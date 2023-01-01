Обработка события изменения размера окна в JavaScript

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Быстрый ответ

Для того чтобы отслеживать события изменения размера окна, используйте метод window.addEventListener :

JS Скопировать код window.addEventListener('resize', () => { console.log(`Новые размеры: ${window.innerWidth}x${window.innerHeight}`); });

Таким образом, при каждом изменении размера окна будет выводиться его текущее разрешение.

Управление изменениями размера окна

Обработка событий изменения размера помогает обеспечить совместимость и отзывчивость интерфейса на различных устройствах и в браузерах.

Поддержка в разных браузерах

Учитывая совместимость веб-браузеров, таких как Firefox, Safari или IE, а также специфику мобильных браузеров, включающих orientationchange , важно адаптировать код для работы в разнообразных условиях.

JS Скопировать код if (window.addEventListener) { window.addEventListener('resize', handleResize); } else if (window.attachEvent) { window.attachEvent('onresize', handleResize); } else { // Если старые методы не поддерживаются, проблема скорее всего в браузере }

Уменьшение частоты обработки событий

Функция задержки (debounce) помогает избежать проблем с производительностью, ограничивая частоту вызовов обработчика событий:

JS Скопировать код function debounce(func, wait) { let timeout; return function() { clearTimeout(timeout); timeout = setTimeout(() => func.apply(this, arguments), wait); }; }

Так, обработчик resize срабатывает только после определённого временного интервала (задержки).

Особенности мобильных устройств: событие orientationchange

На мобильных устройствах обработка изменения ориентации экрана осуществляется через событие orientationchange :

JS Скопировать код window.addEventListener('orientationchange', () => { // Независимо от ориентации, интерфейс должен быть удобным });

Визуализация

Допустим, у вас есть адаптивная сцена концерта, которая способна менять свой размер и расположение элементов:

Markdown Скопировать код До изменения размера: [🎸🥁🎸] После изменения размера: [🎸🥁]

Для обеспечения адаптивности интерфейса используйте следующий подход:

JS Скопировать код window.addEventListener('resize', () => { // Меняем конфигурацию сцены в соответствии с новыми условиями });

Благодаря такому коду интерфейс будет корректно реагировать на изменение размеров и сохранять работоспособность.

Улучшение обработки событий изменения размера

ResizeObserver : наблюдение за элементами

ResizeObserver позволяет отслеживать изменения размеров конкретных элементов:

JS Скопировать код const ro = new ResizeObserver(entries => { // Элементы меняют свои размеры, подобно одежде, сшитой по индивидуальным меркам });

Этот инструмент точно реагирует на любые изменения размеров, гарантируя идеальное соответствие.

Продвинутая оптимизация: Тротлинг

Троттлинг ограничивает частоту выполнения функции, аналогично обдуманному решению:

JS Скопировать код function throttle(func, wait) { let timeout; return function() { if (!timeout) { timeout = setTimeout(() => { func.apply(this, arguments); timeout = null; }, wait); } }; }

Такая реализация позволяет resize срабатывать с фиксированной периодичностью.

Доступность: учет вспомогательных технологий

Также необходимо учитывать возможное использование вспомогательных технологий:

JS Скопировать код window.addEventListener('resize', () => { // Не забывайте о важности доступности интерфейса для всех пользователей });

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