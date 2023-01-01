Округление чисел с плавающей точкой в JavaScript: Math.round()

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Быстрый ответ

Чтобы округлить число с плавающей точкой до двух знаков после запятой, можно применить следующую функцию:

JS Скопировать код const round = (num) => Math.round(num * 100) / 100; console.log(round(5.123)); // И получаем 5.12

Если требуется округление до n знаков после запятой, замените 100 на 10**n .

Особенности округления с помощью метода toFixed

Метод toFixed() в JavaScript особенно удобен для округления числа до определенного количества знаков после запятой. Он возвращает строковое значение.

JS Скопировать код let rounded = (num, decimals) => Number(num.toFixed(decimals)); console.log(rounded(6.688689, 2)); // Округляем до 6.69

Учтите, что toFixed() округляет число вверх или вниз в зависимости от того, превышает ли последняя цифра 5 или нет.

Методы округления и нежданные сложности

Существует не один путь к Риму...

В JavaScript возможно несколько вариантов округления:

Math.round(num) – универсальное округление до ближайшего целого числа.

– универсальное округление до ближайшего целого числа. Math.ceil(num) – всегда округляет число вверх.

– всегда округляет число вверх. Math.floor(num) – всегда округляет вниз.

Чтобы округлить с нужной точностью с помощью этих методов, используйте умножение и деление на 10^n .

...И непредвиденные трудности

Числа с плавающей точкой иногда вызывают проблемы из-за особенностей вычислений. Для минимизации ошибок можно применять дополнительные проверки или искать помощи у специализированных библиотек для точных вычислений.

Создание собственной функции округления

Если потребуется более гибкий контроль, стоит подумать о создании собственной функции decimalAdjust :

JS Скопировать код function decimalAdjust(type, value, exp) { if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0) { return Math[type](value); } value = +value; exp = +exp; if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0)) { return NaN; } value = value.toString().split('e'); value = Math[type](+(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] – exp) : -exp))); value = value.toString().split('e'); return +(value[0] + 'e' + (value[1] ? (+value[1] + exp) : exp)); } const round10 = (value, exp) => decimalAdjust('round', value, exp);

Сравнение производительности: какой способ быстрее?

Сравнивая производительность методов округления, можно выбрать наиболее оптимальный вариант:

JS Скопировать код console.time('Используя toFixed'); for (let i = 0; i < 100000; i++) { (Math.PI).toFixed(2); } console.timeEnd('Используя toFixed'); // Фиксируем время! console.time('Используя умножение/деление'); for (let i = 0; i < 100000; i++) { Math.round(Math.PI * 100) / 100; } console.timeEnd('Используя умножение/деление'); // Кто быстрее?

Визуализация

Для наглядности привожу эмодзи, которые иллюстрируют различные методы округления:

Markdown Скопировать код | Метод | Эквивалент с эмодзи | | -------------------- | ------------------ | | Math.round(3.14) | 🌳🟩 → 🌳 | | Math.ceil(3.14) | 🌳🔼 → 🌲 | | Math.floor(3.14) | 🌳🔽 → 🌴 | | +(3.14159.toFixed(2))| 🌳📏 → 🎄 |

Как и в садоводстве, где аккуратная обрезка приводит к красоте, так и в округлении чисел точность имеет значение.

Округление: то, что не расскажут в учебниках

Метод Number.toPrecision() может быть использован как скрытый инструмент для округления числа до определенного количества значимых чисел:

JS Скопировать код let num = 5.123456; console.log(+num.toPrecision(4)); // Мы получаем 5.123

Унарный оператор + в данном случае конвертирует строку обратно в число.

За рамками стандартных методов

Для более сложных ситуаций с округлением вы можете обратиться к npm-пакетам, таким как mathjs , decimal.js или exact-round – они предлагают готовые решения для различных задач.

Внимание к деталям

Когда речь идет о финансовых или научных вычислениях, важно тщательно тестировать выбранный метод округления для обеспечения точности результатов.

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