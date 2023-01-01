Настройка ESLint для работы с Jest: решение проблем#Тестирование (Jest) #ESLint и форматирование
Быстрый ответ
Чтобы подключить поддержку окружения Jest в ESLint, вам следует включить
env.jest: true в ваш конфигурационный файл. Для активации специфических для Jest правил линтинга, установите плагин
eslint-plugin-jest:
module.exports = {
env: {
jest: true,
},
plugins: ['jest'],
extends: ['plugin:jest/recommended'],
};
Эти настройки позволят ESLint обеспечивать соблюдение лучших практик и выявлять распространенные ошибки в процессе написания тестов Jest.
Детальное руководство по настройке
Понимание тонкостей взаимодействия ESLint и Jest позволяет усовершенствовать рабочий процесс. Давайте подробнее рассмотрим влияние различных параметров на код.
Применение переопределений для тестовых файлов
Чтобы к тестовым файлам применялись специальные правила, не затрагивая production-скрипты, воспользуйтесь переопределениями в файле
.eslintrc.
module.exports = {
// ...существующая конфигурация...
overrides: [
{
files: ['**/*.test.js', '**/*.spec.js'],
env: {
'jest/globals': true, // Потому что работа с Jest прекрасна
},
},
],
};
Управление правилами ESLint-Jest для отдельных файлов
Вы можете исключить глобальное применение правил ESLint, связанных с Jest, используя внутристрочные комментарии для определения окружения ESLint.
/* eslint-env jest */
Это укажет ESLint, что правила Jest актуальны для данного файла.
Гибкая настройка с использованием переопределений в ESLint v4+
Настройте конфигурацию, используя возможности переопределений в ESLint v4+, с помощью метода
Object.assign. Если вы разрабатываете на TypeScript, не забудьте установить пакет
@types/jest для обеспечения типизации Jest.
Визуализация
Можно представить интеграцию ESLint с Jest как изящный танец 🎉.
| Инструмент | Движение |
| --------------- | -------------- |
| 🧩 ESLint | 🕺 Стиль кода |
| 💃 Jest | 🏃 Набор тестов|
Они должны работать в синхронии друг с другом:
// ESLint следует настройкам Jest
module.exports = {
"env": {
"jest/globals": true // ESLint ведет Jest в пляске 😉
},
"extends": ["eslint:recommended", "plugin:jest/recommended"]
};
Теперь они сплоченно работают вместе, обеспечивая, что ваши тесты настроены идентично, а стиль кода безупречен.
Профессиональные аспекты работы с ESLint
Дополнительно рекомендуем обратить внимание на следующие моменты при работе с ESLint и Jest.
Защита от использования глобальных переменных Jest в не тестовом коде
Удалите вероятность случайного использования глобальных переменных Jest в коде, не предназначенном для тестирования, с помощью точного определения их области применения:
{
// ...раздел переопределений...
files: ['**/__tests__/**/*.js', '**/*.test.js'],
env: {
jest: true, // Помните, что за пределами тестов Jest может вызвать проблемы
},
}
Участие в сообществе
Не пропустите возможность изучать обсуждения и вопросы на GitHub для поиска решений и обходных путей. Это вложение времени обязательно окупится.
Документация — надёжный источник информации
Для уточнения настроек и конфигураций ознакомьтесь с документацией
eslint-plugin-jest. В официальной документации ESLint также содержится полезная информация о взаимодействии с Jest и использовании переопределений.
Полезные материалы
- eslint-plugin-jest – npm — Официальный npm-пакет для плагина Jest в ESLint, с документацией.
- Начало работы с Jest — Руководство по запуску Jest, рассказывающее об интеграционных аспектах с ESLint.
- Опции командной строки Jest — Описание командных опций Jest, с возможностями по проверке интеграционных возможностей CI и ESLint.
- Распространенные ошибки при тестировании приложений React — Блог о лучших практиках использования библиотеки тестирования React, а также связи с инструментами как Jest и ESLint.
- GitHub – jest-community/eslint-plugin-jest: ESLint плагин для Jest — Репозиторий на GitHub с правилами ESLint, специально адаптированными для Jest-тестирования.
- Настройка Jest — Инструкция по конфигурации Jest для различных сред, включая рекомендации по интеграции с ESLint.
Никита Титов
разработчик Node.js