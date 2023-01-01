Округление чисел в JavaScript: почему .toFixed() возвращает строку

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Быстрый ответ

Для округления числа с получением числового результата используйте Math.round() :

JS Скопировать код let roundedNumber = Math.round(yourNumber * Math.pow(10, decimalPlaces)) / Math.pow(10, decimalPlaces);

В качестве примера рассмотрим число 2.345, округлённое до двух знаков после запятой:

JS Скопировать код let roundedNumber = Math.round(2.345 * 100) / 100; // Получим 2.35

Таким образом вы получите число, а не строку.

Разбор числовых данных: справочник по округлению

Учитывайте данные особенности. Округление чисел в JavaScript имеет важные нюансы, которые мы постепенно проанализируем.

Округление целых чисел: простота – залог успешного результата

В случаях, когда требуется округлить число до целого, используйте:

JS Скопировать код let cleanInteger = Math.round(yourNumber); // Округляем до ближайшего целого

Быстрое преобразование: уверенный подход

Вы всегда можете превратить строку, полученную от .toFixed() , обратно в число:

JS Скопировать код let fitNumber = +yourNumber.toFixed(2); // Используйте унарный плюс

Его альтернатива:

JS Скопировать код let transformedNumber = Number(yourNumber.toFixed(2)); // Или примените конструктор Number

Точное округление: инструкция для стремящихся к идеалу

Берегитесь проблем, связанных с плавающей точкой. Можно избежать ошибок, используя Math.pow() и parseFloat() :

JS Скопировать код let shrewdlyRounded = parseFloat((yourNumber * Math.pow(10, decimalPlaces) / Math.pow(10, decimalPlaces)).toFixed(decimalPlaces)); // Выполнено верно!

Визуализация

Метод .toFixed() можно сравнить с обрезанием дерева до определённого количества ветвей, где вы работаете с числом:

JS Скопировать код let tree = 13.5678; // 🌳 у дерева перебор с ветвями tree.toFixed(2); // 🌳🌳 теперь "подстрижено" до строки с двумя знаками после запятой: "13.57"

Преобразование обратно в число: Представьте, что дерево становится деревянной фигурой:

JS Скопировать код Number(tree.toFixed(2)); // 🌳🌳🗿 наше дерево теперь – фигурка Пиноккио!

Глубиный разбор аспектов округления

Систематизируем информацию об округлении.

Встреча со специфичными случаями

Обратите внимание на особые ситуации, в частности, при округлении .5 :

JS Скопировать код Math.round(0.5); // Вернёт 1 Math.floor(0.5); // Вернёт 0

Внимание к производительности

Если вам важна производительность, не используйте Math.pow() в циклах:

JS Скопировать код let powerPlay = Math.pow(10, decimalPlaces); for (let i = 0; i < largeArray.length; i++) { largeArray[i] = Math.round(largeArray[i] * powerPlay) / powerPlay; }

Избегаем ошибок с плавающей точкой

Для предотвращения ошибок с плавающей точкой используйте внешний инструмент, например decimal.js :

JS Скопировать код let Decimal = require('decimal.js'); let superRounded = new Decimal(yourNumber).toFixed(decimalPlaces); // Это надёжный способ округления.

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