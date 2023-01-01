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Настройка ESLint для работы с Jest: решение проблем
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Настройка ESLint для работы с Jest: решение проблем

#Тестирование (Jest)  #ESLint и форматирование  
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Быстрый ответ

Чтобы подключить поддержку окружения Jest в ESLint, вам следует включить env.jest: true в ваш конфигурационный файл. Для активации специфических для Jest правил линтинга, установите плагин eslint-plugin-jest:

JS
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module.exports = {
  env: {
    jest: true,
  },
  plugins: ['jest'],
  extends: ['plugin:jest/recommended'],
};

Эти настройки позволят ESLint обеспечивать соблюдение лучших практик и выявлять распространенные ошибки в процессе написания тестов Jest.

Пошаговый план для смены профессии

Детальное руководство по настройке

Понимание тонкостей взаимодействия ESLint и Jest позволяет усовершенствовать рабочий процесс. Давайте подробнее рассмотрим влияние различных параметров на код.

Применение переопределений для тестовых файлов

Чтобы к тестовым файлам применялись специальные правила, не затрагивая production-скрипты, воспользуйтесь переопределениями в файле .eslintrc.

JS
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module.exports = {
  // ...существующая конфигурация...
  overrides: [
    {
      files: ['**/*.test.js', '**/*.spec.js'],
      env: {
        'jest/globals': true, // Потому что работа с Jest прекрасна
      },
    },
  ],
};

Управление правилами ESLint-Jest для отдельных файлов

Вы можете исключить глобальное применение правил ESLint, связанных с Jest, используя внутристрочные комментарии для определения окружения ESLint.

JS
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/* eslint-env jest */

Это укажет ESLint, что правила Jest актуальны для данного файла.

Гибкая настройка с использованием переопределений в ESLint v4+

Настройте конфигурацию, используя возможности переопределений в ESLint v4+, с помощью метода Object.assign. Если вы разрабатываете на TypeScript, не забудьте установить пакет @types/jest для обеспечения типизации Jest.

Визуализация

Можно представить интеграцию ESLint с Jest как изящный танец 🎉.

Markdown
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| Инструмент      | Движение       |
| --------------- | -------------- |
| 🧩 ESLint       | 🕺 Стиль кода  |
| 💃 Jest         | 🏃 Набор тестов|

Они должны работать в синхронии друг с другом:

JS
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// ESLint следует настройкам Jest
module.exports = {
  "env": {
    "jest/globals": true // ESLint ведет Jest в пляске 😉
  },
  "extends": ["eslint:recommended", "plugin:jest/recommended"]
};

Теперь они сплоченно работают вместе, обеспечивая, что ваши тесты настроены идентично, а стиль кода безупречен.

Профессиональные аспекты работы с ESLint

Дополнительно рекомендуем обратить внимание на следующие моменты при работе с ESLint и Jest.

Защита от использования глобальных переменных Jest в не тестовом коде

Удалите вероятность случайного использования глобальных переменных Jest в коде, не предназначенном для тестирования, с помощью точного определения их области применения:

JS
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{
  // ...раздел переопределений...
  files: ['**/__tests__/**/*.js', '**/*.test.js'],
  env: {
    jest: true, // Помните, что за пределами тестов Jest может вызвать проблемы
  },
}

Участие в сообществе

Не пропустите возможность изучать обсуждения и вопросы на GitHub для поиска решений и обходных путей. Это вложение времени обязательно окупится.

Документация — надёжный источник информации

Для уточнения настроек и конфигураций ознакомьтесь с документацией eslint-plugin-jest. В официальной документации ESLint также содержится полезная информация о взаимодействии с Jest и использовании переопределений.

Полезные материалы

  1. eslint-plugin-jest – npm — Официальный npm-пакет для плагина Jest в ESLint, с документацией.
  2. Начало работы с JestРуководство по запуску Jest, рассказывающее об интеграционных аспектах с ESLint.
  3. Опции командной строки Jest — Описание командных опций Jest, с возможностями по проверке интеграционных возможностей CI и ESLint.
  4. Распространенные ошибки при тестировании приложений React — Блог о лучших практиках использования библиотеки тестирования React, а также связи с инструментами как Jest и ESLint.
  5. GitHub – jest-community/eslint-plugin-jest: ESLint плагин для JestРепозиторий на GitHub с правилами ESLint, специально адаптированными для Jest-тестирования.
  6. Настройка Jest — Инструкция по конфигурации Jest для различных сред, включая рекомендации по интеграции с ESLint.
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Никита Титов

разработчик Node.js

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