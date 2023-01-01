Конвертация секунд в формат времени hh:mm:ss на JavaScript

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Быстрый ответ

Для преобразования секунд в строку времени формата чч:мм:сс, вы можете использовать следующий код:

JS Скопировать код const toTimeString = (seconds) => new Date(seconds * 1000).toISOString().substr(11, 8);

Цей метод принимает количество секунд, конвертирует их в миллисекунды, использует ISO формат даты и извлекает из него временную часть. Вызов toTimeString(3661) вернёт вам значение "01:01:01" .

Разбор магии объекта Date

Возможно, функция, представленная выше, кажется вам волшебной. Давайте разберём её. Главным инструментом в ней является объект Date в JavaScript:

JS Скопировать код let time = new Date(0); // Магический момент начала времени! time.setSeconds(seconds); // Устанавливаем время в секундах let timeString = time.toISOString(); // Конвертируем в универсальное время

Манипулируя временем, мы игнорируем все часовые пояса. Время в формате ISO всегда указывается по координированному всемирному времени UTC, благодаря чему результат не зависит от часового пояса.

Учет крайних условий

Обработка отрицательных секунд

Однако при работе с отрицательными значениями наша исходная функция не справится. Для их корректной обработки можно добавить условие проверки знака:

JS Скопировать код const toSignedTimeString = (seconds) => { const sign = seconds < 0 ? "-" : ""; return sign + new Date(Math.abs(seconds) * 1000).toISOString().substr(11, 8); };

Преобразование времени меньше часа

Если временной интервал меньше часа и вы хотите избавиться от ведущего нуля, делается это следующим образом:

JS Скопировать код const toHmsTimeString = (seconds) => { const date = new Date(seconds * 1000); return [ date.getUTCHours(), date.getUTCMinutes(), date.getUTCSeconds(), ].map(val => String(val).padStart(2, '0')).join(':').replace(/^00:/, ''); };

В этой функции replace помогает убрать ненужный ноль.

Разбиение и форматирование: улучшение с помощью вспомогательных функций

Для разбиения времени на компоненты и форматирования их в понятную строку можно использовать следующий подход:

JS Скопировать код const toCustomTimeString = (seconds) => { const hours = Math.floor(seconds / 3600).toString().padStart(2, '0'); const minutes = Math.floor((seconds % 3600) / 60).toString().padStart(2, '0'); const secondsPart = (seconds % 60).toString().padStart(2, '0'); return `${hours}:${minutes}:${secondsPart}`; };

Такой подход позволяет нам математически вычислить часы, минуты и секунды, а затем соединить их в аккуратный формат чч:мм:сс. А padStart гарантирует наличие нужных нулей.

Продвинутые методы работы со строками времени

Обработка значений, превышающих сутки

Если секунды превышают сутки (86400 секунд), toISOString больше не поможет. Но можно посчитать часы так:

JS Скопировать код const toLongDurationString = (seconds) => { const hours = Math.floor(seconds / 3600).toString().padStart(2, '0'); const date = new Date(seconds % 86400 * 1000); return `${hours}:${date.toISOString().substr(14, 5)}`; };

Проверка конкретного элемента времени

Иногда требуется проверить только определённую часть времени. С помощью регулярных выражений это делается довольно просто:

JS Скопировать код const extractTimePart = (timeString, part) => { const parts = { часы: /^(\d{2})/, минуты: /:(\d{2}):/, секунды: /:(\d{2})$/, }; const match = timeString.match(parts[part]); return match ? match[1] : '00'; }; // Мне нужны только часы!

Визуализация

Превращение секунд в отформатированное время можно представить как подготовку праздничного обеда. Сырьё (секунды) поступает на кухню, после всех этапов обработки вы получаете готовое блюдо (результат):

Markdown Скопировать код Сначала у нас сырые секунды (входящие данные) На следующем этапе появляются минуты (преобразование) И в конце обработки получаются часы (окончательное преобразование)

Время на приготовление: 3665 секунд

Markdown Скопировать код | Этап | Кулинарное действие | Итог | | ------------------ | -------------------- | ------------------ | | Сырые секунды | 3665 % 60 | 05 секунд | | Минуты | (3665 / 60) % 60 | 01 минута | | Часы | 3665 / 3600 | 01 час |

И вот ваш готовый обед — 01:01:05 .

Отладка

Обязательно протестируйте ваши функции, чтобы проверить их на наличие ошибок и недостатков:

JS Скопировать код console.assert(toTimeString(3665) === "01:01:05", "Неудачный тест для 3665 секунд"); console.assert(toTimeString(-3665) === "-01:01:05", "Непрошедший тест для -3665 секунд"); console.assert(toTimeString(90061) === "25:01:01", "Тестовые данные для 90061 секунд не прошли проверку"); // Не забывайте добавлять крайние значения в ваши тесты!

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