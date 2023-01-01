Обращение к внешней переменной в loop Handlebars.js#Разное
Быстрый ответ
Чтобы обратиться к переменной из внешней области видимости внутри цикла Handlebars.js
{{#each}}, следует воспользоваться конструкцией
{{../yourVariable}}. С её помощью можно обратиться к переменной
yourVariable, находящейся в окружающем контексте.
Пример использования:
{{#each array}}
// Элемент массива
В цикле: {{this}}
// Переменная из внешней области видимости
Вне цикла: {{../externalVar}}
{{/each}}
В данном фрагменте кода
{{this}} выводит текущий элемент массива, а
{{../externalVar}} обращается к переменной
externalVar, находящейся за пределами цикла.
Доступ к корню контекста в сложных вложенных сценариях
При работе с вложенными циклами может возникнуть потребность обратиться к переменным из верхних уровней контекста. Для этого используйте
{{@root.yourVariable}}, чтобы обратиться к переменной
yourVariable, находящейся на корневом уровне контекста, не учитывая степень вложенности.
Пример:
{{#each topLevel}}
{{#each secondLevel}}
// Обращение к переменной на корневом уровне
Корневая переменная: {{@root.externalVar}}
{{/each}}
{{/each}}
Выражение
{{@root.externalVar}} выводит значение переменной
externalVar из корневого контекста.
Сохранение контекста: избегайте использования стрелочных функций
При регистрации вспомогательных функций следует отдавать предпочтение обычным функциональным выражениям, а не стрелочным функциям, чтобы сохранить корректный контекст
this.
Правильно:
Handlebars.registerHelper('myHelper', function() {
// 'this' ссылается на текущий контекст
return this.externalVar;
});
Неправильно:
Handlebars.registerHelper('myHelper', () => {
// 'this' может не соответствовать ожидаемому контексту
return this.externalVar;
});
Исследование вложенных объектов с помощью #each и #with
При работе с вложенными объектами удобно комбинировать помощники
#each и
#with для получения доступа к нужным данным.
Пример:
{{#each person}}
{{#with address}}
// Обращение к данным из родительского контекста
{{../personName}} проживает в {{city}}
{{/with}}
{{/each}}
С помощью
{{../personName}}, происходит обращение к родительскому контексту объекта
person, чтобы получить данные о
personName.
Пути: следите за точностью
Будьте внимательны при указании путей. Некорректные или неполные пути могут привести к неожиданным результатам или ошибкам в коде.
Смена контекста: следите за изменениями
Контекст может изменяться неожиданно, особенно после применения некоторых вспомогательных функций. Если доступ к переменной становится невозможным, проверьте текущий контекст.
Важно:
{{#let newContext=someValue}}
// Ожидается 'externalVar', а возвращается 'newContext'
{{../externalVar}}
{{/let}}
Будьте в курсе: синтаксис и применение
Уделите внимание изменению синтаксиса цепочек доступа (
../) в Handlebars 4 и выше версиях. Следите за обновлениями официальной документации, чтобы использовать актуальные способы доступа к родительским контекстам.
Визуализация
Можно представить работу в цикле
{{#each}} как игру с пузырьками (🔵🔵🔵). Будучи внутри цикла, мы находимся внутри одного из пузырьков (🔵). Чтобы перейти на другой уровень, нужно "лопнуть" этот пузырёк (💥).
|Внутри цикла
|Взаимодействие
|Переменная цикла (🔵)
|Лопнула (💥)
А как достичь переменных, находящихся за пределами цикла? Используем "иглу" (📌).
|Вне цикла
|Взаимодействие
|Глобальная переменная (🔵🔵🔵)
|Достигнута (📌💥)
|Переменная внутри цикла (🔵🔒🔵)
|Защищена (❌)
Символ
../ выступает в роли "иглы" (📌) для доступа к внешним переменным.
Полезные материалы
- Встроенные помощники | Handlebars — официальная документация о встроенных помощниках функции each в Handlebars.js.
- Понимание области видимости в JavaScript | DigitalOcean — статья, раскрывающая основы области видимости в JavaScript.
- Замыкания – JavaScript | MDN — подробный обзор замыканий в JavaScript на MDN Web Docs.
- Область видимости и подъём переменных в JavaScript | DigitalOcean — статья о переменных, области видимости и подъёме переменных от DigitalOcean.
- Инлайн JavaScript в шаблонах Handlebars — урок о том, как вставлять код JavaScript непосредственно в шаблоны Handlebars.
- Функции высшего порядка :: Изысканный JavaScript — глава из книги "Изысканный JavaScript", посвящённая функциям высшего порядка.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы