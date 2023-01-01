Обращение к внешней переменной в loop Handlebars.js

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Быстрый ответ

Чтобы обратиться к переменной из внешней области видимости внутри цикла Handlebars.js {{#each}} , следует воспользоваться конструкцией {{../yourVariable}} . С её помощью можно обратиться к переменной yourVariable , находящейся в окружающем контексте.

Пример использования:

handlebars Скопировать код {{#each array}} // Элемент массива В цикле: {{this}} // Переменная из внешней области видимости Вне цикла: {{../externalVar}} {{/each}}

В данном фрагменте кода {{this}} выводит текущий элемент массива, а {{../externalVar}} обращается к переменной externalVar , находящейся за пределами цикла.

Доступ к корню контекста в сложных вложенных сценариях

При работе с вложенными циклами может возникнуть потребность обратиться к переменным из верхних уровней контекста. Для этого используйте {{@root.yourVariable}} , чтобы обратиться к переменной yourVariable , находящейся на корневом уровне контекста, не учитывая степень вложенности.

Пример:

handlebars Скопировать код {{#each topLevel}} {{#each secondLevel}} // Обращение к переменной на корневом уровне Корневая переменная: {{@root.externalVar}} {{/each}} {{/each}}

Выражение {{@root.externalVar}} выводит значение переменной externalVar из корневого контекста.

Сохранение контекста: избегайте использования стрелочных функций

При регистрации вспомогательных функций следует отдавать предпочтение обычным функциональным выражениям, а не стрелочным функциям, чтобы сохранить корректный контекст this .

Правильно:

JS Скопировать код Handlebars.registerHelper('myHelper', function() { // 'this' ссылается на текущий контекст return this.externalVar; });

Неправильно:

JS Скопировать код Handlebars.registerHelper('myHelper', () => { // 'this' может не соответствовать ожидаемому контексту return this.externalVar; });

Исследование вложенных объектов с помощью #each и #with

При работе с вложенными объектами удобно комбинировать помощники #each и #with для получения доступа к нужным данным.

Пример:

handlebars Скопировать код {{#each person}} {{#with address}} // Обращение к данным из родительского контекста {{../personName}} проживает в {{city}} {{/with}} {{/each}}

С помощью {{../personName}} , происходит обращение к родительскому контексту объекта person , чтобы получить данные о personName .

Пути: следите за точностью

Будьте внимательны при указании путей. Некорректные или неполные пути могут привести к неожиданным результатам или ошибкам в коде.

Смена контекста: следите за изменениями

Контекст может изменяться неожиданно, особенно после применения некоторых вспомогательных функций. Если доступ к переменной становится невозможным, проверьте текущий контекст.

Важно:

handlebars Скопировать код {{#let newContext=someValue}} // Ожидается 'externalVar', а возвращается 'newContext' {{../externalVar}} {{/let}}

Будьте в курсе: синтаксис и применение

Уделите внимание изменению синтаксиса цепочек доступа ( ../ ) в Handlebars 4 и выше версиях. Следите за обновлениями официальной документации, чтобы использовать актуальные способы доступа к родительским контекстам.

Визуализация

Можно представить работу в цикле {{#each}} как игру с пузырьками (🔵🔵🔵). Будучи внутри цикла, мы находимся внутри одного из пузырьков (🔵). Чтобы перейти на другой уровень, нужно "лопнуть" этот пузырёк (💥).

Внутри цикла Взаимодействие Переменная цикла (🔵) Лопнула (💥)

А как достичь переменных, находящихся за пределами цикла? Используем "иглу" (📌).

Вне цикла Взаимодействие Глобальная переменная (🔵🔵🔵) Достигнута (📌💥) Переменная внутри цикла (🔵🔒🔵) Защищена (❌)

Символ ../ выступает в роли "иглы" (📌) для доступа к внешним переменным.

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