Overflow — Обсуждение вопроса в сообществе разработчиков
- JavaScript Number Reference — Справочник по объекту Number в JavaScript
- JavaScript toFixed() Method — Полезные заметки для улучшения навыков программирования
- ECMAScript® 2024 Language Specification — Спецификации записи чисел в языке ECMAScript
- GitHub – MikeMcl/decimal.js: An arbitrary-precision Decimal type for JavaScript — Улучшенные возможности работы с числами в JavaScript
- Douglas Crockford's JavaScript — Изучите глубинные аспекты JavaScript с помощью Дугласа Крокфорда.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик