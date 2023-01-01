Обработка события изменения размера окна в JavaScript#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Для того чтобы отслеживать события изменения размера окна, используйте метод
window.addEventListener:
window.addEventListener('resize', () => {
console.log(`Новые размеры: ${window.innerWidth}x${window.innerHeight}`);
});
Таким образом, при каждом изменении размера окна будет выводиться его текущее разрешение.
Управление изменениями размера окна
Обработка событий изменения размера помогает обеспечить совместимость и отзывчивость интерфейса на различных устройствах и в браузерах.
Поддержка в разных браузерах
Учитывая совместимость веб-браузеров, таких как Firefox, Safari или IE, а также специфику мобильных браузеров, включающих
orientationchange, важно адаптировать код для работы в разнообразных условиях.
if (window.addEventListener) {
window.addEventListener('resize', handleResize);
} else if (window.attachEvent) {
window.attachEvent('onresize', handleResize);
} else {
// Если старые методы не поддерживаются, проблема скорее всего в браузере
}
Уменьшение частоты обработки событий
Функция задержки (debounce) помогает избежать проблем с производительностью, ограничивая частоту вызовов обработчика событий:
function debounce(func, wait) {
let timeout;
return function() {
clearTimeout(timeout);
timeout = setTimeout(() => func.apply(this, arguments), wait);
};
}
Так, обработчик
resize срабатывает только после определённого временного интервала (задержки).
Особенности мобильных устройств: событие
orientationchange
На мобильных устройствах обработка изменения ориентации экрана осуществляется через событие
orientationchange:
window.addEventListener('orientationchange', () => {
// Независимо от ориентации, интерфейс должен быть удобным
});
Визуализация
Допустим, у вас есть адаптивная сцена концерта, которая способна менять свой размер и расположение элементов:
До изменения размера: [🎸🥁🎸]
После изменения размера: [🎸🥁]
Для обеспечения адаптивности интерфейса используйте следующий подход:
window.addEventListener('resize', () => {
// Меняем конфигурацию сцены в соответствии с новыми условиями
});
Благодаря такому коду интерфейс будет корректно реагировать на изменение размеров и сохранять работоспособность.
Улучшение обработки событий изменения размера
ResizeObserver: наблюдение за элементами
ResizeObserver позволяет отслеживать изменения размеров конкретных элементов:
const ro = new ResizeObserver(entries => {
// Элементы меняют свои размеры, подобно одежде, сшитой по индивидуальным меркам
});
Этот инструмент точно реагирует на любые изменения размеров, гарантируя идеальное соответствие.
Продвинутая оптимизация: Тротлинг
Троттлинг ограничивает частоту выполнения функции, аналогично обдуманному решению:
function throttle(func, wait) {
let timeout;
return function() {
if (!timeout) {
timeout = setTimeout(() => {
func.apply(this, arguments);
timeout = null;
}, wait);
}
};
}
Такая реализация позволяет
resize срабатывать с фиксированной периодичностью.
Доступность: учет вспомогательных технологий
Также необходимо учитывать возможное использование вспомогательных технологий:
window.addEventListener('resize', () => {
// Не забывайте о важности доступности интерфейса для всех пользователей
});
Полезные материалы
- Window: resize event – Web APIs | MDN — Детальное описание события изменения размера окна.
- Done Resizing Event | CSS-Tricks — Советы по обработке событий изменения размера.
- Debouncing and Throttling Explained Through Examples | CSS-Tricks — Основы эффективной обработки событий.
- Event reference | MDN — Всё о событиях в JavaScript.
- Window sizes and scrolling — Как контролировать размеры и прокрутку окна.
- JavaScript Debounce Function — Создание функции задержки для управления событиями.
- Event – Web APIs | MDN — Исследование интерфейса Event и его применений.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик