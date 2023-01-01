Очистка содержимого <div> элементов внутри родителя jQuery#Веб-разработка #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
Для очистки содержимого всех дочерних
<div>, располагающихся в границах родительского
<div>, задайте свойству
innerHTML родителя значение пустой строки:
document.querySelector('#parentDiv').innerHTML = '';
Учтите, что
#parentDiv должно соответствовать ID вашего родительского
<div> для успешной очистки его содержимого.
Если вам больше по душе компактность jQuery, вы можете опробовать и это изящное решение:
$('#parentDiv').empty();
jQuery в сравнении с Vanilla JavaScript
Несмотря на краткость синтаксиса jQuery, важно определить, соответствует ли он вашим целям. Во многих случаях использование Vanilla JavaScript позволяет достигнуть желаемого результата без необходимости подключения дополнительных библиотек.
Визуализация
Приготовьтесь к миссии по очистке, цель которой — убрать всё содержимое (📦) из ваших div-домиков (🏠), находящихся в рамках родительского div-дома (🏡):
До: 🏡[🏠{📦}, 🏠{📦}, 🏠{📦}]
С помощью JavaScript вы можете моментально очистить коробки:
document.querySelectorAll('.house-div').forEach(div => div.innerHTML = '');
И после ваших действий:
После: 🏡[🏠{}, 🏠{}, 🏠{}]
В итоге каждый домик-
div (🏠) внутри родительского div-дома (🏡) становится пустым, сохраняя при этом свою структуру.
Перебор дочерних div
Один из простых и эффективных способов очистки содержимого нескольких дочерних
<div> — это их перебор с присваиванием свойства
innerHTML пустой строки:
let childDivs = parentDiv.getElementsByTagName('div');
for (let div of childDivs) {
div.innerHTML = '';
}
Этот цикл
for...of является современным, выразительным и предоставляет удобную возможность обходить все дочерние элементы.
Рассмотрение других методов
При обсуждении других методов, таких как
.textContent = '' или
.html(''), стоит учесть:
Изменение
.textContentили
.innerHTMLимеет прямое влияние на вёрстку и производительность.
Методы jQuery вроде
.text('')и
.html('')включают внутренние процессы парсинга текста или HTML, что делает их менее эффективными для очистки по сравнению с использованием
.empty().
Ваш выбор метода должен основываться не только на текущих потребностях, но и на том, требуется ли сохранять обработчики событий или же их полностью удалять — контекст имеет значение.
Полезные материалы
- Свойство Element: innerHTML – Web API | MDN — Обязательное руководство для работы со свойством innerHTML при очистке элементов.
- Удаление всех дочерних элементов DOM-узла в JavaScript – Stack Overflow — Коллекция реальных примеров и решений от разработчиков.
- Метод Node: removeChild() – Web API | MDN — Подробная документация по применению метода удаления дочерних узлов в JavaScript.
- Удаление элемента | CSS-Tricks — Сборник полезных фрагментов кода для удаления элементов в различных контекстах.
- Модификация документа — Исчерпывающее руководство по динамическому изменению структуры DOM.
- DOM-узлы JavaScript — Доступная для понимания информация для изучения и работы с DOM-узлами.
- Метод Document: querySelector() – Web API | MDN — Основное руководство по использованию querySelector для выбора и очистки элементов.
Элина Баранова
разработчик Android