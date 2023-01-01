Округление чисел до одного десятичного знака в JavaScript#Основы JavaScript #Синтаксис и типы данных #Операторы и выражения
Быстрый ответ
Для быстрого округления используйте комбинацию
.toFixed(1) и
Number:
const rounded = Number(2.345.toFixed(1)); // получаем 2.3
Важно помнить, что
toFixed возвращает строку, поэтому следует быть осторожным при ее использовании.
Глубже в методы округления в JavaScript
Рассмотрим тщательнее инструментарий JavaScript для округления чисел:
Простейший метод: использование
Math.round() с масштабированием
Чтобы округлить число, умножьте его на 10, округлите, а затем разделите на 10. Этот подход прост и эффективен.
const roundOneDecimal = num => Math.round(num * 10) / 10;
Метод с сохранением формата:
toFixed()
Метод
toFixed() обеспечивает строгую последовательность, возвращая одну десятую даже для целых чисел:
console.log((2.345).toFixed(1)); // "2.3" — отлично!
console.log((2).toFixed(1)); // "2.0" — с нулем после запятой
Так как
toFixed() возвращает строку, не забывайте преобразовывать результат в число:
const toNumber = parseFloat((2.345).toFixed(1)); // получаем число 2.3
Создание персональной функции округления: функция
round
Вы можете создать свою функцию округления, используя
Math.pow(), чтобы легко настроить точность:
const customRound = (num, decimals) => {
const factor = Math.pow(10, decimals);
return Math.round(num * factor) / factor;
};
Обработка крайних случаев и отрицательных чисел
Будьте осторожны с округлением на пользу банка и отрицательными числами. Обрабатывайте крайние случаи аккуратно:
const roundNegative = num => -Math.round(-num * 10) / 10;
Использование библиотеки lodash
Функция
_round из библиотеки lodash обеспечивает надежное округление как положительных, так и отрицательных чисел:
const rounded = _.round(2.345, 1);
Проблемы точности и способы их решения
Умножение на 10 может привести к проблемам точности с плавающей запятой. В таких случаях лучше использовать
Math.pow():
const rounder = (num, places) => Math.round(num * Math.pow(10, places)) / Math.pow(10, places);
Визуализация
Ужели б не воспринимать округление чисел как некую игру, где задание – наилучшим образом сформировать число:
Исходное число: 2.86 🔮
Задача: округлить до одного знака после запятой
Результат: 2.9 🎯
Применим правила JavaScript для округления:
parseFloat("2.86").toFixed(1); // Округление JavaScript: получаем 2.9
Какой метод выбрать и когда?
Выбор метода зависит от конкретной задачи:
Простое округление
- Для однократного использования:
Number(2.86.toFixed(1))
- Если важен скорость выполнения!
Профессиональный подход
- Для работы с деньгами: воспользуйтесь
toFixed()для визуального отображения десятичных чисел.
- Точность и строгость.
Обработка данных
- При дополнительных расчетах: примените
parseFloat()после
toFixed().
- Чтобы идеально совместить числа и строки для точного результата.
Когда важен контроль точности
- Для гибкости: создайте персональную функцию округления с возможностью выбора точности.
- Здесь ключом к успеху является точность.
Для сложных случаев
- При работе со сложными числами: используйте lodash для последовательного округления чисел любого типа.
- Консистентность – ваш главный девиз.
Полезные материалы
- Number.prototype.toFixed() – JavaScript | MDN – подробнее о
toFixed().
- Math.round(num) против num.toFixed(0) и различия в браузерах – Stack Overflow – сравнение
Math.round()и
toFixed().
- Метод toFixed() в JavaScript – все, что важно знать о
toFixed().
- Числа в JavaScript – подробное исследование чисел в JavaScript.
- Как округлить число до двух знаков после запятой, если это необходимо – Stack Overflow – обсуждение различных аспектов округления.
- JavaScript: самый неправильно понятый язык программирования в мире – иногда всем нужна декодирующая таблица.
- ECMA-262 – Ecma International – официальные стандарты JavaScript.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик