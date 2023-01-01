Одновременное присвоение одного значения нескольким переменным в JS

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Быстрый ответ

Задать одинаковое значение нескольким переменным в JavaScript можно при помощи цепочки присваиваний с оператором = :

JS Скопировать код let a = b = c = 5; // Лаконично и эффективно!

Так, переменные a, b и c получат число 5.

Области видимости и объявления: вводные замечания

Важно понимать области видимости переменных, работая с цепочками присваиваний. Используя let или const , можно предотвратить загрязнение глобальной области видимости:

JS Скопировать код let a, b, c; a = b = c = 5; // Чисто и аккуратно!

Такие объявления гарантируют сохранность переменных a, b и c в рамках их области видимости. Сначала объявляем, затем присваиваем!

Правило справа налево: последовательность имеет значение

В JavaScript выполнение цепочек присваиваний происходит по правилу справа налево:

JS Скопировать код let a = b = c = 5; // Цепная реакция!

Сначала число 5 присваивается c, затем значение c передается b, и наконец b передает свое значение a. Каждая переменная получает значение в определённом порядке.

Деструктуризация и Array.fill: союзники инициализации

При необходимости инициализации сразу нескольких переменных можно использовать Array.fill() в сочетании с деструктурирующим присваиванием:

JS Скопировать код let [a, b, c] = Array(3).fill(5); // Все гениальное – просто!

При этом переменные a, b и c получают значение 5 одной операцией.

Копирование или ссылка: понимание присваивания объектов

Работая с объектами, важно учесть особенность, связанную с ссылочным типом данных:

JS Скопировать код let a = b = c = { count: 5 }; // Они все вместе.

Любые изменения в одном объекте, например в a.count, затронут и b, и c. Для обеспечения независимости объектов следует использовать клонирование:

JS Скопировать код let a = { ...{ count: 5 } }; let b = { ...{ count: 5 } }; let c = { ...{ count: 5 } }; // Каждый – сам по себе!

Теперь a, b и c являются независимыми объектами с одинаковыми значениями.

Визуализация

Представьте, что несколько переменных содержат идентичное значение. Например, это могут быть однотипные посты в социальной сети:

Markdown Скопировать код | Пост | Сообщение | | ----------- | ---------------------- | | Пост1 | JavaScript приносит радость!👩‍💻 | | Пост2 | JavaScript приносит радость!👩‍💻| | Пост3 | JavaScript приносит радость!👩‍💻|

А это их JavaScript-аналог:

JS Скопировать код let post1 = post2 = post3 = 'JavaScript приносит радость!👩‍💻'; // Все об одном и том же

Все переменные "выражают" одно и то же, содержа в себе одинаковые значения.

Уголок кода: остерегайтесь подводных камней

Важно всегда оставаться начеку и избегать потенциальных проблем:

Не создавайте бесконечные генераторы в циклах — это может привести к катастрофе.

в — это может привести к катастрофе. Производительность может отличаться при использовании Array.fill() и при ручном присваивании, особенно когда речь идет о большом количестве переменных.

и при ручном присваивании, особенно когда речь идет о большом количестве переменных. Устаревшие браузеры могут не поддерживать некоторые современные методы, например Array.fill() . Всегда под рукой имейте инструменты транспиляции.

Сохранение простоты и читаемости

Как и в кулинарии, важно найти баланс: лишний шаг может усложнить код, а его отсутствие – затруднит чтение. Читаемость и простота должны поддерживаться в гармонии. Сокращенные записи могут казаться привлекательными, но смогут затруднить последующее восприятие и поддержку кода.

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