Очистка содержимого <div> элементов внутри родителя jQuery

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Быстрый ответ

Для очистки содержимого всех дочерних <div> , располагающихся в границах родительского <div> , задайте свойству innerHTML родителя значение пустой строки:

JS Скопировать код document.querySelector('#parentDiv').innerHTML = '';

Учтите, что #parentDiv должно соответствовать ID вашего родительского <div> для успешной очистки его содержимого.

Если вам больше по душе компактность jQuery, вы можете опробовать и это изящное решение:

JS Скопировать код $('#parentDiv').empty();

jQuery в сравнении с Vanilla JavaScript

Несмотря на краткость синтаксиса jQuery, важно определить, соответствует ли он вашим целям. Во многих случаях использование Vanilla JavaScript позволяет достигнуть желаемого результата без необходимости подключения дополнительных библиотек.

Визуализация

Приготовьтесь к миссии по очистке, цель которой — убрать всё содержимое (📦) из ваших div-домиков (🏠), находящихся в рамках родительского div-дома (🏡):

Markdown Скопировать код До: 🏡[🏠{📦}, 🏠{📦}, 🏠{📦}]

С помощью JavaScript вы можете моментально очистить коробки:

JS Скопировать код document.querySelectorAll('.house-div').forEach(div => div.innerHTML = '');

И после ваших действий:

Markdown Скопировать код После: 🏡[🏠{}, 🏠{}, 🏠{}]

В итоге каждый домик- div (🏠) внутри родительского div-дома (🏡) становится пустым, сохраняя при этом свою структуру.

Перебор дочерних div

Один из простых и эффективных способов очистки содержимого нескольких дочерних <div> — это их перебор с присваиванием свойства innerHTML пустой строки:

JS Скопировать код let childDivs = parentDiv.getElementsByTagName('div'); for (let div of childDivs) { div.innerHTML = ''; }

Этот цикл for...of является современным, выразительным и предоставляет удобную возможность обходить все дочерние элементы.

Рассмотрение других методов

При обсуждении других методов, таких как .textContent = '' или .html('') , стоит учесть:

Изменение .textContent или .innerHTML имеет прямое влияние на вёрстку и производительность .

Методы jQuery вроде .text('') и .html('') включают внутренние процессы парсинга текста или HTML, что делает их менее эффективными для очистки по сравнению с использованием .empty() .

Ваш выбор метода должен основываться не только на текущих потребностях, но и на том, требуется ли сохранять обработчики событий или же их полностью удалять — контекст имеет значение.

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