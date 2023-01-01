Настройка ESLint для работы с Jest: решение проблем

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Быстрый ответ

Чтобы подключить поддержку окружения Jest в ESLint, вам следует включить env.jest: true в ваш конфигурационный файл. Для активации специфических для Jest правил линтинга, установите плагин eslint-plugin-jest :

JS Скопировать код module.exports = { env: { jest: true, }, plugins: ['jest'], extends: ['plugin:jest/recommended'], };

Эти настройки позволят ESLint обеспечивать соблюдение лучших практик и выявлять распространенные ошибки в процессе написания тестов Jest.

Детальное руководство по настройке

Понимание тонкостей взаимодействия ESLint и Jest позволяет усовершенствовать рабочий процесс. Давайте подробнее рассмотрим влияние различных параметров на код.

Применение переопределений для тестовых файлов

Чтобы к тестовым файлам применялись специальные правила, не затрагивая production-скрипты, воспользуйтесь переопределениями в файле .eslintrc .

JS Скопировать код module.exports = { // ...существующая конфигурация... overrides: [ { files: ['**/*.test.js', '**/*.spec.js'], env: { 'jest/globals': true, // Потому что работа с Jest прекрасна }, }, ], };

Управление правилами ESLint-Jest для отдельных файлов

Вы можете исключить глобальное применение правил ESLint, связанных с Jest, используя внутристрочные комментарии для определения окружения ESLint.

JS Скопировать код /* eslint-env jest */

Это укажет ESLint, что правила Jest актуальны для данного файла.

Гибкая настройка с использованием переопределений в ESLint v4+

Настройте конфигурацию, используя возможности переопределений в ESLint v4+, с помощью метода Object.assign . Если вы разрабатываете на TypeScript, не забудьте установить пакет @types/jest для обеспечения типизации Jest.

Визуализация

Можно представить интеграцию ESLint с Jest как изящный танец 🎉.

Markdown Скопировать код | Инструмент | Движение | | --------------- | -------------- | | 🧩 ESLint | 🕺 Стиль кода | | 💃 Jest | 🏃 Набор тестов|

Они должны работать в синхронии друг с другом:

JS Скопировать код // ESLint следует настройкам Jest module.exports = { "env": { "jest/globals": true // ESLint ведет Jest в пляске 😉 }, "extends": ["eslint:recommended", "plugin:jest/recommended"] };

Теперь они сплоченно работают вместе, обеспечивая, что ваши тесты настроены идентично, а стиль кода безупречен.

Профессиональные аспекты работы с ESLint

Дополнительно рекомендуем обратить внимание на следующие моменты при работе с ESLint и Jest.

Защита от использования глобальных переменных Jest в не тестовом коде

Удалите вероятность случайного использования глобальных переменных Jest в коде, не предназначенном для тестирования, с помощью точного определения их области применения:

JS Скопировать код { // ...раздел переопределений... files: ['**/__tests__/**/*.js', '**/*.test.js'], env: { jest: true, // Помните, что за пределами тестов Jest может вызвать проблемы }, }

Участие в сообществе

Не пропустите возможность изучать обсуждения и вопросы на GitHub для поиска решений и обходных путей. Это вложение времени обязательно окупится.

Документация — надёжный источник информации

Для уточнения настроек и конфигураций ознакомьтесь с документацией eslint-plugin-jest . В официальной документации ESLint также содержится полезная информация о взаимодействии с Jest и использовании переопределений.

Полезные материалы