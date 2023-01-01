Обнаружение прокрутки до низа div с jQuery: решения#Веб-разработка #События в браузере #jQuery
Быстрый ответ
Для обнаружения момента, когда содержимое div прокручено до конца, используйте событие
scroll в jQuery. Соотношение между
scrollTop() и
innerHeight() div’а с
scrollHeight позволит вам это сделать:
$('#div').on('scroll', function() {
if($(this).scrollTop() + $(this).innerHeight() >= $(this)[0].scrollHeight) {
alert('Вы докрутили до конца!');
}
});
Вместо устаревшего
.bind(), начиная с jQuery 1.7, используйте метод
.on() для назначения обработчиков событий.
Тонкости отслеживания прокрутки конкретного div
Чтобы отслеживать прокрутку только заданного div, его нужно связать с событием
scroll вместо глобального объекта
window.
Особенности высоты элемента: отступы и границы
Помните, что
innerHeight включает в себя отступы элемента, но не учитывает границы и полосу прокрутки. Для корректного учета всех параметров используйте функцию
parseInt.
Важные нюансы определения момента прокрутки
Обратите внимание: из-за погрешностей округления
scrollTop() + innerHeight() может быть немного меньше, чем
scrollHeight. Чтобы избежать ошибки, используйте оператор ">=" вместо "==".
Визуализация
Процесс отслеживания прокрутки можно представить с помощью упрощенной аналогии:
Полоса прокрутки — это ребенок (👦), который прячется в доме (🏠), представляющем собой div.
👦: В начале div, как в коридоре
🏠: [🛋️🛋️🛋️...🛋️] (Контент перед ним)
👦: Прокручивает страницу, подобно шагам в коридоре
🏠: [🛋️🛋️👦...🛋️] (Приближается к концу)
И вот ребенок доходит до конца коридора:
👦: Закончил свой путь (дошел до конца div)
🏠: [🛋️🛋️🛋️...👦] (Контент закончился, достигнут низ блока!)
Мы поймали ребенка как только он думал, что самый спрятаный!
Реализация бесконечной прокрутки
Хотите создать бесконечную прокрутку на своем сайте? Применяйте описанный выше метод отслеживания конца контента для динамической подгрузки новых данных. Избегайте многократных загрузок данных, используя флаги или ограничения скорости событий прокрутки.
Работоспособность в разных браузерах
В большинстве браузеров все будет работать одинаково, но всегда стоит проверять функциональность в разных окружениях. Дополнительную информацию можно найти в документации MDN Web Docs и официальной документации jQuery.
Оптимизация производительности прокрутки
События прокрутки могут срабатывать очень часто, поэтому важно использовать техники уменьшения их количества для сохранения производительности — такие как дросселирование и дебаунсинг. Для сокращения операций с DOM кэшируйте объекты jQuery в переменных.
Полезные материалы
- Событие scroll | Документация по API jQuery — основы работы событий
.scroll()в документации jQuery.
- Обработка событий | Учебный центр jQuery — подробное руководство по работе с событиями в jQuery.
- Элемент: событие scroll – Web APIs | MDN — базовые сведения о событии
scrollот Mozilla.
- Check if a user has scrolled to the bottom – Stack Overflow — опыт и решения сообщества на Stack Overflow.
- Tutorial | DigitalOcean — пошаговые указания по реализации бесконечной прокрутки от DigitalOcean.
Элина Баранова
разработчик Android