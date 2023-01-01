Округление чисел до одного десятичного знака в JavaScript

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Быстрый ответ

Для быстрого округления используйте комбинацию .toFixed(1) и Number :

JS Скопировать код const rounded = Number(2.345.toFixed(1)); // получаем 2.3

Важно помнить, что toFixed возвращает строку, поэтому следует быть осторожным при ее использовании.

Глубже в методы округления в JavaScript

Рассмотрим тщательнее инструментарий JavaScript для округления чисел:

Простейший метод: использование Math.round() с масштабированием

Чтобы округлить число, умножьте его на 10, округлите, а затем разделите на 10. Этот подход прост и эффективен.

JS Скопировать код const roundOneDecimal = num => Math.round(num * 10) / 10;

Метод с сохранением формата: toFixed()

Метод toFixed() обеспечивает строгую последовательность, возвращая одну десятую даже для целых чисел:

JS Скопировать код console.log((2.345).toFixed(1)); // "2.3" — отлично! console.log((2).toFixed(1)); // "2.0" — с нулем после запятой

Так как toFixed() возвращает строку, не забывайте преобразовывать результат в число:

JS Скопировать код const toNumber = parseFloat((2.345).toFixed(1)); // получаем число 2.3

Создание персональной функции округления: функция round

Вы можете создать свою функцию округления, используя Math.pow() , чтобы легко настроить точность:

JS Скопировать код const customRound = (num, decimals) => { const factor = Math.pow(10, decimals); return Math.round(num * factor) / factor; };

Обработка крайних случаев и отрицательных чисел

Будьте осторожны с округлением на пользу банка и отрицательными числами. Обрабатывайте крайние случаи аккуратно:

JS Скопировать код const roundNegative = num => -Math.round(-num * 10) / 10;

Использование библиотеки lodash

Функция _round из библиотеки lodash обеспечивает надежное округление как положительных, так и отрицательных чисел:

JS Скопировать код const rounded = _.round(2.345, 1);

Проблемы точности и способы их решения

Умножение на 10 может привести к проблемам точности с плавающей запятой. В таких случаях лучше использовать Math.pow() :

JS Скопировать код const rounder = (num, places) => Math.round(num * Math.pow(10, places)) / Math.pow(10, places);

Визуализация

Ужели б не воспринимать округление чисел как некую игру, где задание – наилучшим образом сформировать число:

Markdown Скопировать код Исходное число: 2.86 🔮 Задача: округлить до одного знака после запятой Результат: 2.9 🎯

Применим правила JavaScript для округления:

JS Скопировать код parseFloat("2.86").toFixed(1); // Округление JavaScript: получаем 2.9

Какой метод выбрать и когда?

Выбор метода зависит от конкретной задачи:

Простое округление

Для однократного использования : Number(2.86.toFixed(1))

: Если важен скорость выполнения!

Профессиональный подход

Для работы с деньгами : воспользуйтесь toFixed() для визуального отображения десятичных чисел.

: воспользуйтесь для визуального отображения десятичных чисел. Точность и строгость.

Обработка данных

При дополнительных расчетах : примените parseFloat() после toFixed() .

: примените после . Чтобы идеально совместить числа и строки для точного результата.

Когда важен контроль точности

Для гибкости : создайте персональную функцию округления с возможностью выбора точности.

: создайте персональную функцию округления с возможностью выбора точности. Здесь ключом к успеху является точность.

Для сложных случаев

При работе со сложными числами : используйте lodash для последовательного округления чисел любого типа.

: используйте lodash для последовательного округления чисел любого типа. Консистентность – ваш главный девиз.

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