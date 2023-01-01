Настройка headers и options в axios для POST запроса

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Быстрый ответ

Для установки заголовков и конфигурирования опций для каждого запроса в Axios, используйте объект конфигурации:

JS Скопировать код axios({ method: 'post', url: '/user/12345', data: { username: 'stackoverflowGuru' }, headers: { Authorization: `Bearer ${yourToken}` }, timeout: 5000 // Ограничение времени ожидания запроса });

method устанавливает HTTP-метод .

устанавливает . url — это API-эндпоинт .

— это . data передает тело запроса .

передает . headers включают пользовательские заголовки для авторизации.

включают для авторизации. timeout задает максимальное время ожидания запроса в миллисекундах.

Упрощенный метод POST

Вы можете использовать упрощенный метод post для отправки POST-запроса:

JS Скопировать код axios.post('/getawayCar', { speed: 'Fast, very fast' }, { headers: { Authorization: `Bearer ${keysToSuccess}` }, // 🗝️ Ваш ключ к успеху });

Не забудьте заменить 'keysToSuccess' на реальный токен для успешной авторизации.

Глобальное задание заголовков

Если нужно установить заголовки для всех запросов, примените axios.defaults :

JS Скопировать код axios.defaults.headers.common['Authorization'] = `Bearer ${myToken}`; // Универсальная установка для всех запросов

Перехватчик запросов

Перехватчики в Axios позволяют изменять запросы перед отправкой. Вот пример установки заголовка авторизации:

JS Скопировать код axios.interceptors.request.use(config => { config.headers.Authorization = `Bearer ${localStorage.getItem('token')}`; return config; // Путь свободен, продолжаем выполнение запроса });

Создание экземпляра

Создавайте свой собственный экземпляр Axios, чтобы задавать настройки по умолчанию:

JS Скопировать код const superAxios = axios.create({ baseURL: 'https://good-guy-hq.example.com', headers: { 'X-Secret-Code': `s3cr3t` } // Задаем начальные параметры экземпляра });

Метод axios.create() возвращает новый экземпляр Axios с заданными параметрами.

Управление запросами через объекты конфигурации

Для точного определения параметров запроса, используйте объект конфигурации:

JS Скопировать код axios({ method: 'get', url: '/search/forTruth', params: { quest: 'Endeavour' }, headers: { 'Accept': 'application/json' } });

Распространенные ошибки

Важность корректной конфигурации

Убедитесь, что вы правильно обозначили объекты конфигурации и точный эндпоинт. Мелкие ошибки могут вызвать большие проблемы.

JS Скопировать код const config = { method: 'get', url: '/users/all', // Отслеживание точности URL headers: { 'Authorization': `${token}` } }; axios(config).then(response => console.log(response.data));

Установка HTTP-методов

Тщательно определите HTTP-метод запроса и следите за структурой объекта конфигурации.

JS Скопировать код axios({ method: 'put', url: '/user/123', data: { name: 'Jon Snow' }, headers: { Authorization: `Bearer ${youKnowNothing}` } });

Использование переменных для хранения конфиденциальной информации

Используйте переменные для сохранения токенов – это безопасно и удобно.

JS Скопировать код const authToken = fetchTokenFromTheHighTower(); axios.defaults.headers.common['Authorization'] = `Bearer ${authToken}`;

Теперь вы знаете, как работать с заголовками и настройками в Axios. Успехов в разработке!

Визуализация

Процесс подготовки запроса в Axios можно сравнить с упаковкой посылки:

Markdown Скопировать код 📦 Упаковка посылки: 1. **Коробка (экземпляр Axios)** – основа запроса. 2. **Адресная этикетка (URL)** – определяет направление запроса. 3. **Таможенная декларация (Headers)** – инструкции для сервера. 4. **Указания "Осторожно" (Options)** – дополнительные рекомендации.

Настройте конфигурацию запроса как упаковку посылки:

JS Скопировать код const requestPackage = axios.create({ baseURL: 'https://example.com' // 🏷️ Адрес }); requestPackage.defaults.headers.common['Authorization'] = AUTH_TOKEN; // 📑 Декларация requestPackage.defaults.timeout = 2500; // 🚨 Указание

Правильно настроенный и упакованный запрос гарантирует успешное выполнение!

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