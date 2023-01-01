Конвертация секунд в формат времени hh:mm:ss на JavaScript#Основы JavaScript #Функции #Строки и шаблонные литералы
Быстрый ответ
Для преобразования секунд в строку времени формата чч:мм:сс, вы можете использовать следующий код:
const toTimeString = (seconds) => new Date(seconds * 1000).toISOString().substr(11, 8);
Цей метод принимает количество секунд, конвертирует их в миллисекунды, использует ISO формат даты и извлекает из него временную часть. Вызов
toTimeString(3661) вернёт вам значение
"01:01:01".
Разбор магии объекта Date
Возможно, функция, представленная выше, кажется вам волшебной. Давайте разберём её. Главным инструментом в ней является объект
Date в JavaScript:
let time = new Date(0); // Магический момент начала времени!
time.setSeconds(seconds); // Устанавливаем время в секундах
let timeString = time.toISOString(); // Конвертируем в универсальное время
Манипулируя временем, мы игнорируем все часовые пояса. Время в формате ISO всегда указывается по координированному всемирному времени UTC, благодаря чему результат не зависит от часового пояса.
Учет крайних условий
Обработка отрицательных секунд
Однако при работе с отрицательными значениями наша исходная функция не справится. Для их корректной обработки можно добавить условие проверки знака:
const toSignedTimeString = (seconds) => {
const sign = seconds < 0 ? "-" : "";
return sign + new Date(Math.abs(seconds) * 1000).toISOString().substr(11, 8);
};
Преобразование времени меньше часа
Если временной интервал меньше часа и вы хотите избавиться от ведущего нуля, делается это следующим образом:
const toHmsTimeString = (seconds) => {
const date = new Date(seconds * 1000);
return [
date.getUTCHours(),
date.getUTCMinutes(),
date.getUTCSeconds(),
].map(val => String(val).padStart(2, '0')).join(':').replace(/^00:/, '');
};
В этой функции
replace помогает убрать ненужный ноль.
Разбиение и форматирование: улучшение с помощью вспомогательных функций
Для разбиения времени на компоненты и форматирования их в понятную строку можно использовать следующий подход:
const toCustomTimeString = (seconds) => {
const hours = Math.floor(seconds / 3600).toString().padStart(2, '0');
const minutes = Math.floor((seconds % 3600) / 60).toString().padStart(2, '0');
const secondsPart = (seconds % 60).toString().padStart(2, '0');
return `${hours}:${minutes}:${secondsPart}`;
};
Такой подход позволяет нам математически вычислить часы, минуты и секунды, а затем соединить их в аккуратный формат чч:мм:сс. А
padStart гарантирует наличие нужных нулей.
Продвинутые методы работы со строками времени
Обработка значений, превышающих сутки
Если секунды превышают сутки (86400 секунд),
toISOString больше не поможет. Но можно посчитать часы так:
const toLongDurationString = (seconds) => {
const hours = Math.floor(seconds / 3600).toString().padStart(2, '0');
const date = new Date(seconds % 86400 * 1000);
return `${hours}:${date.toISOString().substr(14, 5)}`;
};
Проверка конкретного элемента времени
Иногда требуется проверить только определённую часть времени. С помощью регулярных выражений это делается довольно просто:
const extractTimePart = (timeString, part) => {
const parts = {
часы: /^(\d{2})/,
минуты: /:(\d{2}):/,
секунды: /:(\d{2})$/,
};
const match = timeString.match(parts[part]);
return match ? match[1] : '00';
}; // Мне нужны только часы!
Визуализация
Превращение секунд в отформатированное время можно представить как подготовку праздничного обеда. Сырьё (секунды) поступает на кухню, после всех этапов обработки вы получаете готовое блюдо (результат):
Сначала у нас сырые секунды (входящие данные)
На следующем этапе появляются минуты (преобразование)
И в конце обработки получаются часы (окончательное преобразование)
Время на приготовление:
3665 секунд
| Этап | Кулинарное действие | Итог |
| ------------------ | -------------------- | ------------------ |
| Сырые секунды | 3665 % 60 | 05 секунд |
| Минуты | (3665 / 60) % 60 | 01 минута |
| Часы | 3665 / 3600 | 01 час |
И вот ваш готовый обед —
01:01:05.
Отладка
Обязательно протестируйте ваши функции, чтобы проверить их на наличие ошибок и недостатков:
console.assert(toTimeString(3665) === "01:01:05", "Неудачный тест для 3665 секунд");
console.assert(toTimeString(-3665) === "-01:01:05", "Непрошедший тест для -3665 секунд");
console.assert(toTimeString(90061) === "25:01:01", "Тестовые данные для 90061 секунд не прошли проверку");
// Не забывайте добавлять крайние значения в ваши тесты!
Полезные материалы
- Как перевести секунды в формат HH-MM-SS с помощью JavaScript? – Stack Overflow — обзор методов форматирования на Stack Overflow.
- Date.prototype.toISOString() – JavaScript | MDN — справочник по toISOString() на MDN.
- String.prototype.padStart() – JavaScript | MDN — описание padStart на MDN.
- Справочник по объекту Date в JavaScript — основная информация про объект Date.
- Javascript – Преобразование секунд в время (чч:мм:сс,мс) -> sec2time(593.685038) превращается в 00:09:53,685 · GitHub — полезные советы по преобразованию секунд на GitHub.
- Всё, что нужно знать о работе с датами в JavaScript | CSS-Tricks — подробное руководство по работе с объектом Date в JavaScript.
- Как добавить ведущие нули к числу в JavaScript – Stack Overflow — обсуждение различных способов добавления ведущих нулей к числам в JavaScript.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер